6 причин, почему мужчины боятся женщин

Женщину можно назвать невероятным созданием, имеющим одновременно сильную, но ранимую, нежную душу. Она способна свести с ума мужчину, вскружить ему голову, изменить всё его мироощущение, поднять его к облакам. Такая женская власть вообще не подчиняется никакой логике, она необъяснима и пугает множество, если не всех представителей сильного пола. Им очень нравится общаться с девушками, сотрудничать с ними, флиртовать, дружить, любить и так далее. Но при всём этом каждый из них боится боли, которую может принести она. Для огромного количества мужчин отношения с прекрасным полом связаны с некоторыми рисками. Постоянно думая о них, взвешивая преимущества и недостатки, они в итоге решают, что с женщинами лучше не связываться.

6 причин мужского страха перед женщиной

Женское коварство. Первыми в этом списке должны стать материальные риски. Конфеты, цветы, посещение дорогих ресторанов и поход в кино требуют денег, порой весьма немалых. Настоящий мужчина готов выполнить абсолютно любой каприз своей возлюбленной. Но где гарантия, что ей нужен именно он – мужчина – а не его финансовые возможности. Вот и ответ, почему мужчины боятся красивых женщин. Ведь в ходу стереотип, что красавицам нужны только деньги, а не искренние чувства. Этого боятся почти все представители сильного пола, и богатые, и бедные, и те, кто имеет средний достаток. У них в голове примерно такая картина: он станет прилагать усилия, чтобы завоевать женщину подарками и прочим, но по факту он ей не нужен, она просто весело проводила время, развлекалась и «разводила» его на деньги. Большое количество мужчин, которые однажды были обмануты, испытывают только гнев, притом ко всем представительницам прекрасного пола. Испорченная репутация. Мужчины невероятно дорожат своей репутацией, пожалуй, гораздо больше, чем женщины. Поэтому следующей группой рисков являются общественные. Мужчины боятся потерять уважение общества, испортить свою репутацию на годы. Ведь женщины в обиде действительно ужасны. Они способны практически на всё: распускать слухи, рассказывать самые жуткие сплетни о своём бывшем возлюбленном и по-другому портить ему жизнь. Поэтому, чтобы не получить подобных проблем, мужчина решает не встречаться с женщинами. Женская эмоциональность. Женщина – невероятно эмоциональное существо. В гневе она может сделать многое: ударить, бросить в некогда любимого мужчину тяжёлый предмет, поджечь его квартиру. Вообще, когда мужчина попадает девушке «под горячую руку», это всегда несёт для него определённые риски - телесные повреждения или, например, сотрясение мозга. Для немалого числа мужчин отношения с представительницами прекрасного пола означают лишь стресс. Непонимание, конфликтность – такое переменчивое настроение женщины может вызвать у представителя сильного пола негативные эмоции, а иногда и панику. И то и другое очень негативно влияет на мужское психологическое здоровье. Кроме того, большинство мужчин достаточно болезненно переживают разлуку: начинают злоупотреблять алкоголем, впадают в депрессивное состояние, теряют смысл жизни. Неудачный опыт первой близости. Когда парень впервые оказывается в постели с девушкой, он сильно волнуется, и если вдруг этот первый опыт неудачен, то это для него удар. Он может навсегда закрыться от представительниц прекрасного пола. К тому же, психологические травмы во время интима могут привести к полной утрате мужского либидо, разрушенного женской реакцией на неопытность партнёра в постели. Чтобы не оказаться в данной ситуации, парни стараются избегать общения с девушками. Через время это может вовсе стать причиной одиночества раненого когда-то парня. Низкая самооценка. Если в детстве мальчик не был самостоятелен, его не хвалили, а наоборот, принижали его успехи, то он вырастет неуверенным мужчиной, сомневающимся во всех своих словах и действиях. Он не станет проявлять инициативу, чтобы познакомиться с женщиной, сторонясь всех представительниц прекрасного пола. Без психологической помощи ему не справиться с данной проблемой. Негативное родительское влияние. Парень может находиться под опекой своей мамы, не дающей без её ведома даже воздуха глотнуть, не говоря уже познакомиться с девушкой. Когда же он станет мужчиной, то в нём будет взращён такой комплекс несамостоятельности, что он никогда и ни за что не примет решения предложить познакомиться. Ему нужно только материнское одобрение, которое получить будет сложно, потому что, по мнению матери, не существует ни одной девушки, достойной её мальчика. Мама же для него станет олицетворением идеальной женщины, поэтому он сможет построить семейную жизнь только с такой дамой, которая способна заменить ему заботливую мать.

Перечисленные выше риски достаточно обоснованны и часто встречаются в отношениях между мужчиной и женщиной. Но, конечно, избегать представительниц прекрасного пола и любых отношений с ними – не выход. Мужчина должен понимать разницу между искренностью и ложью, легкомыслием и серьёзными намерениями, любовью к себе или за деньги, а также уметь стать взрослым и независимым, несмотря на материнские попытки вернуть его в прежнее русло. Только в этом случае сильному полу уже не нужно будет бояться девушек.