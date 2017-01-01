Женский журнал Синьорина

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Кто вы: счастливчик или неудачник? Онлайн тест Вы часто мучительно решаете, повезёт или нет, стоит рисковать или не надо, потому что всё равно ничего хорошего из этого не выйдет? Напрашивается вопрос, почему у вас возникают такие мысли? Скорее всего, вы не верите в успешный исход начатого дела, потому что считаете себя несчастливым человеком. Выяснить, так ли оно и есть, можно с помощью онлайн теста: Кто вы: счастливчик или неудачник? После него вы перестанете заниматься самоедством, точно зная, как к вам относится фортуна. 85

Как делать самые красивые фото для Instagram? Как делать самые красивые фото для Instagram? В этой статье вы найдёте 10 советов, которые сделают ваши фотографии незабываемыми. 85

Белый хлеб в мультиварке Редмонд с чесноком и укропом: рецепт с фото Умеете ли вы готовить белый хлеб в мультиварке? Используя технику Редмонд и наш рецепт с фото, каждая хозяюшка сможет побаловать свою семью свежей, ароматной домашней выпечкой с чесноком и укропом! 85

Сумочка-кошелёк с кошечкой для девочки. Мастер-класс по вязанию крючком с пошаговыми фото Сумочка-кошелёк "Кошка" - отличный подарок для любой девочки! Для создания этого аксессуара достаточно простейших навыков по вязанию крючком! Ведь специально для вас мы подготовили рукодельный мастер-класс с пошаговыми фото!

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Тест: Ваш уровень психологической самооценки Вы считаете, что ваша завышенная самооценка отталкивает от вас людей? Или же, наоборот, вы приуменьшаете свою важность? Сомневаетесь в своих способностях, поэтому не решаетесь что-то менять в своей жизни? На эти и многие другие вопросы вы найдёте ответы, если пройдёте тест: Ваш уровень психологической самооценки. К тому же, благодаря ему вы сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону, если последуете предложенным рекомендациям. 85

Шампунь из ржаной муки, горчицы и голубой глины в домашних условиях: рецепт с фото Натуральный шампунь из ржаной муки, горчицы и голубой глины, приготовленный в домашних условиях, поможет вам укрепить корни своих волос! Используйте пошаговый рецепт с фото - и вашей причёске будет обеспечено здоровое сияние.

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Тушёная капуста с мясным фаршем: рецепт с фото Тушёная капуста с мясным фаршем - сытное и вкусное блюдо, приготовление которого не отнимет у вас много времени. Используйте наш рецепт с фото, чтобы разнообразить своё осеннее меню. 85

Энгри Бёрдз (Angry Birds) из пластилина пошагово – злая птичка Рэд Ваш ребёнок фанат игры Энгри Бёрдз (Angry Birds)? Тогда предложите ему сделать фигурки злой птички Рэд из пластилина! Подготовленный нами мастер-класс пошагово разъяснит вам правила создания этой поделки.

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5 вещей, которые девушки считают привлекательными для парней, но это не так Порой кажется, что все секреты мужской психологии уже раскрыты и ничем невозможно больше удивить. Но мужчины не так просты, как кажется. Вот 5 вещей, которые некоторые девушки считают привлекательными в глазах парней, но глубоко заблуждаются в их предпочтениях. 68

Сияющий новогодний макияж с золотистым акцентом: урок с фото Используя сияющий новогодний макияж с золотистым акцентом, вы сможете подчеркнуть задорный блеск своих глаз, создав неповторимый праздничный образ! А пошаговый урок с фото поможет вам успешно достичь намеченных целей!

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Яркий дымчатый макияж c золотыми тенями на Новый год: мастер-класс с фото Яркий дымчатый макияж c золотыми тенями сделает вас королевой бала на Новый год. А мастер-класс с пошаговыми фото от журнала Синьорина раскроет вам все секреты профессионального визажа.

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Декупаж разделочной доски. Подарок на Новый год своими руками Сегодня мы предлагаем вам сделать декупаж разделочной доски своими руками! Чтобы подготовить такой подарок на Новый год, достаточно использовать подробный мастер-класс с фото и доступные всем материалы. 85

Ёлочка из бумаги своими руками – объёмная аппликация. Детская новогодняя поделка Хотите овладеть техникой под названием "объёмная аппликация"? В этом вам поможет детская новогодняя поделка - ёлочка из бумаги, сделанная своими руками по мастер-классу, подготовленному женским журналом Синьорина! 85

Новогодний домик из фетра (ёлочная игрушка). Поделка с детьми Уютный новогодний домик из фетра - мягкая, экологичная и яркая детская поделка. Погрузитесь в увлекательный процесс творчества с детьми - и эта ёлочная игрушка станет главным украшением вашего праздничного деревца!

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