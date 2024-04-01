3 поступка жён, которые отталкивают мужей

Недопонимания между мужчинами и женщинами были всегда, но в современном мире они стали другими. Так многие представительницы слабого пола, в отличие от своих мам и бабушек, используют совсем другие методы манипуляций над супругами, которые, кстати, сильно их раздражают и нередко приводят к разрыву отношений.

3 женских поступка, отталкивающих супругов

Бомбардировка партнёров обидами. Вместо дружеского приветствия, видя мужей после рабочего дня, некоторые жёны забрасывают их обидами. Такое поведение приводит к тому, что мужчины боятся возвращаться домой. Никогда не стоит начинать вечер с жалоб и недовольств. Выяснение отношений лучше перенести на другое время, например, после ужина или после того, как дети лягут спать. Во-первых, обида может немного рассеяться, а значит, накал страстей угаснет, разговор пойдёт в более спокойной и непринуждённой обстановке, а во-вторых, вдвоём, без свидетелей – родных, близких, детей – результативнее вести диалог. Ведь сколько случаев, когда супруги после скандалов налаживают отношения, а присутствующие во время него члены семьи не могут забыть сказанное друг другу женой и мужем. Значительные изменения во внешности партнёрши. Самая большая неприятность, на которую жалуются мужья, — это когда их супруга меняет внешность – другой цвет волос, глаз или же, что самое ужасное, - вмешательство пластического хирурга! Известны случаи, когда после увеличения груди супругой пары расставались, потому что мужчина был недоволен этим. Дело в том, что многие представители сильного пола рассказывают, что обожают свою женщину такой, какой они её встретили – блондинкой или брюнеткой, с неполными губами, негустыми и недлинными ресницами, с небольшой грудью. Поэтому они и не воспринимают любые визуальные изменения. Супруга своими действиями как будто нарушает условия сделки. Женщины же обосновывают свои действия над внешностью тем, что после замужества они чувствуют себя в безопасности, поэтому и не думают о последствиях для своего брака. Отношения «мужчина должен». Довольно часто женщины в семейных отношениях принимают позицию, что муж должен всё, а она – ничего. Он должен зарабатывать деньги и полностью отдавать их супруге, она же либо не работает, либо зарабатывает только для своих прихотей; он – дарить дорогие подарки, ей же можно подарить какую-то мелочь; он – докладывать о своих расходах, она – нет и т.п. Такое убеждение довольно часто ведёт пару по замкнутому кругу, который очень губителен для семейного союза. Безусловно, любящий супруг должен заботиться о своей второй половинке, но и она должна отвечать взаимностью, так как если его старания обесцениваются, то муж просто может прекратить такой брак. Нет, не сразу. Может пройти даже несколько десятилетий, но, увы, семья будет разрушена из-за такого поведения женщины.

Это три основных действия жён, которые обычно отталкивают мужей навсегда. Если женщина поймёт, где она допустила промах, то она сможет избежать возникновения таких проблем в браке, тем самым сохранив гармонию и семейное счастье. Нужно запомнить простую истину, что ключ к успешному союзу лежит во взаимном понимании, терпении и готовности работать над своими ошибками. Только так получится создать крепкий и долгий брак, в котором все счастливы и довольны друг другом.