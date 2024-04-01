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8 простых способов вернуть себе жизнь, когда расставание изменило её к худшему

После расставания с любимым человеком, независимо от того, кто был его инициатором, многие чувствуют тяжёлую физическую и эмоциональную боль. Кто-то быстро с ней справляется, а кто-то доводит себя до полного опустошения. Не хочется двигаться, радоваться или даже жить. Появляются чувства вины, стыда, тревоги и депрессии. Так как же быть в такой ситуации? Как вернуть себя к жизни? Психологи рекомендуют несколько способов восстановления после расставания.

 

8 простых способов вернуть себе жизнь, когда расставание изменило её к худшему

 

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8 действенных вариантов вернуть себе желание жить после расставания

  1. Знайте, что депрессия после расставания – обычное дело. Понимание симптомов депрессии — отличное начало, которое поможет вам пережить трудный период преодоления привязанности к тому, кого вы когда-то любили или, возможно, до сих пор любите. Главное, не зацикливаться на этом состоянии – дать себе время погрустить, ну а потом уже искать причины, почему нужно уходить от этого. Они обязательно найдутся, если есть желание что-то менять к лучшему.
  2. Осознайте разницу между депрессией и «обычной» печалью из-за расставания. И то, и другое очень больно, но грусть расставания легче преодолеть, чем выраженную депрессию. Итак, симптомы расставания: грусть, бессонница, игнорирование своих увлечений, нежелание общаться с друзьями и семьёй, слёзы, гнев и ярость, разочарование. Требуется время, чтобы снова привыкнуть к одиночеству, особенно если вы долгое время были вместе. Но то, что вам грустно, не означает, что вы в депрессии. Потому как симптомы депрессии таковы, как грусть почти весь день, каждый день, отсутствие радости, которая была раньше, изменение веса на 5 и более процентов, как в большую, так и в меньшую сторону, постоянное желание спать или же, напротив, бессонница, ощущение усталости или беспокойства, чувство безнадёжности, крайней вины или никчемности, проблемы с концентрацией внимания, мысли о самоубийстве или смерти. В таком состоянии нужно обращение к врачу, самостоятельно справиться с депрессией обычно невозможно.
  3. Поймите, что горе и печаль – это нормально после расставания. Чувство разбитого сердца – это нормально после расставания или развода. Вы сможете пройти через это, как и тысячи других людей. Даже если вы уже не любите этого человека, всё равно не сможете спокойно продолжать жить, как будто ничего не связывало вас друг с другом. Главное, не довести себя до депрессивного состояния. С ним придётся бороться с помощью специалистов.
  4. Расслабьтесь, занимаясь тем, что вам нравится. Почитайте художественную книгу, наведите порядок в кухонных ящиках или помогите другу посадить цветы. Вы можете даже изучить новый язык или узнать больше о любви к себе. Лёгкая активность помогает избавиться от грусти после расставания. Потянитесь и отпустите часть своего напряжения. Займитесь йогой, послушайте весёлую музыку и позвольте себе двигаться дальше.
  5. Достаточно отдыхайте. Восемь часов — это среднее количество сна, необходимое большинству людей. Кому-то нужно больше, кому-то меньше. Спите столько, сколько просит ваше тело, не переусердствуя и не становясь вялым. Если есть возможность, вздремните днём. Небольшая сиеста полезна для разбитой души. Это поможет вам на время забыть о депрессии и дать разуму отдохнуть.
  6. Занимайтесь спортом. Возможно, вам не хочется никуда идти, но всё равно сделайте это.  Немного спорта пойдёт на пользу. Вам не нужно в одно мгновение превращаться из лежебоки в бегуна. Постепенно выработайте привычку выполнять небольшие упражнения каждый день. Сделайте пять прыжков, совершите короткую прогулку или три приседания — это станет отличным началом. Если вы хотите быстро почувствовать себя хорошо, вам помогут физические упражнения.
  7. Попробуйте натуральные и травяные добавки. Известно, что эфирные масла помогают при депрессии. Когда вы кладёте масла в диффузор, они вызывают приятные чувства, ведь запахи помогают вызвать положительные эмоции. Запах хлеба может напомнить вам о вашей бабушке. Или запах одеколона вашего бывшего может вызвать у вас негативную реакцию. Аромат возбуждает воспоминания и эмоции — хорошие и плохие — поэтому вы можете начать с создания новых позитивных чувств и воспоминаний с помощью хороших запахов. Дарите хорошее настроение! Использование эфирных масел также имеет отличные преимущества — люди всегда будут задаваться вопросом, почему от вас так естественно чудесно пахнет! Бергамот известен как антидепрессант, поскольку он стимулирует, улучшает кровообращение и приносит чувство радости. Также есть исследование, которое показало, что лаванда является стабилизатором настроения и успокаивающим средством. Вы можете использовать её в ванне или с фракционированным кокосовым маслом для ухода за телом. Иланг-иланг снижает кровяное давление, усиливает чувство спокойствия и способствует глубокому расслаблению.
  8. Получите поддержку от людей, которые понимают ваше состояние. Поддержка друзей и семьи поможет вам преодолеть депрессию. Выходите в люди и будьте общительными. Это пойдёт вам на пользу. Пообедайте, выпейте кофе или отправьтесь на вечернюю прогулку со старым или новым другом. Вы также можете присоединиться к некоторым группам поддержки людей после расставаний.

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Эти 8 простых способов вернуть себе жизнь, когда расставание изменило её к худшему, помогли многим, в том числе и страдающим депрессией. Хотя последним нужно всё же обратиться к психологам или психотерапевтам, чтобы справиться с данным состоянием.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 10:05

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