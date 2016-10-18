Свинка Пеппа из пластилина своими руками: урок пошагово с фото
Мультфильм про милую свинку по имени Пеппа покорил сердца многих детишек. И не удивительно, ведь каждая серия мультфильма – это не только забавная, но и поучительная история, которая расскажет о настоящей дружбе, уважении к старшим и заботе о младших. Поэтому мы решили продемонстрировать в сегодняшнем уроке с пошаговыми фотографиями, как слепить свинку Пеппу из пластилина. Мы уверены, что ребёнок будет очень рад создать такого мульт-персонажа своими руками.
Материалы и инструменты для создания свинки Пеппы из пластилина:
- детский цветной пластилин;
- пластиковый нож;
- несколько стек;
- две зубочистки.
Как слепить свинку Пеппу из пластилина, урок с пошаговыми фото
1) Сначала создадим голову Пеппы. Для этого отрезаем от розового брусочка пластилина небольшой кусочек, разминаем его в ладошках и придаём ему форму шарика. Далее нужно вытянуть шарик, чтобы образовался широкий пятачок хрюшки.
2) Теперь из красной массы создаём платьице свинки. Вставляем в серединку заготовки кусочек зубочистки (также можно использовать спички, шпажку или отрезок проволоки) и сверху присоединяем голову.
3) На мордашке с помощью округлого кончика стеки делаем два углубления под маленькие глазки. Затем скатываем из тёмно-розового пластилина парочку шариков и вклеиваем их в середину ямок. Расплющиваем их кончиком стеки.
4) Те же действия проделываем с белыми и чёрными шариками. Глазки готовы. Завершаем создание пятачка, сделав по центру две мини-ямки.
5) На макушку приклеиваем парочку розовых ушек. Предварительно сделав зубочисткой углубления для их надёжного крепления. Также из тёмно-розовой массы создаём румянец на щеках свинки.
6) Следующий этап – создание ножек и ручек. Ручки формируем из тонких колбасок. А вот для создания ног кроме розового пластилина понадобится ещё и зубочистка. Разламываем зубочистку на две части и налепливаем на них тонкий слой пластилина.
7) После чего скатываем из чёрного пластилина миниатюрные башмачки овальной формы, проделываем в них углубления и фиксируем в ямках ножки.
8) Присоединяем все детали к основе.
9) К задней части платья приклеиваем розовый хвостик.
10) Чтобы поделка выглядела более завершённой, дополним её мороженым. Вафельный рожок слепим из светло-коричневого тона массы. А вот шарики мороженого создаём из любых понравившихся оттенков пластилина.
11) Отставляем готовую поделку на 15 минут в прохладное место, чтобы все детали застыли.
Всё, свинка Пеппа из пластилина готова!
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