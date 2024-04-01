Признаки того, что вы очень привлекательны, но не знаете об этом

Нет ни одного человека, который полностью был бы доволен своей внешностью, поэтому глядя в зеркало, многие начинают видеть только недостатки – синяки под глазами, несвежая кожа, помятость после сна и т.п. Но мало кто замечает положительные изменения. Давайте посмотрим правде в глаза, есть несколько признаков того, что человек очень привлекателен, но только он этого не видит, так как у него низкая самооценка.

11 признаков, что вы привлекательны

Люди шокированы, когда вы признаётесь, что у вас есть неуверенность в своей привлекательности. Когда люди общаются с красивым человеком, то считают его очень уверенным в себе и с высокой самооценкой, поэтому их сильно удивляет, когда они узнают обратное. Когда вам об этом говорят несколько человек, то будьте уверены, что вы очаровательны, но только не понимаете это. При виде вас люди поднимают удивлённо брови. Выражение тела говорит больше, чем тысяча слов, особенно лицо, потому что оно смешивает в себе ряд эмоций и чувств. Когда человек поднимает брови, это означает, что он хочет пошире открыть глаза, чтобы лучше полюбоваться вашей красотой, а из этого следует, что он не может не улыбнуться вам – такой симпатичной особе. Вы крадёте взгляды на своём пути. Это ещё один признак языка тела, и он выдаёт людей больше, чем любая другая черта, ведь когда люди видят привлекательную личность, они просто не могут перестать смотреть на неё и восхищаться её красотой. Может быть, вы всё время крадёте взгляды окружающих и даже не замечаете этого, или вам даже кажется, что они так внимательно смотрят на вас из-за недостатков внешности. Однако это не так, потому что от некрасивого человека наоборот взгляды убирают. Вам все говорят о вашей красивой улыбке. Это не имеет ничего общего с идеальными губами и зубами, а больше связано с уверенностью и выражением лица, когда вы улыбаетесь. Когда вы улыбаетесь от всего сердца и души, вы передаёте свою радость другим, и это автоматически делает вас магнитом для людей. Люди всегда ищут повод быть рядом с вами. Привлекательные люди являются магнитом для других, потому что они всегда невольно передают сверхположительную энергию, привлекающую окружающих, потому что с ними комфортно, ими восхищаются и их ценят. Если вас постоянно окружают друзья и они с нетерпением ждут возможности завязать с вами разговор на любую тему, можете быть уверены, вы привлекательнее, чем думаете! Помнят о ваших желаниях. Если окружающие помнят о том, что вы когда-то сказали, например, о вашем любимом цвете, то будьте уверены, что вы настолько привлекательны, что вас и ваши желания невозможно не запомнить. Вы оставили неизгладимое приятное впечатление. Друзья всегда выбирают вас. Когда привлекательные люди выходят на улицу, именно к ним примыкают больше всего, т.е. друзья рассказывают розыгрыши, дразнят их и т.д. Это потому, что они привлекают внимание и доверие других. Люди либо слишком милы рядом с вами или же, напротив, очень грубы. Влияние привлекательных людей на других может быть разным: одни будут относиться к ним с добротой и уважением, другие — с неприязнью и безразличием. Если они относятся к вам хорошо, то это потому, что чувствуют себя комфортно рядом с вами и хотят, чтобы у вас были хорошие отношения с ними; если, наоборот, они относятся к вам плохо, то это потому, что они завидуют вам и не могут быть с вами, находящимися постоянно в центре внимания. Не говорят комплименты. Люди считают само собой разумеющимся, что привлекательные люди не нуждаются в комплиментах, так как в силу своей высокой самооценки они не нуждаются в похвале. Так что, если вы меняете свой внешний вид или получаете повышение заработной платы за профессионализм, а никто ничего не говорит, это потому, что окружающие считают, что вам не нужны комплименты. Страшно рядом с вами. Привлекательные люди иногда парализуют других, считающих, что вы их отвергнете, поэтому у них и не хватит уверенности, чтобы иметь с вами дело. Если вы думаете, что парни не подходят к вам, потому что вы некрасивая, забудьте об этом, возможно, они боятся, что вы их оттолкнёте от себя. Повторяют за вами. Если вы стали замечать, например, что коллега красится так же, как и вы, или носит такие же вещи, говорит ваши фразы или же жестикулирует по-вашему, то вы точно привлекательный человек, так как за вами хотят повторять. На вас равняются другие, а значит, вы их идеал.

Эти знаки говорят о том, что вы привлекательная личность, которая боится в этом признаться себе. Ещё раз посмотрите на окружающих и на ваше отношение к ним, чтобы понять, что хватит переживать из-за тусклого цвета лица или морщинки у рта, появившейся во время смеха.