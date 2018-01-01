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Ёжик из каштанов и пластилина. Детская поделка из природных материалов

Давайте сделаем красивого ёжика из пластилина и каштана! Такая детская поделка из природных материалов подойдёт для конкурса в детском саду. Делается ёжик из очень простых составляющих, причём, в его создании нет ничего сложного. Для развития фантазии у деток очень хорошо подходит создание поделок из пластилина и других материалов. Поскольку осенью очень много каштанов, то часто хочется сделать из них что-то интересное. Разные зверьки из них получаются очень милыми и симпатичными, поэтому предлагаю именно такой вариант. Обычно для поделок берут только сам каштан, а здесь ещё пригодится и кожура от него.

 

Ежик из каштанов и пластилина: фото

 

Смотрите другой мастер-класс, как сделать ёжика из шишки.

Чтобы сделать ёжика из природных материалов, возьмите:

  • Каштан – 1 шт.
  • Каштановая кожура – 2 части
  • Пластилин – коричневый, белый и чёрный

Урок детской поделки из природных материалов «Ёжик из каштанов и пластилина»:

1) Формирую овалы для глазок из белого пластилина и маленькие кружочки из чёрного, которые меньше размером. Также чёрный нужен для носика, из него также делаю маленький шарик. Для лапок отрываю одинаковые кусочки коричневого пластилина и большой кусочек для мордочки.

 

Урок детской поделки из природных материалов «Ежик из каштанов и пластилина»: фото 1

 

2) Далее белые части делаю плоскими, просто немного придавив их, а затем цепляю чёрные зрачки. Лапки делаю больше округлыми, по форме немного похожими на капельку. А из большого кусочка формирую красивую мордочку. Делается она не сложно, нужно просто нижнюю часть расплюснуть, а с другой стороны сделать выступ, похожий на нос.

 

Урок детской поделки из природных материалов «Ежик из каштанов и пластилина»: фото 2

 

3) Затем прикрепляю мордашку к каштану, сначала прицепив нос, а затем и глазки. На кончик носика не забудьте прицепить и чёрный шарик.

 

Урок детской поделки из природных материалов «Ежик из каштанов и пластилина»: фото 3

 

4) С нижней стороны каштана креплю 4 лапки.

 

Урок детской поделки из природных материалов «Ежик из каштанов и пластилина»: фото 4

 

5) Ежик очень устойчиво стоит, так что пора цеплять иголки.

 

Урок детской поделки из природных материалов «Ежик из каштанов и пластилина»: фото 5

 

6) На спинку ежа леплю несколько полосок пластилина и накрываю его двумя половинками, благодаря чему получается красивый ёж.

 

Урок детской поделки из природных материалов «Ежик из каштанов и пластилина»: фото 6

 

Ежик из каштанов и пластилина: фото

 

Вот такой милый ёжик из каштанов и пластилина получился!!!

 

Ежик из каштанов и пластилина: фото

 

Ежик из каштанов и пластилина: фото

 

Смотрите другой мастер-класс: Ёжик из пластилина – герой мультфильма «Трям! Здравствуйте!»

 

Теперь можно нести поделку на конкурс в детский сад! Делать такие поделки вместе с детьми очень интересно и полезно, тем более что лепка из пластилина полезна для детских пальчиков.

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Автор: Ирина Иванова
Сегодня, 08:00
Фото: Ирина Иванова

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