5 маленьких причин, по которым вы эгоистичны в отношениях (не осознавая этого)

В любых отношениях – любовных, рабочих, дружественных или же семейных должны быть взаимопонимание, поддержка и сочувствие. Но довольно часто они складываются так, что один подавляет другого, притом настолько, что хочется убежать от него навсегда. Задумайтесь, считаете ли вы себя тем, кто давит? Возможно, даже не осознавая этого? Значит, вы эгоист в отношениях и с этим нужно что-то делать, пока не растеряли близких, родных и друзей.

Топ-5 причин, почему вас можно считать в отношениях эгоистом

Восприятие своего партнёра как нечто само собой разумеющееся. Когда люди находятся в отношениях, им должно быть уютно друг с другом. Если же вы ощущаете в них себя комфортно, а партнёр постоянно обижается, значит, нужно подумать, в чём причина этого. Безусловно, вам может достаться ранимый человек, но чаще всего даже чувствительные люди не перегибают палку. В остальных случаях партнёр начинает копить обиду, когда к нему относятся как к собственности, которая не должна иметь ни своего мнения, ни своих пожеланий, ни своих целей, а должна чётко действовать и даже жить, как решили вы. Вы всегда думаете, что правы. Если вы решили, что есть только одно правильное мнение – ваше, то это тревожный знак, потому что вы не готовы идти на компромиссы. Ваши отношения складываются по одному и тому же сценарию: «Я – победитель, а ты – побеждённый». И это точно начало конца вашей связи, потому что партнёры должны чувствовать себя равными. В таком сценарии удовлетворяются лишь ваши эгоистичные потребности, а нужды второго человека вас вовсе не беспокоят. Если это так, то вы явно не партнёры, у вас сплошное неравенство, которое отдалит от вас вашу вторую половинку навсегда. Игнорирование мнения партнёра. Если вы постоянно говорите, а ваш партнёр только слушает, это означает, что вам на него наплевать – на его интересы, проблемы и тем более на его мнение. Исправить при вашем желании всё можно, когда вы начнёте интересоваться, что думает партнёр, что его беспокоит и что радует. Если же вы будете продолжать в том же русле общение, то скоро ему придёт конец. Отказ от планов. Ваш партнёр может ощущать себя неважным в отношениях, если вы игнорируете ваши совместные планы, потому что у вас появляются собственные. Безусловно, в отношениях вы не должны чувствовать себя сиамскими близнецами, у каждого должно быть личное пространство, свои друзья и свои решения. Однако ставить на первое место личные интересы в ущерб партнёру не стоит, потому что таким эгоистичным поведением вы его сильно обидите. Кстати, не стоит обижаться на него, если он планирует что-то сделать без вас – пойти с друзьями в кино или кафе, пообщаться с коллегами или бывшими одноклассниками. Он – самостоятельная личность, а не ваша прислуга. Желание иметь привилегированное положение. Никогда и ни при каких условиях не должно быть в отношениях только «я», партнёрская связь подразумевает, что есть «мы». Поэтому не нужно ставить свои желания на первое место. Партнёр не должен бежать по первому вашему зову, чтобы удовлетворить ваши потребности, делать то, что нужно вам, игнорируя свои дела и проблемы, а также ставить ваши задания на главенствующее место. Задумайтесь, а вы так поступаете ради него? Или же для вас важнее удовлетворить собственные интересы? Если ответ положительный, то вы, однозначно, эгоист.

Взаимоотношения должны приносить партнёрам положительные эмоции, а для этого нужно проявить с обеих сторон самоотверженность. Эгоистам сложно строить здоровые отношения, если они не попытаются измениться. Поэтому, если вы за собой замечаете эгоизм, то попытайтесь по-другому посмотреть на своего партнёра, вспомнив, что он личность, а не марионетка в ваших руках.