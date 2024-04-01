7 признаков токсичного человека и как ему противостоять

Все сталкивались с людьми, которые только своим присутствием портят всем настроение – они ворчат, жалуются, переживают, ведут себя агрессивно. Общение с ними хочется свести к нулю. Им даже дали определение – токсичный человек, а психологи нашли способы, как противостоять ему. Сделать это нелегко, но возможно.

7 сигналов, что перед вами токсичная личность

Цинизм. Токсичные люди никому не доверяют, всегда относятся ко всем с подозрением, ожидая только плохое. Они помнят только негатив и забывают хорошее. Не принимают комплиментов и осторожно относятся к добрым намерениям тех, кто говорит им что-то приятное. Сами же они, если и дарят комплименты, то часто это завуалированная критика, потому что в окружающих они видят только недостатки. Никогда ни на кого не полагаются и ко всем придираются. Враждебность. Склонны к спорам и всегда готовы противоречить другим. Добиваются внимания плохим поведением. Не могут простить даже малейшей обиды. Не дружелюбны, поэтому и не желают развивать отношения с другими людьми. Всегда всех критикуют. Пессимизм. Им всегда есть на что пожаловаться, так как токсичные люди подвержены чёрно-белому мышлению. Придают негативную окраску хорошим новостям и постоянно беспокоятся о том, что может случиться, ведь катастрофа неизбежна. Зависть. Обожают надевать на себя костюм жертвы. Завидуют окружающим, успех других делает их несчастными. Они жалуются, насколько им хуже, чем всем остальным. Не позволяют себе быть счастливыми и тем более тем, кто рядом с ними. Всегда находят способы негативно говорить о других. Апатия. Отвергают истину, если она не соответствует их убеждениям. Всегда есть оправдания своим неудачам. Позволяют прошлому определять их настоящее и будущее. Боятся нового и никогда не рискуют, предпочитая оставаться в зоне комфорта. Уверены, что успех других людей обусловлен удачей. Высокомерие. У них низкая самооценка, но они прикрывают её высокомерием. Не умеют реагировать на критику. Эгоцентричны и эгоистичны. Не понимают, почему люди не любят их, несмотря на их поведение. Считают, что всегда правы, поэтому обычно указывают другим, что делать. Они помешаны на контроле. Отсутствие эмпатии. Принижают достижения и сильные стороны других, потому что плохо относятся к своим. Не понимают, как их поведение влияет на других, поэтому грубят и агрессируют. Не привыкли смотреть на вещи глазами других людей. Всегда хотят быть победителями.

Как противостоять токсичному человеку?

Уйти. Если вас ничего не связывает с токсичным человеком, например, вы с ним стоите в очереди в супермаркете, то просто отойдите от него. Скажите что-нибудь вроде: «Мне не интересно это обсуждать». Он попытается продолжить спор, разглагольствования или сплетни, но будет лучше, если вы будете настойчивы и не будете на него реагировать. Сосредоточьтесь на своей цели. При общении с токсичным человеком, чтобы избежать его негатива, нужно сосредоточиться на том, почему вам нужно с ним разговаривать. Какой бы негатив у него ни был, игнорируйте его и обсуждайте только то, что вам нужно обсудить. Например, вам нужен коллега, который предоставил бы вам некоторую информацию, связанную с работой, и этот человек — сплетник, который любит обсуждать за спиной людей. Когда вы попросите у него информацию, он начнёт пытаться вам рассказать что-то неприятное о другом коллеге, чтобы вовлечь вас в свою злобную болтовню. Не думайте, что единственный выход — поддаться и слушать его. Вместо этого игнорируйте попытки привлечь вас и сосредоточьтесь только на деловой причине, по которой вы с ними разговариваете. Повторите, почему вы здесь, ещё раз и дождитесь ответа на ваш запрос. Помогите ему. Тот факт, что человек, которого вы любите, страдает от негативных мыслей, делающих его токсичным и неудовлетворённым своей жизнью, ранит и ему хочется помочь. Это довольно сложно, тем более если он сам не желает меняться. Единственное, что вы можете сделать – не пускать в себя его негатив. Оставайтесь позитивным. Не реагируйте на его негатив своим негативом, ведь именно этого от вас и ждут. Установите границы. Будьте тверды в отношении поведения, которое вы терпите, и того, как далеко вы готовы зайти, чтобы помочь токсичному человеку. Ваши пределы могут быть разными для разных людей, но вы должны их иметь, чтобы защитить себя. Не осуждайте. Осознайте, что их поведение вызвано негативными мыслями и неуверенностью, с которыми они борются. Не принимайте всё на свой счёт. Не забывайте, что именно собственные проблемы заставляют токсичных людей вести себя таким образом. Хотя это не является оправданием их поведения, знание этого может быть полезно, если вы чувствуете себя оскорблёнными их действиями. Не будьте терапевтом. Вы не сможете решить их проблемы, так что даже не пытайтесь. Не давайте им советов. Вы можете проявить поддержку и понимание, но вы не несёте ответственности за их чувства. Смените тему. Постарайтесь избегать эмоций по поводу их негативного поведения. Вместо этого уместно сменить тему и попытаться поговорить о чём-то позитивном.

Знания, как противостоять токсичному человеку, помогут сохранить себе хорошее настроение и психическое здоровье. Но главное правило – не разрешайте ему вами манипулировать!