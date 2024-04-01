10 вещей, которые парни терпеть не могут в макияже

Все мужчины понимают, что девушки не представляют своей жизни без макияжа, ведь он делает их ярче, привлекательнее, пряча недостатки и подчёркивая достоинства. С помощью макияжа можно привлечь сильный пол, по крайней мере, так думают женщины, но на самом деле, он может и испугать парней. Что же именно страшит мужчин в макияже?

10 приёмов в макияже, пугающих мужчин

Яркая помада. Когда парень видит девушку с такой помадой, то он не может ни на чём больше сосредоточиться, кроме её губ. Кажется, именно этого прекрасный пол и добивается, но такие оттенки пугают парней. В их голове бегут мысли такого плана: «У меня от такой помады уже голова разболелась!», «А если я её сейчас поцелую, как будут выглядеть мои губы?», «Так, нужно подумать о чём-то другом, кроме её помады!» Мужское мнение: яркая помада – слишком ярко, слишком вызывающе, она затмевает естественную девичью красу. Накладные ресницы. Девушки нашли спасение в накладных ресницах, ведь благодаря им они экономят время на макияже – не нужно ежедневно пользоваться тушью. К тому же, с ними глаза выглядят больше и выразительнее. Но это только домыслы женщин. Мужчин же безумно пугает, когда они видят женщину с ненастоящими ресницами (словно кукла). Возможно, вскоре девушка услышит просьбу избавиться от неестественности, потому что натуральная красота в разы лучше. Тёмные брови. Хорошо, когда природа наградила девушку таким цветом бровей, но если она сама их дорисовывает тёмным карандашом, то это смотрится устрашающе. По крайней мере, так думают мужчины. Ведь есть риск, что они в какой-то момент сотрутся, и лицо женщины просто «исчезнет». Сильный пол вовсе не понимает, зачем милые барышни такое вытворяют со своими бровями, ведь естественный цвет, ширина и длина намного привлекательнее искусственно созданных. Шиммер. Первая мысль, когда мужчина видит «блестящую» женщину, о том, что произойдёт с ним, если он прикоснётся к ней. Тоже начнёт переливаться и сиять? Парни считают, что такой блеск слишком вульгарен, поэтому лучше от него отказаться на время встреч с ним. Подружкам такое украшение тела однозначно понравится, поэтому лучше его оставить для девичников. Контуринг. В современном мире он плотно вошёл в жизнь девушек, что очень не нравится мужчинам. Они считают, что при использовании такого макияжа женщины выглядят словно в маске. И никто не знает, что будет, когда они её снимут. Возможно, под ней прячется совсем другой человек. Яркие смоки айс и подводка. Мужчины считают, что в таком виде девушки выглядят глупо, потому что напоминают панду или же клоуна, который хочет привлечь к себе внимание комичным видом. По мнению сильного пола, блеск в макияже не делает женщин красавицами, поэтому и не стоит его использовать. Липкий блеск для губ. Как выглядят губы после нанесения такого блеска, парням нравится, но вот целовать девушку они точно не станут. Дело в том, что блеск остаётся на губах мужчин и это безумно неприятно. Поэтому, если женщина планирует только улыбаться и привлекать к себе внимание, то ей просто необходимо на губы нанести такой блеск, но целоваться ей точно не рекомендуется. Накладные ногти. Они непредсказуемые, могут и в салат упасть, что сильно напугает парня. Поэтому сильный пол так и не любит такие ногти. К тому же, по их мнению, клеить их могут только подростки. Девушки старшего возраста должны думать, как они будут выглядеть с таким ногтями, придающими образу вульгарность и дешевизну. Также не стоит забывать и о естественности. Накладные ногти непонятной длины с ярким декором – страшное зрелище для мужских глаз. Нюдовые помады. Мужчины не понимают, какое удовольствие делать губы такого же цвета, как и лицо. Как будто у женщин их нет, что очень страшит сильный пол. Макияж не должен быть броский, но и скрывать части лица он тоже не должен. Голубые и синие тени. Как оказалось, сильному полу не нравится макияж в стиле «Абба». Они не понимают желания женщин привлечь внимание с помощью ретро. Синева на глазах похожа на синяки, которые желательно скрыть, а не выставлять напоказ.

Как видите, мужчинам практически всё не нравится в женском макияже. Но на самом деле, напрашивается вывод – им по нраву естество. Поэтому совет девушкам таков – будьте самими собой!