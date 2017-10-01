Сова из пластилина своими руками. Пошаговый урок по лепке для детей

Очень многие любят сов. Эти мудрые создания загадочны, необычны и прекрасны. Мы продолжаем пошаговые уроки по лепке для детей и сегодня наша героиня – забавная сова из пластилина, созданная своими руками. Лепить такую совушку можно вместе с ребёнком.

Для лепки совы из пластилина нам понадобятся:

Пластилин розового, синего, белого, оранжевого, жёлтого и чёрного цвета;

Иголка.

Пошаговый урок по лепке совы из пластилина своими руками

1) Сначала нам нужно слепить основу тельца. Из синего пластилина скатаем овал, который немного приплющим. Толщина овала должна быть около пяти-семи миллиметров.

2) Теперь обозначим крылья совы. При помощи иголки сделаем надрезы с одного и со второго бока. Так у нас получились крылья.

3) Слепим животик. Его сделаем розовым. Катаем шарик и приплющиваем его, а затем лепим его сверху синей основы.

4) Далее слепим глазки совы. И для этого понадобится белый пластилин. Из него нужно слепить два одинаковых по размеру кружочка. Кружочки должны быть плоскими.



Их лепим сверху над розовой частью тельца.

5) Слепим зрачки из чёрного пластилина, просто скатав маленькие шарики. Их лепим к белым кружочкам – основе для глаз.

6) Из оранжевого пластилина будем лепить клюв. Для него катаем конус, который вверху должен быть узким.



Теперь этот конус переворачиваем и широкой стороной прилепляем между глазок снизу.

7) Нам нужно сделать сове ушки. Для этого необходимо с одного и со второго бока головы защепить чуть-чуть пластилина. Так сразу образуются не только ушки, но и очертания головы совы.



Сама сова уже почти готова. Далее будем её украшать и слепим лапки.

8) Из жёлтого и синего пластилина слепим бантик на одно из ушек. Из жёлтого пластилина слепим плоские капельки. И прилепим их к ушку узкой частью друг к другу.



Посерединке на месте стыка прилепим маленький синий шарик. Бантик готов.

9) С противоположной стороны, на животике расположим цветочек. Из жёлтого пластилина слепим кружок и прилепим его как сердцевинку цветка. А затем облепим её такими же кружочками синего цвета. Вот такой простой цветочек получается.

10) Теперь осталось слепить лапки. Раскатываем оранжевый пластилин в очень тонкий жгутик. И сгибаем его пополам. Прилепляем эти два пальчика к низу тельца.

11) И точно так же лепим вторую лапку. Совушка готова.



Птичку можно посадить на веточку. Тогда понадобится ещё коричневый и зелёный пластилин. Из коричневого катаем колбаски и формируем ветку. А из зелёного пластилина лепим плоские овалы, зауженные с двух сторон. И иголкой рисуем прожилки.

Сова из пластилина готова!