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Сова из пластилина своими руками. Пошаговый урок по лепке для детей

Очень многие любят сов. Эти мудрые создания загадочны, необычны и прекрасны. Мы продолжаем пошаговые уроки по лепке для детей и сегодня наша героиня – забавная сова из пластилина, созданная своими руками. Лепить такую совушку можно вместе с ребёнком.

 

Сова из пластилина своими руками: фото

 

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Для лепки совы из пластилина нам понадобятся:

  • Пластилин розового, синего, белого, оранжевого, жёлтого и чёрного цвета;
  • Иголка.

Пошаговый урок по лепке совы из пластилина своими руками

1) Сначала нам нужно слепить основу тельца. Из синего пластилина скатаем овал, который немного приплющим. Толщина овала должна быть около пяти-семи миллиметров.

 

Мастер-класс по созданию совы из пластилина своими руками: фото 1

 

2) Теперь обозначим крылья совы. При помощи иголки сделаем надрезы с одного и со второго бока. Так у нас получились крылья.

 

Мастер-класс по созданию совы из пластилина своими руками: фото 2

 

3) Слепим животик. Его сделаем розовым. Катаем шарик и приплющиваем его, а затем лепим его сверху синей основы.

 

Мастер-класс по созданию совы из пластилина своими руками: фото 3

 

4) Далее слепим глазки совы. И для этого понадобится белый пластилин. Из него нужно слепить два одинаковых по размеру кружочка. Кружочки должны быть плоскими.


Их лепим сверху над розовой частью тельца.

 

Мастер-класс по созданию совы из пластилина своими руками: фото 4

 

5) Слепим зрачки из чёрного пластилина, просто скатав маленькие шарики. Их лепим к белым кружочкам – основе для глаз.

 

Мастер-класс по созданию совы из пластилина своими руками: фото 5

 

6) Из оранжевого пластилина будем лепить клюв. Для него катаем конус, который вверху должен быть узким.


Теперь этот конус переворачиваем и широкой стороной прилепляем между глазок снизу.

 

Мастер-класс по созданию совы из пластилина своими руками: фото 6

 

7) Нам нужно сделать сове ушки. Для этого необходимо с одного и со второго бока головы защепить чуть-чуть пластилина. Так сразу образуются не только ушки, но и очертания головы совы.


Сама сова уже почти готова. Далее будем её украшать и слепим лапки.

 

Мастер-класс по созданию совы из пластилина своими руками: фото 7

 

8) Из жёлтого и синего пластилина слепим бантик на одно из ушек. Из жёлтого пластилина слепим плоские капельки. И прилепим их к ушку узкой частью друг к другу.


Посерединке на месте стыка прилепим маленький синий шарик. Бантик готов.

 

Мастер-класс по созданию совы из пластилина своими руками: фото 8

 

9) С противоположной стороны, на животике расположим цветочек. Из жёлтого пластилина слепим кружок и прилепим его как сердцевинку цветка. А затем облепим её такими же кружочками синего цвета. Вот такой простой цветочек получается.

 

Мастер-класс по созданию совы из пластилина своими руками: фото 9

 

10) Теперь осталось слепить лапки. Раскатываем оранжевый пластилин в очень тонкий жгутик. И сгибаем его пополам. Прилепляем эти два пальчика к низу тельца.

 

Мастер-класс по созданию совы из пластилина своими руками: фото 10

 

11) И точно так же лепим вторую лапку. Совушка готова.

 

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Птичку можно посадить на веточку. Тогда понадобится ещё коричневый и зелёный пластилин. Из коричневого катаем колбаски и формируем ветку. А из зелёного пластилина лепим плоские овалы, зауженные с двух сторон. И иголкой рисуем прожилки.

 

Сова из пластилина своими руками: фото

 

Сова из пластилина готова!

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Автор: Анна Михайлова
Сегодня, 08:00
Фото: Анна Михайлова

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