Дети » Детские поделки » Ёжик из пластилина – герой мультфильма «Трям! Здравствуйте!»

Ёжик из пластилина – герой мультфильма «Трям! Здравствуйте!»

Лепить ёжика из пластилина можно по-разному: задействовать гвоздики от расчёски и макароны, ёлочные иголки и прочий бросовый материал. Такая поделка считается доступной детям дошкольного возраста. В этом уроке мы усложним задачу себе и вам и воспроизведём мультяшного ёжика. Этот персонаж появляется на экране в нескольких мультфильмах, например, «Трям! Здравствуйте!» И работу такую лучше рекомендовать младшим школьникам. Смотрите урок с пошаговыми фотографиями по лепке ёжика из пластилина.

 

Ежик из пластилина: фото

 

Фигурка животного будет состоять из привычных частей: туловища, головы, рук и ног, а колючки станут смешной причёской ёжика. Принимайтесь за работу, имея в арсенале требуемые цвета пластилина, ведь мы воспроизводим точную копию мультяшки.

 

Смотрите также: Свинка Пеппа из пластилина своими руками, урок пошагово с фото.

Для лепки ёжика вам понадобятся:

  • коричневый (лучше светлый) пластилин – целый брусок;
  • оранжевый пластилин – треть бруска;
  • белый и чёрный пластилин – по миниатюрной капельке;
  • стека;
  • спичка.

Как слепить ёжика из пластилина – героя любимого мультфильма

1) Возьмите оранжевый и коричневый пластилин для работы. Предварительно вам нужно будет пропорционально разделить коричневый брусочек на части для лепки деталей, которые уже были указаны. Если вы считаете, что имеющийся в наличии кусочек пластилина слишком тёмный или его не хватит на лепку поделки нужного размера, разбавьте массу жёлтым цветом по своему усмотрению.

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 1

 

2) Для начала сделайте шарики разного формата. Самый большой будет использован на лепку туловища, немного меньшего размера – для головы, а также не забывайте о ручках и ножках.

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 2


3) Первая ступень лепки – лепка головы и прорисовка правильных, сходных с персонажем черт лица. На соответствующем (среднем по размеру) шарике вытяните бугорок. Это будет острый носик ёжика. Бугорок обязательно должен быть узким и длинным.

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 3

 

4) На кончик бугорка налепите чёрную капельку – носик. Не стоит использовать в этом случае много пластилина – достаточно капельки, размер которой достигает спичечной головки. Сразу над бугорком приклейте область глаз – белые круглые лепёшки (также размером со спичечные головки).

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 4

 

5) Продолжайте оформлять глаза. На белые лепёшки налепите чёрные точки-зрачки. И обязательно добавьте миниатюрные белые блики – такой трюк позволит задать радостное настроение облику, глазки будут светиться от удовольствия. Над глазами приклейте очень маленькие чёрточки – брови. Обязательно раздвиньте их и внутреннюю часть слегка приподнимите вверх. Выражение лица ёжика должно быть слегка удивлённым.

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 5

 

6) Самый большой по параметрам шарик превратите в туловище. Его форма должна напоминать каплю. Более широкая часть капли позволит показать кругленький животик мультяшки.

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 6

 

7) Сделайте две небольшие трубочки-ручки и изогните их, как вам захочется.

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 7

 

8) Прикрепите руки по бокам к более узкой части капли. В ту же часть заготовки вставьте спичку для дальнейшего крепления головы.

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 8

 

9) Ножки выполняются по аналогии с ручками, но они должны быть толще и более устойчивыми. Сделайте две симметричные ноги. Для надёжности вы можете в верхние кончики заготовок также вставить половинки спички.

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 9

 

10) Прикрепите ножки ёжика на свои места. Сверху надавите на всю конструкцию, чтобы мягкий пластилин запомнил такое положение и вся поделка была устойчивой.

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 10

 

11) Закрепите голову на спичку. Стекой аккуратно вырежьте улыбку. Под глазами приклейте миниатюрные тёмно-коричневые точки в виде очаровательных веснушек.

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 11

 

12) Для создания причёски в виде иголочек ёжика подготовьте оранжевую лепёшку.

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 12

 

13) Налепите продолговатую лепёшку на голову, волосы должны свисать на плечи и покрывать верхнюю часть спины.

 

Мастер-класс по созданию ёжика из пластилина: фото 13

 

14) Далее самый ответственный момент – создание иголочек. Подождите, пока застынет оранжевый пластилин, иначе с мягкой массой вам будет сложнее работать, затем острым концом стеки порежьте оранжевую лепёшку. Пальцами вытягивайте клочья срезанного пластилина в виде колючек.

 

Ежик из пластилина: фото

 

Смотрите также: Как сделать ёжика из шишки.

 

Удивлённая и милая мультяшка – добрый ёжик из пластилина – готова. Такая очаровательная поделка сохранится дольше, если её сразу после лепки поместить в морозильную камеру, совсем ненадолго.

 

Ежик из пластилина: фото

 

 

 

 

 (голосов: 1)
Автор: Елена Николаева
Вчера, 08:01
Фото: Елена Николаева

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

14 февраля - День Святого Валентина День Святого Валентина
8 марта 8 марта

Дети:

» Развитие ребенка

» Детские поделки

» Беременность и роды

» Воспитание детей

» Новости о детях