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8 типов женщин, которые всегда соблазняют мужчин

Считается, что мужчины фантазируют только о красотках, которые стильные, модные, ухоженные, с идеальной фигурой. Но на самом деле, сильный пол не всегда ставит на первое место красоту – для них важнее род деятельности девушки, её социальный статус, длительность знакомства с ней и другое. Как выяснили учёные, изучающие мужскую психологию, парней соблазняет 8 типов женщин.

 

8 типов женщин, которые всегда соблазняют мужчин

 

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8 женских типов, соблазняющих парней

  1. Девушка друга. У некоторых мужчин есть тайное желание поближе познакомиться с девушкой своего друга. Интересно, чем она могла зацепить того, которого знаешь много лет, притом довольно хорошо, в том числе и женский типаж, привлекающий его, и количество соблазнённых им представительниц прекрасного пола и т.п.
  2. Подруга детства. Некоторые мужчины хотят увидеть девушку, которую они давно знают, с другой стороны, с очень близкой. Ведь вместе с ней он рос, мужал, знал о её приоритетах в выборе мужчин. Поэтому так занимательно понять, что она чувствует к нему.
  3. Первокурсница в ВУЗе. Есть мужчины, которые заинтересованы в близости с более молодыми девушками. Не зря же так часты отношения между студенткой и преподавателем, которые, увы, не всегда заканчиваются хорошо. Поэтому девушкам нужно быть внимательнее к флирту профессора. Для него она может стать очередной игрушкой.
  4. Одноклассница или коллега. Известен тип мужчин, имеющих тайное желание заняться любовью со своими одноклассницами или коллегами по работе. С ними они всегда рядом, проводя огромное количество времени вместе за работой или учёбой, но ведь фантазию не остановить – когда-никогда появляется желание перейти от деловых отношений к более близким. Кстати, среди коллег и одноклассников нередко складываются отличные любовные пары.
  5. Бывшая девушка. Некоторые мужчины хотели бы снова оказаться в постели со своей старой любовью. Причин для этого множество, но чаще всего бывшая девушка воспринимается родной и близкой, а значит, с ней невозможно изменить настоящей партнёрше. К тому же, с такой девушкой можно не бояться о промахах в постели, ведь мужчина и женщина уже хорошо изучили друг друга и знают, как доставить удовольствие.
  6. Официантка/бариста. Некоторые мужчины стесняются разговаривать с совершенно незнакомыми людьми, однако это им не мешает мечтать о девушке, каждый день наливающей им кофе или подающей обед в столовой.
  7. Домохозяйка. Есть мужчины, которые фантазируют о табуированных отношениях с домохозяйкой. Она такая уютная, ведь в мужском представлении женщина, сидящая дома, проводит всё время за готовкой или за уборкой, поэтому в семейном гнёздышке всегда вкусно пахнет едой и разными средствами для уборки.
  8. Клиент компании. Многие мужчины не позволяют своим интимным желаниям вмешиваться в их рабочие отношения. Однако в подсознании они готовы к отношениям с женщиной, пришедшей к ним на фирму за помощью, консультацией или же по другому вопросу.

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Как видите, мужчин соблазнить может каждая. Всё зависит от мужской фантазии и рода деятельности. Поэтому женщинам не стоит стесняться своей внешности, придумывая разные недостатки. Сильный пол в любой девушке видит симпатичную и соблазнительную особу.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 09:11

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