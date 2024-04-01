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Ваш идеальный мужчина по месяцу вашего рождения

У каждой девушки свой идеал мужчины: у кого-то – высокий блондин с голубыми глазами, весёлый и остроумный, у кого-то – жгучий кареглазый брюнет, харизматичный и сдержанный, а кто-то восторгается рыжими парнями с зелёными глазами и добрым сердцем. Как показал соцопрос, обычно девушки, рождённые в один месяц, идеальными считают практически идентичных парней.

 

Ваш идеальный мужчина по месяцу вашего рождения

 

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Идеальный парень согласно месяцу вашего рождения

Январь. Вам нужен парень, который будет такой же энергичный, как и вы, потому что женщины, рождённые в январе, привыкли жить полной жизнью, поэтому и вторая половинка не должна отставать от них. Медленные и неинтересные отношения — не для январских представительниц прекрасного пола. Им нужен парень, который не боится их предприимчивости и который будет рядом с этой женщиной, чтобы поддержать её во всём, что она делает.

 

Февраль. Рождённые в феврале обладают непростой природой – сегодня девушка воодушевлена и готова на любые приключения, даже самые непредсказуемые и страшные, а завтра – она словно улитка, залезшая в свою раковину, не желающая не то что рваться в бой, а даже двигаться. Поэтому мужчина такой барышни должен быть очень терпеливым и принимающим её такой, какая она есть – с недостатками и странным упрямством, когда ничто и никто не сможет убедить её действовать против её желания.

 

Март. Женщины, появившиеся на свет в первый месяц весны, - любящие и заботливые, они большую часть своего времени тратят на опеку других, что сильно их истощает морально. Именно поэтому им и нужен парень, который будет такой же внимательный, как и мартовская девушка, - восхищаться её качествами, а не пытаться использовать её ради собственной выгоды. Дело в том, что большинство мужчин часто пользуются такими девушками, чем сильно их ранят, тем самым превращая их из добрых леди в монстра в женском обличье.

 

Апрель. Сильной и независимой женщине, каковыми являются апрельские девушки, нужен мужчина, который сможет принять её жестокость и гордиться ею. Рождённые в этом месяце представительницы прекрасного пола никогда не промолчат, если им есть что сказать, поэтому с ними не всегда легко. Именно по этой причине парень должен понимать, что рядом с ним вовсе не нежный цветочек, как может показаться на первый взгляд, а довольно жёсткая леди, с которой ему придётся уживаться и искать точки соприкосновения.

 

Май. Известно, что эти женщины берут на себя намного больше, чем могут выдержать. Дело в том, что майские девушки живут на высокой скорости и привыкли делать тысячу дел одновременно. Они словно бабочки, летающие от одного собеседника к другому, чтобы выслушать и помочь не только советом, но и действием. Девушки, рождённые в последний месяц весны, каждый день воспринимают, как вечеринку, на которой они обязательно должны быть, иначе жизнь пролетит мимо них. Именно поэтому им и нужен парень, который сможет идти с ними в ногу, не спотыкаясь и нигде не задерживаясь по пути.

 

Июнь. Девушки этого месяца - любящие и отзывчивые, они всегда найдут слова утешения каждому нуждающемуся в этом. Поэтому они и привлекают к себе парней, сломленных и обиженных, чтобы внести в их жизнь радость и любовь. Но такой женщине как раз нужен совсем другой мужской типаж - сильный и крепкий духом парень, который смог бы поддержать такую прекрасную вторую половинку. Она же обязательно ответит ему взаимностью и огромной любовью. Если же она не найдёт такого, то всю жизнь будет только отдавать, пока весь её эмоциональный запас полностью не будет исчерпан.

 

Июль. У девушек июля очень дружелюбный и увлекательный нрав, который притягивает к себе многих мужчин как в качестве друзей, так и как поклонников. Поэтому такой женщине нужен партнёр, который не станет её ревновать ко всем её знакомым сильного пола. Иначе эта девушка потеряет свою индивидуальность и желание стремиться вперёд. С ней должен быть тот, кто поможет добиться успеха во всех её начинаниях, поддержит не только словом, но и поступками, желательно романтичными. Июльские барышни обожают романтику.

 

Август. Рождённая в последний летний месяц - прирождённый лидер. Она точно знает, что и когда делать. Людям нравится это в ней, и они уважают её за это. Но иногда вся слава и власть, которыми она обладают, затуманивают ей разум. Поэтому она перестаёт принимать чужое мнение, считая, что есть только её – правильное. Именно поэтому ей нужен мужчина, который сможет снять с неё корону самоуверенности и вернуть её на землю, когда ситуация выйдет из-под контроля. Он должен уметь не бояться говорить ей правду, даже зная, что её она точно сильно ранит.

 

Сентябрь. У девушек, рождённых в этот месяц, ненасытная жажда знаний и роста. Они хотят продолжать постоянно узнавать что-то новое. Поэтому им и нужен парень, который будет поддерживать и разделять её цели и желания, а также вдохновитель, умеющий найти нужные слова, чтобы у сентябрьской женщины оставалась цель – идти вперёд, несмотря ни на что. К тому же, эти дамы очень эмоциональны, но только стараются никому этого не показывать, кроме того, кому они могут доверять. В связи с этим их второй половиной должен стать тот, с кем они смогут быть уязвимы и откровенны.

 

Октябрь. Мужчин всегда привлекали женщины, рождённые в октябре, и это не секрет. И девушки всегда готовы открыть своё сердце, так как считают, что каждый заслуживает шанс любить и быть любимым. Они добрые и щедрые, чем часто и пользуется сильный пол. В конечном итоге эти дамы попадают в манипулятивные отношения, так как полностью доверяют своему партнёру. Вот почему им нужен мужчина, который всегда будет ставить октябрьскую девушку на первое место и никогда не будет воспринимать её как должное.

 

Ноябрь. Давайте посмотрим правде в глаза! Такие девушки не всем по вкусу. Вот почему им нужен кто-то рядом, кто поймёт душу такой непростой женщины. Только с таким мужчиной она будет до конца, во всех радостях и невзгодах. Но только раскрыть её душевность не всем дано, потому что обычно эти дамы очень скрытны и сдержаны. Если же найдётся тот, кто это сделает, он никогда не пожалеет об этом, потому что с этой страстной девушкой точно не будет скучно ни в постели, ни в отношениях вообще.

 

Декабрь. С девушкой, рождённой в декабре, весело общаться. Она игривая и захватывающая, но ей нужен такой мужчина, который будет её поощрять в этом и никогда не скажет ей успокоиться и стать сдержанной. Поэтому её идеальный партнёр – такой же весёлый парень, который будет веселиться со своей любимой и смеяться над её шутками. Озорство должно стать их общей чертой, только в таких отношениях декабрьская девушка сможет быть самой собой. Иначе она потеряет себя и свою природную натуру, превратившись в серьёзную и грустную даму, не умеющую искренне улыбаться и радоваться жизни.

 

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На самом деле, идеальных людей не бывает, но есть те, которые подходят именно определённому человеку. Только такие партнёры могут создать лучший союз двух сердец, в котором оба будут счастливы!


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 11:07

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