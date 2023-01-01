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Карты Таро: гороскоп на месяц по знаку зодиака

Карты Таро: гороскоп на месяц по знаку зодиака

Наша жизнь меняется постепенно. От месяца к месяцу в чём-то происходит прогресс, в чём-нибудь – отход назад, к прежним позициям. Именно месяц зачастую является тем сроком, в течение которого можно рассчитывать на получение каких-то осязаемых результатов и на подведение некоторых итогов. И нужно признать, что тут довольно многое зависит от расположения звёзд и планет. А выпавшая для определённого месяца карта Таро дополняет и подытоживает эту информацию для конкретного знака Зодиака. Это помогает сориентироваться в складывающихся обстоятельствах и сделать необходимые выводы.

 

Здесь вы получите сведения на каждый месяц года для разных сфер своей жизни. В зависимости от того, что вас будет волновать в тот период жизни, вы сможете понять, что вам следует предпринять, чего, напротив, делать не нужно, а также получить ответы на другие актуальные вопросы.

 

Информация, которая станет вам доступной, объективна и достоверна. Формируется она на основании сухих астрологических данных и применении системы Таро. Поэтому пользуйтесь ей смело, получайте реальную пользу для себя и идите к целям, которые наметили в обозримом будущем.

 

Выберите знак зодиака человека и желаемые месяц и год для прогноза:

  

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Автор: Гадания на Синьорине.Ru
Сегодня, 08:30

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