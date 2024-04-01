7 трюков, которые помогут перестать ссориться с партнёром

В любовных отношениях между партнёрами бывают недопонимания и ссоры, без этого – никак, ведь совместная жизнь может быть сложной и иметь постоянные взлёты и падения. У всех бывает плохое настроение, эмоциональные срывы и т.п., да и характеры у всех разные – кто-то вспыльчивый и не умеющий контролировать свои эмоции, а кто-то очень обидчивый, принимающий всё близко к сердцу. Независимо от причины конфликта, нужно всегда искать выходы из него, которых, по мнению семейных психологов, несколько.

7 способов прекратить ссоры с партнёром

Проговаривать свои ожидания от партнёра. Идеальные пары можно увидеть только в кино. В жизни же все преодолевают сложные моменты только благодаря слаженной командной работе. Каждый ждёт от своего партнёра что-то своё, особенное, но только делает это внутри себя, не озвучивая, поэтому вторая половинка и не знает, что делает не так и в чём причина конфликта. Поэтому так важно говорить о своих ожиданиях своему любимому человеку, а в ответ спокойно реагировать на его просьбы. Никто не говорит, что нужно менять себя ради него, но всё же прислушаться и подкорректировать своё поведение можно. Обсуждение – это часть общения мужчины и женщины, которые хотят быть вместе. Установить фразу «перемирия». Когда критичность аргумента возрастает в геометрической прогрессии и кажется, что теперь всё скомпрометировано, хороший способ перестать спорить — произнести свою особую фразу. Этакое перемирие или «тай-брейк». Придумайте слово, которое будет действовать, как настоящая кнопка «пауза». Вы прекратите спор, и у каждого будет время подумать. Гуляем, отдыхаем, расслабляемся в ванной, читаем книгу или готовим. Наверняка, после первоначальных эмоций вы сможете подойти к теме конфликта с большей ясностью и более спокойно. Говорить о недовольстве произошедшим. Если один из партнёров не совсем доволен тем, как повёл себя второй, им нужно об этом поговорить, ведь мы не способны читать мысли друг друга. Поэтому крайне важно всегда поддерживать открытый, искренний и конструктивный диалог. Воспользуйтесь экскурсией выходного дня или посещением музея, чтобы ещё и поговорить на не совсем приятные темы. Вы увидите, как обсуждения сведутся к минимуму или, в более сложных случаях, вы сможете быстрее прийти к соглашению. Учитесь на ошибках. Что хорошего можно получить от дискуссии? На самом деле, многое. Прежде всего, дискуссии идеальны для того, чтобы узнать точки зрения друг друга (а также прояснить свою). Кроме того, вы сможете направить свои мысли или чувства на конкретную проблему. Хотите верьте, хотите нет, но споры тоже имеют свои преимущества. Он научит вас, чего «не следует делать» и как действовать в следующий раз, в той же ситуации, избегая криков и произнесения неуместных слов. Сохраняйте конструктивный настрой. Приложите усилия, чтобы продемонстрировать полезное отношение, а не оскорбительное, которое заставит вас «кричать в лицо» другому человеку. Это хороший способ перестать спорить с партнёром. Никто не любит, когда его сталкивают со своими же ошибками, унижают или относятся с презрением. Избегайте криков. Кажется невозможным сохранять спокойствие, когда вы находитесь в разгаре спора. Вам придётся научиться работать над собой, отбросив в сторону агрессию и опасную гордыню. На самом деле слишком энергичная речь приведёт только к произнесению слов, о которых вы наверняка пожалеете позже. Заставьте себя говорить тихо, постарайтесь снять напряжение, воспользуйтесь успокаивающим эффектом молчания. Но только не молчания обиженного, от которого конфликт лишь набирает обороты, а терпеливого и сдержанного человека, дающего выговориться другому. Найдите соглашение. Оба партнёра несут ответственность за исход дискуссии, поэтому ни один из них никогда не сможет решить все проблемы в одиночку. Если вы хотите перестать спорить, рекомендуем установить правила общения. Например, предоставление вам слова по очереди с обязательством высказать свою точку зрения, не прерывая.

Данные 7 способов прекратить ссоры с партнёром помогут не только в любовных отношениях, но и в деловых, дружеских и других, в которых люди не хотят копить друг на друга обиды, а быть честными друг с другом.