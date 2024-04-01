3 маленькие лжи, которые женщины говорят себе о том, чего хотят мужчины

Женщины с незапамятных времён предупреждали и поддерживали друг друга по поводу мужчин, твердя о них некоторые вещи, являющиеся наглой ложью, даже не понимая этого. Настоящая проблема состоит в том, что эта ложь затрудняет поиски и сохранение прочной связи.

Три главных обмана женщин о мужчинах

Мужчинам нужна только близость, и они сделают и скажут всё, чтобы добиться этого.

Мужчины — лжецы и обманщики. Они сделают всё возможное, чтобы схватить свою добычу прежде, чем она успеет понять, что только что произошло. У этого искусно замороженного торта лжи есть и второй слой: их не волнует никакая другая часть женщины – душа, интеллект и другое. Это заставляет девушек бояться мужчин. Но на самом деле, в женщине сильному полу важно, чем она увлечена, её подлинность, уверенность в себе и страсть. Мужчины боятся обязательств.

Если парни хотят только близости, а близость доступна повсюду, зачем им вообще связываться с девушками? Дело не в том, что парни боятся обязательств; просто у них другие отношения и процесс принятия обязательств. Вы когда-нибудь встречали женщину, которой понравился парень и которая сказала «да» отношениям, но при этом у неё не было длинного списка того, что ей нужно было бы в нём изменить? Мужчины же на 100 процентов берут на себя весь пакет услуг «слишком громко смеются», «слишком поздно ложатся спать», «раздражаются, когда что-то не по её» и «чрезмерно болтливы» или вовсе не берут на себя никаких обязательств.

Вы когда-нибудь замечали, что, когда дело доходит до людей, пытающихся исправить или изменить друг друга, чаша весов сильно склоняется на сторону женщины, которая делает идеал из попавшегося ей мужчины. У парней такого нет. Вот почему мужчинам требуется больше времени, чтобы понять, готовы ли они принять на себя весь список женских недостатков — и когда они это сделают, они в деле – его избранница такая, какая есть. Её не нужно менять! Мужчины хотят только молодых, красивых девушек, а не женщин их возраста.

Ваши ровесники разводятся после того, как дети пошли в колледж, и в течение первого года у мужчины появляется яркая девушка вдвое моложе его, и бывшая супруга всё ещё одинока? Это правда, как вы всегда и боялись: мужчины хотят женщин моложе (чем вы). Интересный факт: женщины инициируют 60 процентов разводов в более позднем возрасте, но потом стараются избегать других отношений, потому что начинают себя доставать такими вопросами: «Я достаточно привлекательна?» и «Я его всё ещё привлекаю?» Этот миф может заставить вас жить в страхе или вызвать гнев и горечь, тем самым отталкивая мужчин. Сильный пол ищет уверенную в себе женщину, именно такой обычно бывает молодая барышня. Но как только его ровесница начнёт излучать любовь к себе, он тут же потянется к ней. Поэтому дело не в возрасте, а в уверенности в себе.

Мужчины не являются полной загадкой, но они и не такие же, как женщины. Наша разная химия означает, что сильный пол не всегда поступает так, как прекрасный, из-за чего девушки часто чувствуют себя обиженными, отвергнутыми, недооценёнными или невидимыми. Потратив время на то, чтобы понять различия между полами, ложь женщин о мужчинах тут же исчезнет.