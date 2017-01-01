Женский журнал Синьорина

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Тест. Какой символ подходит вашей паре?
Отношения между мужчиной и женщиной – интересная и никогда не теряющая своей актуальности тема. Ведь пары создаются из двух самостоятельных личностей, со своими привычками и взглядами, которые в процессе общения друг с другом могут трансформироваться, объединяясь в единое целое. Его даже можно увидеть в виде определённого знака. Если вам интересно, какой символ подходит вашей паре, ответьте на несколько вопросов теста, разработанного итальянскими семейными психологами.
Тест: Какие травы помогут вам похудеть?
Мы привыкли, что худеть – это изнурительная работа, часто наносящая вред организму. Но ведь можно избавляться от лишнего веса в согласии с природой, например, с помощью различных лекарственных трав. Однако, не все травы одинаково полезны: для каждого человека нужно подбирать её индивидуально. И поможет в этом тест: Какие травы помогут вам похудеть? Отвечайте на вопросы обдуманно, от этого зависит выбор правильного лекарственного средства, подаренного природой.
Цельнозерновой хлеб с семечками в духовке: рецепт с фото
Хотя бы раз приготовив цельнозерновой хлеб с семечками в духовке, вы вряд ли захотите кормить свою семью заводской выпечкой! Подробный рецепт с фото от сайта Синьорина раскроет вам секреты приготовления этого кулинарного шедевра!
Тест: Сколько лет вы ещё проживёте?
Сегодня медицина находится на таком уровне, что может даже точно сказать человеку цифру, сколько лет он проживёт. Ведь продолжительность жизни полностью зависит от его образа жизни и привычек, как вредных, так и полезных. Но не только медики могут ответить на этот вопрос, а и каждый из нас, если пройдёт тест.
Диетический куриный суп с пшеном: рецепт с фото
Диетический куриный суп с пшеном - оптимальное сочетание вкуса и пользы. Это блюдо быстро утоляет голод и не вредит вашей фигуре. Используя пошаговый рецепт с фото, вы без труда приготовите лёгкий супчик для своей семьи!
Кто вы: счастливчик или неудачник? Онлайн тест
Вы часто мучительно решаете, повезёт или нет, стоит рисковать или не надо, потому что всё равно ничего хорошего из этого не выйдет? Напрашивается вопрос, почему у вас возникают такие мысли? Скорее всего, вы не верите в успешный исход начатого дела, потому что считаете себя несчастливым человеком. Выяснить, так ли оно и есть, можно с помощью онлайн теста: Кто вы: счастливчик или неудачник? После него вы перестанете заниматься самоедством, точно зная, как к вам относится фортуна.