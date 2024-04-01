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6 причин, почему мужчинам нравятся полненькие женщины

Как показывают научные исследования, многим парням нравятся женщины в теле, так как с ними они чувствуют себя уютно и комфортно, потому что такие девушки дружелюбнее, ласковее, обаятельнее и общительнее. Однако существуют и другие причины, почему парням по душе женщины с формами.

 

6 причин, почему мужчинам нравятся полненькие женщины

 

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6 причин привлекательности женщин с пышными формами

  1. Жизнерадостность. Парни считают, что девушки в форме всегда улыбаются, потому что не мучают себя разными диетами и запретами. А значит, они чувствуют себя красивыми и непринуждёнными в общении с другими. И это самое главное для сильного пола.
  2. Спокойствие. Как показал социальный опрос, мужчины, находящиеся в стрессе, обычно ищут пышнотелых женщин, так как рядом с ними они чувствуют себя спокойными. Именно девушки в теле вселяют успокаивающий эффект, чего нельзя сказать о барышнях с идеальной фигурой. С ними сильный пол должен держать марку, а значит, не показывать своё эмоциональное стрессовое состояние.
  3. Знаменитые «изгибы». Взгляд мужчины всегда падает на грудь и поясницу женщины, и каждый парень больше всего ценит мягкие линии, те, которые характеризуют именно пышных женщин. Такими формами худенькие девушки, увы, не могут похвастаться.
  4. Здоровье. Женщина с пышным телом, с несколькими лишними кило (и это не медицинская проблема) – синоним радости жизни и здоровья, а также соблазнительности в мужских глазах. Девушка, не имеющая таких форм, многими парнями воспринимается бледной и болезненной.
  5. Щедрость. Девушка с пышными формами напоминает мать: уверенная в себе, щедрая и полная любви. И ведь с этим не поспоришь, полные женщины в большинстве своём очень внимательные и любящие по отношению ко всем, не говоря уже о второй половинке.
  6. Женственность. Полненькая женщина – мягкая и приятная на вид, на ощупь и на запах; она ассоциируется с объятиями, в которых можно потеряться. Вот почему каждый мужчина находит такую женщину по-настоящему соблазнительной, поскольку она способна принимать жизнь такой, какая она есть, и наслаждаться всем, что ей даётся природой.

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Страсть мужчин к пышным женщинам подтверждается разными опросами, во время которых многие парни утверждают, что в полненьких женщинах большая привлекательность, они могут быть веселее и увереннее в себе и умеют сбить мужчину с ног своей большой и пышной грудью и соблазнительными валиками на бедрах. Главное - это уметь максимально использовать свои изгибы с помощью соответствующего внешнего вида, способного превратить полненькое тело в оружие соблазнения.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 13:13

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