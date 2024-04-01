5 причин, по которым женщинам лучше начать встречаться с мужчинами, которые не являются их идеалами

Многие женщины говорят, что встречались с мужчинами, которые не соответствовали их идеалу, ради того, чтобы скоротать время или как-то развлечься, но вскоре понимали, что не так уж они и плохи. Именно с ними они раскрывали свои лучшие стороны, именно с ними они чувствовали себя счастливее и именно с ними они меняли представление о том, как должен выглядеть их спутник жизни. По этой причине психологи и советуют вступать в отношения не со своими мужскими идеалами.

5 почему, чтобы начать отношения со своим неидеальным мужчиной

Осознание, что идеальный мужчина на самом деле не подходит для отношений. Например, женщина думает, что ей нравятся сильные парни, берущие на себя ответственность, но, только встретив противоположный тип, выясняется, что всё совсем не так. Встречаясь с совсем другим мужским типом, можно открыть для себя то, чего не знала о себе. Даже если женщина и не влюбилась с первого взгляда, что-то в таком парне заставляет её думать, что с ним можно встречаться. И это знак. Репутация изменилась в лучшую сторону. Девушка обычно встречалась с поверхностными мужчинами, но новый парень оказался человеком высокого статуса, благодаря чему стали уважительнее относиться и к ней. И даже если данные отношения когда-то придут к концу, то репутация такой девушки останется на том же уровне, потому что у неё поменяется круг знакомств. К тому же, рядом с таким мужчиной можно кое-чему научиться, например, общению с высокопоставленными особами, поведению за столом или же правильному распределению денежных средств – вложения, выгодные покупки и т.п. Новые увлечения. Если девушка всегда выбирала парней из своего круга общения, например, одногруппников, одноклассников или же занимающихся теми же видами спорта, что и она, то ей кажется, что именно здесь и находится её идеальный спутник жизни. Но на самом деле, человек другого круга, имеющий иное хобби, отличающиеся жизненные цели, может быть в разы интереснее, потому что у женщины появляется желание попробовать себя в чём-то другом, непривычном для неё. Знакомство с совершенно другими людьми. При общении, например, с мужчиной, увлекающимся туризмом, у женщины появляется возможность познакомиться с любителями путешествовать, лазать по горам или жить в палатках. Когда встречаешься с парнем совершенно другого типа, круг знакомств тут же меняется. Это бесценный опыт – завести друзей во всех сферах жизни в личном пространстве. Такие перемены только к лучшему! Приятная манера поведения. Женщина привыкла в отношениях быть подругой, которая поймёт своего спутника и многое простит, так как друзья не должны обижаться. И именно такую модель поведения она считала идеальной. Но когда на пути ей встречается парень, например, осыпающий её подарками и дарящий ежедневно цветы (такого не было в прежних отношениях), то она может почувствовать себя совсем по-другому – красивее, привлекательнее и любимей. Особенно, если она всегда гонялась за мужчинами своей мечты, то ей стоит отдохнуть от охоты и наслаждаться желанностью для разнообразия.

Именно по этим причинам нужно хотя бы иногда отказаться от желания найти свой идеал среди мужчин и начать отношения с тем, кто сейчас находится рядом. Есть вероятность, что именно с этим парнем всё изменится к лучшему – появится блеск в глазах и радость от каждого прожитого дня.