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Свинка Пеппа из пластилина своими руками: урок пошагово с фото

Мультфильм про милую свинку по имени Пеппа покорил сердца многих детишек. И не удивительно, ведь каждая серия мультфильма – это не только забавная, но и поучительная история, которая расскажет о настоящей дружбе, уважении к старшим и заботе о младших. Поэтому мы решили продемонстрировать в сегодняшнем уроке с пошаговыми фотографиями, как слепить свинку Пеппу из пластилина. Мы уверены, что ребёнок будет очень рад создать такого мульт-персонажа своими руками.

 

Свинка Пеппа из пластилина: фото

 

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Материалы и инструменты для создания свинки Пеппы из пластилина:

  • детский цветной пластилин;
  • пластиковый нож;
  • несколько стек;
  • две зубочистки.

Материалы для создания свинки Пеппы из пластилина: фото 1

Как слепить свинку Пеппу из пластилина, урок с пошаговыми фото

1) Сначала создадим голову Пеппы. Для этого отрезаем от розового брусочка пластилина небольшой кусочек, разминаем его в ладошках и придаём ему форму шарика. Далее нужно вытянуть шарик, чтобы образовался широкий пятачок хрюшки.

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 2

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 3

 

2) Теперь из красной массы создаём платьице свинки. Вставляем в серединку заготовки кусочек зубочистки (также можно использовать спички, шпажку или отрезок проволоки) и сверху присоединяем голову.

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 4

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 5

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 6

 

3) На мордашке с помощью округлого кончика стеки делаем два углубления под маленькие глазки. Затем скатываем из тёмно-розового пластилина парочку шариков и вклеиваем их в середину ямок. Расплющиваем их кончиком стеки.

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 7

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 8

 

4) Те же действия проделываем с белыми и чёрными шариками. Глазки готовы. Завершаем создание пятачка, сделав по центру две мини-ямки.

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 9

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 10

 

5) На макушку приклеиваем парочку розовых ушек. Предварительно сделав зубочисткой углубления для их надёжного крепления. Также из тёмно-розовой массы создаём румянец на щеках свинки.

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 11

 

6) Следующий этап – создание ножек и ручек. Ручки формируем из тонких колбасок. А вот для создания ног кроме розового пластилина понадобится ещё и зубочистка. Разламываем зубочистку на две части и налепливаем на них тонкий слой пластилина.

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 12

 

7) После чего скатываем из чёрного пластилина миниатюрные башмачки овальной формы, проделываем в них углубления и фиксируем в ямках ножки.

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 13

 

8) Присоединяем все детали к основе.

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 14

 

9) К задней части платья приклеиваем розовый хвостик.

 

Мастер-класс по созданию свинки Пеппы из пластилина: фото 15

 

10) Чтобы поделка выглядела более завершённой, дополним её мороженым. Вафельный рожок слепим из светло-коричневого тона массы. А вот шарики мороженого создаём из любых понравившихся оттенков пластилина.

 

Свинка Пеппа из пластилина: фото

 

11) Отставляем готовую поделку на 15 минут в прохладное место, чтобы все детали застыли.

 

Свинка Пеппа из пластилина: фото

 

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Всё, свинка Пеппа из пластилина готова!

 

Свинка Пеппа из пластилина: фото

 (голосов: 1)
Автор: Ольга Леликина
18 октября 2016
Фото: Ольга Леликина

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