7 самых больших ошибок, которые допускают пары

Быть в отношениях – непросто. Ведь приходится ежедневно близко общаться с человеком, который имеет свои привычки, правила, жизненные ценности и другое, отличные от ваших. Поэтому нужно подстраиваться, где-то ломая себя, допускать ошибки. Кстати, промахи в отношениях – это норма, главное, чтобы вовремя их замечать и прорабатывать, чтобы не допустить их снова. Какие же именно ошибки допускают практически все пары?

7 весомых промахов, которые допускают все пары

Выдвигать гипотезы или предположения. Если вы не просите у второй половинки подтверждения того, что сами додумали или предположили, то вы находитесь в отношениях с самим собой, а не с партнёром. Предполагать вам никто не запрещает, но всё же лучше спросить у любимого человека, является ли правдой ваша гипотеза или же у вас хорошо развито воображение. Если есть ложь, нужно покопаться в себе, почему она существует между вами, и постараться искоренить её до основания. Обвинять друг друга. Вы всегда несёте ответственность за своё поведение и у вас всегда есть выбор, как действовать, даже если вам так не кажется. Обвинение партнёра ограничивает вашу способность меняться, расти и развиваться. Вы оба играете роль в создании динамики вашей пары. Вам и вашему партнёру полезно взять на себя свои обязанности и работать над ними как можно лучше: обвинение другого никому не помогает, наоборот, оно подпитывает порочный круг обиды, отсутствия диалога и, следовательно, инволюции. Избегание трудных разговоров. Есть темы, которых невозможно избежать, но всё равно вы продолжаете это делать из страха, например, узнать правду или же оказаться самому в непростой ситуации. Но, игнорируя проблемы, вы только их увеличиваете. Наберитесь смелости и посмотрите в лицо проблеме, выбрав для этого подходящее время, не торопясь, но с желанием изменить то, что не работает. Не затягивайте неясные ситуации. Словно соседи по комнате. Сожительство – прекрасное состояние, если оно каждый день подпитывается любовью. Потому что требуется мгновение, чтобы рутина взяла верх, и вот за короткое время любящие партнёры становятся простыми соседями по комнате и не более. Не переставайте приглашать друг друга на свидания. Не переставайте делать себе маленькие ежедневные сюрпризы. Не переставайте уделять приоритетное внимание своим отношениям и времени, которое вы проводите вместе. Иначе у вашей пары не будет будущего. Не стоит бояться говорить: «Мне очень жаль…» Когда вы говорите слова «Мне очень жаль», то показываете партнёру, что берёте на себя ответственность за свои действия. Вы признаёте его раны и свою роль в их причинении. Слишком многие пары беспокоятся о том, кто прав, а кто нет, и занимают оборонительную позицию, что делает невозможным решение проблем. Но дело в том, что в любви нет правильного или неправильного, есть то, что делаешь и чего не делаешь осознанно. Ожидание спонтанной близости. У всех нас жизнь полна забот и хлопот и, если что-то не запланировано и не расставлено по приоритетам, оно, как правило, не происходит. Совместное планирование интимных моментов благоприятно скажется на отношениях. Подумайте о том, чтобы включить в свои планы одну или несколько горячих встреч в неделю: устоявшейся паре нужна не романтика, а желание быть вместе. Тогда всё остальное придёт само собой. Брать на себя ответственность за эмоции партнёра. Когда любишь, то не хочешь причинить вред другому. Поэтому мы склонны сдерживать эмоции, мнения, взгляды, идеи из страха, что их выражение может иметь негативные последствия для партнёра. Но будьте осторожны: то, что чувствует другой человек, является его прямой ответственностью. На нас лежит ответственность всегда говорить правильно, доброжелательно, вежливо, настойчиво, чтобы это приносило пользу паре. Если это произойдёт, другой человек усвоит то, что он услышал, и у него будет мотивация не делать того, что он сделал, потому что он не захочет причинить вам боль в ответ. Наша работа не в том, чтобы помешать партнёру испытать свои чувства, а в том, чтобы оба начали работать над собой, веря, что другой будет делать то же самое, чтобы быть вместе в счастливых отношениях.

Эти 7 самых больших ошибок, которые допускают пары, могут сильно испортить жизнь партнёрам. К тому же, они приведут к нежеланию быть вместе – любовь рассеется как туман.