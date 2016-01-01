Женский журнал Синьорина
Ежедневный женский интернет-журнал Синьорина приглашает вас в блистательный мир моды и красоты. Следите за модными тенденциями, читайте рекомендации по стилю и интересные статьи.
Сияющий новогодний макияж с золотистым акцентом: урок с фото
Яркий дымчатый макияж c золотыми тенями на Новый год: мастер-класс с фото
Декупаж разделочной доски. Подарок на Новый год своими руками
Ёлочка из бумаги своими руками – объёмная аппликация. Детская новогодняя поделка
Новогодний домик из фетра (ёлочная игрушка). Поделка с детьми
Новогодний арт-макияж с ёлочкой на веке: урок с пошаговыми фото
Новогодний маникюр с зимним рисунком: урок с фото
Необычный макияж с тушёвкой для новогоднего карнавала или Хэллоуина
Новогоднее имбирное печенье в форме снежинок: рецепт с фото
Снеговик – аппликация из пластилина: детская новогодняя поделка
Яркий вечерний макияж на Новый год 2017 (Огненного Петуха)
Петушок из фетра – игрушка на Новый год 2017 своими руками
Дед Мороз из бумаги своими руками. Новогодняя поделка с детьми
Гиперактивный ребёнок? Тест на гиперактивность
Макияж глаз в восточном стиле для карих глаз: урок с фото
|Новый год 2017
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