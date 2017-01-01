Женский журнал Синьорина

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Лечо с фасолью, морковью, помидорами и луком: рецепт от Джейми Оливера с фото Лечо с фасолью, морковью, помидорами и луком - неимоверно вкусное и простое в приготовлении блюдо. Используйте рецепт с фото, предложенный сайтом Синьорина - и расширяйте свои кулинарные горизонты!

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Пони Пинки Пай (Pinkie Pie) из пластилина: урок с пошаговыми фото Совместное творчество - лучший способ развития ребёнка! Предлагаем заботливым родителям создать со своим крохой пони Пинки Пай (Pinkie Pie) из пластилина. Урок с пошаговыми фото поможет вам решить эту задачу! 85

Почему он мне не звонит, хотя мы прекрасно провели время вместе? Почему он мне не звонит, хотя свидание удалось на славу и мы прекрасно провели время вместе? Вот 5 основных причин, которые прояснят эту ситуацию. 85

Тест: Какие травы помогут вам похудеть? Мы привыкли, что худеть – это изнурительная работа, часто наносящая вред организму. Но ведь можно избавляться от лишнего веса в согласии с природой, например, с помощью различных лекарственных трав. Однако, не все травы одинаково полезны: для каждого человека нужно подбирать её индивидуально. И поможет в этом тест: Какие травы помогут вам похудеть? Отвечайте на вопросы обдуманно, от этого зависит выбор правильного лекарственного средства, подаренного природой. 85

Макияж смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: урок с пошаговыми фото Вечерний макияж с коричневыми тенями и голубой стрелкой - оригинальная вариация на тему смоки айс. Повторить этот мейкап вам поможет подготовленный профессионалами урок с пошаговыми фото. 85

Цельнозерновой хлеб с семечками в духовке: рецепт с фото Хотя бы раз приготовив цельнозерновой хлеб с семечками в духовке, вы вряд ли захотите кормить свою семью заводской выпечкой! Подробный рецепт с фото от сайта Синьорина раскроет вам секреты приготовления этого кулинарного шедевра! 85

Ёжик из пластилина – герой мультфильма «Трям! Здравствуйте!» Мультфильм "Трям! Здравствуйте!" наверняка знаком вашему ребёнку! Предлагаем вам создать из пластилина главного героя этой сказочной истории. Используйте наш урок с пошаговыми фото - и в вашем доме поселится милый мультяшный ёжик!

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7 признаков того, что вы никак не можете забыть своего бывшего Сколько раз вы давали себе обещание забыть его? Но оказалось, что это совсем не просто. Вот 7 признаков того, что вы не можете забыть своего бывшего парня. 85

Тест: Сколько лет вы ещё проживёте? Сегодня медицина находится на таком уровне, что может даже точно сказать человеку цифру, сколько лет он проживёт. Ведь продолжительность жизни полностью зависит от его образа жизни и привычек, как вредных, так и полезных. Но не только медики могут ответить на этот вопрос, а и каждый из нас, если пройдёт тест. 51

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Диетический куриный суп с пшеном: рецепт с фото Диетический куриный суп с пшеном - оптимальное сочетание вкуса и пользы. Это блюдо быстро утоляет голод и не вредит вашей фигуре. Используя пошаговый рецепт с фото, вы без труда приготовите лёгкий супчик для своей семьи!

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Повязка-чалма на голову, вязаная спицами: мастер-класс с пошаговыми фото Чалма, вязаная спицами, - отличный головной убор для межсезонья. Мягкая и стильная повязка на голову, сделанная по рекомендациям женского журнала Синьорина, надёжно защитит вас от прохлады!

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Кто вы: счастливчик или неудачник? Онлайн тест Вы часто мучительно решаете, повезёт или нет, стоит рисковать или не надо, потому что всё равно ничего хорошего из этого не выйдет? Напрашивается вопрос, почему у вас возникают такие мысли? Скорее всего, вы не верите в успешный исход начатого дела, потому что считаете себя несчастливым человеком. Выяснить, так ли оно и есть, можно с помощью онлайн теста: Кто вы: счастливчик или неудачник? После него вы перестанете заниматься самоедством, точно зная, как к вам относится фортуна. 68

Как делать самые красивые фото для Instagram? Как делать самые красивые фото для Instagram? В этой статье вы найдёте 10 советов, которые сделают ваши фотографии незабываемыми. 85