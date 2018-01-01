Все дети мечтают о домашнем животном, но некоторые родители по ряду причин не могут позволить себе завести питомца. Однако никто не мешает взрослым сделать его пластилиновым. Тем более мы сможем каждого желающего научить, как слепить из пластилина красивых животных, птиц и насекомых: МК поэтапно с фото поможет в этом. Благодаря подробной инструкции сделать это будет легко и просто. В вашем доме появится целый зоопарк, который, наверняка, порадует малыша.

Как слепить из пластилина животных, птиц и насекомых

Лепка из пластилина – это не просто огромное удовольствие, но и прекрасный способ изучения с детками животного мира в ненавязчивой игровой форме. Главное, это знать, как слепить из пластилина животных, птиц и насекомых, чтобы они были максимально похожи на живых. К тому же, не стоит забывать и о полезности коллективного творчества с крохой – положительные эмоции гарантированы всей семье!

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Как сделать ёжика из шишки Ёжик из шишки – одна из популярнейших поделок. Как её сделать, можно придумать самому, но на нашем сайте вы найдёте подробную инструкцию с фотографиями, что намного облегчит задачу.

Как слепить из пластилина героев мультфильмов? Животные и птицы

Каждый ребёнок просто обожает смотреть мультики, поэтому, если ему представится возможность сделать любимых героев своими руками, радости не будет предела. Но без помощи родителей малышу не обойтись, а значит, взрослому перед этим ответственным заданием нужно подготовиться и изучить подробно, как слепить из пластилина героев мультфильмов. Животные и птицы – мультипликационные персонажи являются прообразами представителей обычного животного мира, поэтому создать их немного проще. А вот с выдуманными героями придётся повозиться, но при желании и это становится возможным. Благодаря мастер-классу на нашем сайте сделать это будет легко и просто.

Свинка Пеппа из пластилина своими руками: урок пошагово с фото Свинка Пеппа – любимица всех малышей, поэтому каждому хочется иметь её дома. Мы решили помочь родителям исполнить детскую мечту и предлагаем мастер-класс, как слепить свинку Пеппу из пластилина.

Пони Пинки Пай (Pinkie Pie) из пластилина: урок с пошаговыми фото Неунывающая ярко-розовая пони Пинки Пай, сделанная из пластилина, - станет основным украшением на полочке в детской комнате. Главное, лепить её в хорошем настроении, внимательно следуя пошаговой инструкции на нашем сайте.

Ёжик из пластилина – герой мультфильма «Трям! Здравствуйте!» Все взрослые были детьми и смотрели мультфильмы, радуясь приключениям любимых персонажей. Теперь у них появилась возможность слепить ёжика из мультфильма «Трям! Здравствуйте!» вместе со своим ребёнком с помощью предложенного нами мастер-класса.