Эти 5 знаков зодиака преследуют своих бывших

Расставание – это тяжёлое событие, с которым каждый пытается справиться по-своему. Кто-то находит новое хобби, кто-то обращается к друзьям, а кто-то не может отпустить ситуацию и начинает преследовать своего бывшего партнёра. Вы когда-нибудь задумывались, может ли ваш знак зодиака повлиять на то, как вы переживёте расставание? На самом деле, есть пять знаков Зодиака, которые относятся к тем, кто настойчиво преследует своего бывшего партнёра, не задумываясь, нужно ли это ему.

5 знаков зодиака, которые не могут оставить бывших в покое

Скорпион. Они страстны и энергичны, известны своими глубокими эмоциями и непоколебимой преданностью. Однако, когда отношения заканчиваются, их сильные эмоции могут принять более мрачный оборот. Скорпионам трудно отпустить ситуацию, и они могут прибегнуть к преследованию своих бывших, чтобы сохранить чувство контроля или удовлетворить своё любопытство относительно того, чем занимается их бывший возлюбленный. К тому же, если Скорпиона бросил партнёр, то он не сможет простить ему своё уязвлённое самолюбие, поэтому постарается максимально помотать нервы тому, кто его обидел, преследуя и мешая спокойной жизни бывшего любимого человека. Рак. Раки невероятно чувствительны и глубоко привязаны к своим близким. Когда отношения заканчиваются, они часто изо всех сил пытаются это принять и могут прибегнуть к мониторингу учётных записей своих бывших в социальных сетях или даже приходить без предупреждения, чтобы увидеться с ними лично. Их заботливый характер иногда может граничить с собственничеством, что приводит к поведению, которое другие могут воспринимать как преследование. Кстати, нередко Раки, если их отвергли, начинают искать утешения у бывшего партнёра, с которым сохранились хорошие отношения, что и приводит к новому витку романтики в прошлой связи. Телец. Тельцы известны своим упрямством и собственничеством в отношениях. У них формируется сильная привязанность, и им трудно отпустить ситуацию, когда что-то не получается. Телец может преследовать своих бывших из-за желания сохранить прошлое или найти завершение. Их настойчивый характер означает, что они не сдадутся легко, даже если для этого придётся пересечь границы, ведь там всё было понятно и ясно, а для Тельцов важнее всего стабильность. Преследование Тельца кажется ненавязчивым – он может просить помощи у бывшего в каком-то вопросе или же позвонить, чтобы узнать что-то об общем знакомом, но потом звонки станут чаще и длительнее. И, возможно, всё начнётся сначала. Рыбы. Рыбы мечтательны и романтичны, но они также имеют склонность теряться в собственных эмоциях. Столкнувшись с расставанием, они могут изо всех сил пытаться смириться с реальностью и могут прибегнуть к преследованию своего бывшего, чтобы сохранить фантазии об отношениях. Их сострадательный характер иногда может быть ошибочным, что приводит к поведению, которое другие могут счесть навязчивым, потому что они практически всегда рядом с бывшим возлюбленным. Может показаться, что это совпадение, но на самом деле – это хорошо продуманный план. Нередко Рыбы применяют тактику страдальца – они рассказывают душераздирающие истории о себе и ждут помощи, постепенно затягивая человека в свои сети, заставляя бывшего встречаться с ними снова. Овен. Когда этот знак к кому-то питает горячие чувства, то он приложит все усилия удержать его возле себя. Чтобы не быть сразу же навязчивым, после разрыва этот знак может какое-то время не появляться в поле зрения бывшего партнёра. Однако спустя полгода Овен выйдет на связь, пригласив пообедать, просто поболтать или же это будет вовсе полуночный звонок. При этом отказать ему в общении очень сложно, потому что этот знак умело ухаживает, заставляя чувствовать себя самым желанным человеком на свете. Такие звонки и встречи могут длиться годами или десятилетиями, даже если у Овна уже есть другие отношения. Им приятно осознавать, что их помнят, ценят и, возможно, до сих пор любят, раз не прерывают общения.

Понять, что на уме у другого человека, очень сложно, поэтому многие воспринимают простое внимание как преследование. В таком случае лучше прекратить общение, чтобы не пугать бывшего партнёра.