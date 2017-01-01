Ёжик из пластилина – герой мультфильма «Трям! Здравствуйте!»

Лепить ёжика из пластилина можно по-разному: задействовать гвоздики от расчёски и макароны, ёлочные иголки и прочий бросовый материал. Такая поделка считается доступной детям дошкольного возраста. В этом уроке мы усложним задачу себе и вам и воспроизведём мультяшного ёжика. Этот персонаж появляется на экране в нескольких мультфильмах, например, «Трям! Здравствуйте!» И работу такую лучше рекомендовать младшим школьникам. Смотрите урок с пошаговыми фотографиями по лепке ёжика из пластилина.

Фигурка животного будет состоять из привычных частей: туловища, головы, рук и ног, а колючки станут смешной причёской ёжика. Принимайтесь за работу, имея в арсенале требуемые цвета пластилина, ведь мы воспроизводим точную копию мультяшки.

Для лепки ёжика вам понадобятся:

коричневый (лучше светлый) пластилин – целый брусок;

оранжевый пластилин – треть бруска;

белый и чёрный пластилин – по миниатюрной капельке;

стека;

спичка.

Как слепить ёжика из пластилина – героя любимого мультфильма

1) Возьмите оранжевый и коричневый пластилин для работы. Предварительно вам нужно будет пропорционально разделить коричневый брусочек на части для лепки деталей, которые уже были указаны. Если вы считаете, что имеющийся в наличии кусочек пластилина слишком тёмный или его не хватит на лепку поделки нужного размера, разбавьте массу жёлтым цветом по своему усмотрению.

2) Для начала сделайте шарики разного формата. Самый большой будет использован на лепку туловища, немного меньшего размера – для головы, а также не забывайте о ручках и ножках.



3) Первая ступень лепки – лепка головы и прорисовка правильных, сходных с персонажем черт лица. На соответствующем (среднем по размеру) шарике вытяните бугорок. Это будет острый носик ёжика. Бугорок обязательно должен быть узким и длинным.

4) На кончик бугорка налепите чёрную капельку – носик. Не стоит использовать в этом случае много пластилина – достаточно капельки, размер которой достигает спичечной головки. Сразу над бугорком приклейте область глаз – белые круглые лепёшки (также размером со спичечные головки).

5) Продолжайте оформлять глаза. На белые лепёшки налепите чёрные точки-зрачки. И обязательно добавьте миниатюрные белые блики – такой трюк позволит задать радостное настроение облику, глазки будут светиться от удовольствия. Над глазами приклейте очень маленькие чёрточки – брови. Обязательно раздвиньте их и внутреннюю часть слегка приподнимите вверх. Выражение лица ёжика должно быть слегка удивлённым.

6) Самый большой по параметрам шарик превратите в туловище. Его форма должна напоминать каплю. Более широкая часть капли позволит показать кругленький животик мультяшки.

7) Сделайте две небольшие трубочки-ручки и изогните их, как вам захочется.

8) Прикрепите руки по бокам к более узкой части капли. В ту же часть заготовки вставьте спичку для дальнейшего крепления головы.

9) Ножки выполняются по аналогии с ручками, но они должны быть толще и более устойчивыми. Сделайте две симметричные ноги. Для надёжности вы можете в верхние кончики заготовок также вставить половинки спички.

10) Прикрепите ножки ёжика на свои места. Сверху надавите на всю конструкцию, чтобы мягкий пластилин запомнил такое положение и вся поделка была устойчивой.

11) Закрепите голову на спичку. Стекой аккуратно вырежьте улыбку. Под глазами приклейте миниатюрные тёмно-коричневые точки в виде очаровательных веснушек.

12) Для создания причёски в виде иголочек ёжика подготовьте оранжевую лепёшку.

13) Налепите продолговатую лепёшку на голову, волосы должны свисать на плечи и покрывать верхнюю часть спины.

14) Далее самый ответственный момент – создание иголочек. Подождите, пока застынет оранжевый пластилин, иначе с мягкой массой вам будет сложнее работать, затем острым концом стеки порежьте оранжевую лепёшку. Пальцами вытягивайте клочья срезанного пластилина в виде колючек.

Удивлённая и милая мультяшка – добрый ёжик из пластилина – готова. Такая очаровательная поделка сохранится дольше, если её сразу после лепки поместить в морозильную камеру, совсем ненадолго.