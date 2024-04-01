10 способов заставить мужчину скучать по тебе

Кажется, что мужчина стал охладевать к тебе или принимает тебя как предмет, который никуда не денется? Значит, пора действовать. Тем более есть проверенные советы, как сделать так, чтобы парень по тебе скучал, даже если вы уже знакомы очень давно или же даже уже женаты много лет.

Топ-10 приёмов, заставляющих мужчину скучать по тебе

«Забывай» свои вещи. Что может быть проще, чем «случайно» оставить какую-то свою вещь, например, цепочку, серёжку или же что-то другое, что напомнит мужчине о тебе. Как только он увидит её в квартире или машине, то тут же вспомнит о тебе и о том, как вам было хорошо вместе проводить время, разговаривать или же просто молчать. Дай ему личное пространство. Если задуматься, то можно ли скучать по кому-то, если этот человек всегда рядом? Нет. Поэтому так важно хотя бы иногда давать возможность мужчине побыть вдали от тебя. Пусть он отправится с друзьями на футбол, посидит в пивном баре или же просто покопается в машине в гараже. Ему нужно время для перезагрузки и собственных занятий. Ты же можешь тоже найти для себя занятие – походить в спортивный зал или же записаться на танцы. Вы должны отдыхать друг от друга, чтобы скучать друг по другу. Не нужно молниеносно отвечать на его сообщения. Безусловно, заставлять мужчину долго ждать твоего ответа на его сообщение не нужно, но и торопиться тоже не стоит, иначе может показаться, что ты сидишь возле телефона и только ждёшь от него весточки. Необходимо сделать небольшую паузу, прежде чем ему писать. Пусть он подумает о тебе, перед тем как получить твоё ответное сообщение. Не стоит торопиться. Заметно, что мужчина старается поторопить развитие ваших отношений? Значит, нужно сделать всё, чтобы этого не произошло. Ему нужно дать время узнать тебя лучше, да и тебе о нём тоже желательно побольше узнать. Пусть он поймёт, какая ты замечательная, тогда он точно будет стремиться видеться чаще, чтобы получше понять, кто ты такая, очаровательнейшая женщина на свете? Только уникальный парфюм. Нужно найти духи с тонким ароматом, но при этом чуть-чуть сладким и использовать его при встрече с парнем. Запах навсегда врежется ему в память, поэтому, как только он его услышит, тут же подумает о тебе и начнёт скучать. Немного таинственности. Не надо при первой же встрече парню всё выкладывать о себе. Пусть будет недосказанность. Можно лишь намекнуть о чём-то, чтобы у него было желание узнать о тебе побольше. Хорошее настроение. Любой мужчина будет счастлив и доволен, если женщина рядом с ним улыбается, но ему не понравится, когда кто-то другой смог сделать так, чтобы она смеялась. Поэтому очень важно, чтобы твой мужчина понимал, что именно с ним и его друзьями тебе хорошо. Тогда ты станешь в разы привлекательнее и желаннее для него. Никому не по нраву серьёзная и занудная дама. Нужен повод для небольшой ревности. Сильный пол не переносит соперников, поэтому мужчине явно не придётся по вкусу, если его женщину кто-то хочет позвать на свидание, пусть и деловое. Если же ты состоишь в браке, то можно супругу сказать, что в восторге от учителя, например, йоги или гончарного мастерства, на курсы которого ты записалась недавно. Но самое главное – это не переборщить с рассказами, ревности должно быть в меру. Новый образ. Приобрети эффектное платье, которое заставит твоего мужчину любоваться тобой и держать тебя в объятиях. Если вы пойдёте с ним вечером, например, прогуляться по летнему парку, то сделай более яркий макияж и уложи красиво волосы. Пусть он запомнит этот вечер навсегда, как вечер страсти и желания. Хотеть большего. Чтобы ты ни делала для своего мужчины – готовила еду, шла на прогулку или же на концерт, всегда будь в хорошем настроении, чтобы ему хотелось тебя целовать и носить на руках. Пусть он приложит все усилия, чтобы сделать тебя счастливой и радостной рядом с ним. Будь с ним щедра, но в то же время чуть неприступна. Такой подход точно заставит твоего мужчину скучать по тебе.

Эти советы настолько просты, что кажется, будто они не сработают, но на самом деле – они очень эффективны и успешны. Мужчина точно будет скучать по тебе, и ждать каждой вашей встречи всегда с нетерпением.