Эти 11 продуктов вызывают отёки на лице

Сразу же после сна мало кому нравится собственный вид в зеркале – глаза узенькие, лицо отёкшее, но проходит минут тридцать и можно снова на себя смотреть без страха. Однако бывает и так, что опухлость не проходит очень долго и причин для этого множество, начиная от заложенности носа и вялой лимфатической системы и заканчивая употреблением спиртного и недостатком сна, но чаще всего всё же виноваты продукты, вызывающие отёки на лице, употреблённые накануне.

11 продуктов, провоцирующих отёки

Соевый соус. Он содержит много соли и глютен. Это означает, что даже при выборе соевого соуса без натрия, уровень глютена может вызвать опухлость, особенно если есть аллергия на глютен. В этом случае нужно перейти на безглютеновую диету. Глютен. Это белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи. Он не только вызывает отёки, но и проблемы с кожей - пигментные пятна и тёмные участки на подбородке. Люди с целиакией особенно чувствительны к глютену. Сахар. Чрезмерное потребление сахара может вызвать обвисание кожи и повышение уровня инсулина, в результате чего лицо будет выглядеть бледным. Сахар нарушает бактериальный баланс в кишечнике, что может привести к появлению прыщей на лице, плечах и груди. Молоко и другие молочные продукты. Несмотря на низкое содержание соли, молоко является ещё одним продуктом, вызывающим отёчность лица. Это связано с тем, что молоко содержит лактозу — сахар, который многим людям трудно переваривать. Непереносимость лактозы — это состояние, о котором многие люди могут не подозревать, пока оно себя не проявит. Если у вас есть такие симптомы, как вздутие живота или отёчность лица после употребления молока или молочных продуктов, например сыра, возможно, у вас непереносимость лактозы. Алкоголь. Он вызывает отёчность лица, поскольку задерживает воду в тканях лица. Поэтому необходимо избегать употребления алкоголя, особенно в ночное время, чтобы предотвратить отёчность лица. Именно по этой причине после весёлой ночи многие и просыпаются с опухшим лицом. Обработанное мясо. Как бы вы ни любили обработанное мясо, его может быть трудно переваривать из-за высокого содержания соли, консервантов и жиров. Поэтому такие продукты, как колбасы, ветчина и бекон, могут вызывать вздутие живота. Кроме того, красное мясо имеет более высокое содержание белка и чаще вызывает отёчность лица, чем постное. Суши. Это один из продуктов, вызывающих опухание лица из-за высокого содержания соли. Когда вы едите суши, ваше тело должно удерживать воду, чтобы сбалансировать потребляемую соль. Кроме того, суши обычно едят с соевым соусом — приправой с высоким содержанием соли. Это приводит к утренней опухлости лица. Помидоры. В целом питательный и полезный помидор, тем не менее, может вызвать опухание глаз. Помидоры содержат токсин соланин, который нередко приводит к отёкам вокруг глаз. Кофеин и газированные напитки. Хотя кофе и чай являются необходимостью для многих людей, кофеин часто связывают с отёками вокруг глаз. Газированные напитки содержат много сахара, что способствует опуханию лица. Углеводы. Хлеб, белый рис и макароны вызывают опухлость из-за задержки воды и усиления воспаления. Следует ограничить потребление обработанных углеводов и заменить их цельными продуктами, такими как овощи, фрукты, орехи и семена. Жареные и обработанные продукты. Они содержат большее количество жирных кислот омега-6, которые не обладают такими же противовоспалительными свойствами, как жирные кислоты омега-3. Таким образом, жирные кислоты омега-6 считаются уступающими жирным кислотам омега-3. Жирные кислоты омега-3 содержатся в пищевых продуктах и кулинарных ингредиентах, таких как лосось, кокосовое масло и оливковое масло первого отжима.

Исключив вышеперечисленные продукты из рациона или сведя их потребление к минимуму, можно постараться избежать такой проблемы с лицом, как отёчность.