Женский журнал Синьорина

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Сияющий новогодний макияж с золотистым акцентом: урок с фото Используя сияющий новогодний макияж с золотистым акцентом, вы сможете подчеркнуть задорный блеск своих глаз, создав неповторимый праздничный образ! А пошаговый урок с фото поможет вам успешно достичь намеченных целей!

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Яркий дымчатый макияж c золотыми тенями на Новый год: мастер-класс с фото Яркий дымчатый макияж c золотыми тенями сделает вас королевой бала на Новый год. А мастер-класс с пошаговыми фото от журнала Синьорина раскроет вам все секреты профессионального визажа.

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Декупаж разделочной доски. Подарок на Новый год своими руками Сегодня мы предлагаем вам сделать декупаж разделочной доски своими руками! Чтобы подготовить такой подарок на Новый год, достаточно использовать подробный мастер-класс с фото и доступные всем материалы. 0

Ёлочка из бумаги своими руками – объёмная аппликация. Детская новогодняя поделка Хотите овладеть техникой под названием "объёмная аппликация"? В этом вам поможет детская новогодняя поделка - ёлочка из бумаги, сделанная своими руками по мастер-классу, подготовленному женским журналом Синьорина! 0

Новогодний домик из фетра (ёлочная игрушка). Поделка с детьми Уютный новогодний домик из фетра - мягкая, экологичная и яркая детская поделка. Погрузитесь в увлекательный процесс творчества с детьми - и эта ёлочная игрушка станет главным украшением вашего праздничного деревца!

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Новогодний арт-макияж с ёлочкой на веке: урок с пошаговыми фото Мечтаете произвести фурор на праздничной вечеринке? Создавайте новогодний макияж с ёлочкой на веке и покоряйте окружающих неповторимостью своего образа! А поможет вам в этом наш урок с пошаговыми фото! 85

Новогодний маникюр с зимним рисунком: урок с фото Хотите создать оригинальный новогодний маникюр? Пошаговый урок с фото от сайта Синьорина научит вас, как нанести на ноготки тематичный зимний рисунок - уютные варежки! 85

Необычный макияж с тушёвкой для новогоднего карнавала или Хэллоуина Используя необычный макияж с нестандартной тушёвкой, можно создать запоминающийся образ для новогоднего карнавала или Хэллоуина. Для решения этой задачи визажисты журнала Синьорина подготовили для вас подробный мастер-класс!

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Новогоднее имбирное печенье в форме снежинок: рецепт с фото Хрустящее имбирное печенье "Снежинки" - это оригинальное новогоднее украшение праздничного стола и отличный подарок для ребятни. Изучите подробный рецепт с фото - и приступайте к кулинарным свершениям! 85

Снеговик – аппликация из пластилина: детская новогодняя поделка Снеговик из пластилина - оригинальная, объёмная детская аппликация. Эта новогодняя поделка, созданная по мастер-классу от сайта Синьорина, органично впишется в праздничный дизайн вашего дома! 85

Яркий вечерний макияж на Новый год 2017 (Огненного Петуха) Символ наступающего года - огненный петух. И для того, чтобы создать идеальный образ на новый год 2017, мы предлагаем вам сделать яркий вечерний макияж по мастер-классу от журнала Синьорина. 85

Петушок из фетра – игрушка на Новый год 2017 своими руками Согласно Восточному календарю на Новый 2017 год главным украшением вашей праздничной ёлки должен стать петушок. Эта игрушка, сделанная из фетра своими руками, гарантированно привлечёт в ваш дом удачу! 85

Дед Мороз из бумаги своими руками. Новогодняя поделка с детьми Яркая новогодняя поделка - весёлый Дед Мороз, никого не оставит равнодушной! Сделанная из бумаги своими руками совместно с детьми, она займёт достойное место под вашей ёлочкой!

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Гиперактивный ребёнок? Тест на гиперактивность Данный тест разработан с целью помочь родителям выяснить, является ли поведение их ребёнка признаком гиперактивности, когда малыш ведёт себя слишком активно на фоне других детей, или же данная проблема надумана мамами и папами, слишком требовательными к нормам поведения. Безусловно, тест на гиперактивность не может заменить профессиональную консультацию, но, всё же, благодаря ему можно узнать признаки гиперактивности и понять, есть ли они у малыша. 85