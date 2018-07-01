Как слепить лягушку из пластилина: мастер-классы животных поэтапно с фото

Вы не знаете, как слепить лягушку из пластилина поэтапно? Значит, вам наверняка пригодится мастер-класс, в котором подробно описывается лепка этого земноводного. В процессе работы можно рассказать ребёнку о их строении, месте обитания и образе жизни, а также о животных и птицах, любящих полакомиться этими жителями рек, озёр и болот. Таким образом занятия лепкой превратятся не просто в увлекательные, но и познавательные уроки.

Мастер-класс «Как слепить лягушку из пластилина поэтапно»

Обычно лягушка имеет зелёную окраску, поэтому основной цвет, из которого вы будете её лепить – зелёный. Также возьмите по половинке брусочков чёрного и белого – они пойдут на изготовление мелких деталей.

Из зелёного пластилина нужно скатать два шарика-глазика, затем сделать шар побольше, который потом сплюснуть – получится мордашка лягушки, и самый большой – это сплюснутый овал – тельце земноводного.

Все детали необходимо прикрепить друг к другу. Получилась основа нашей будущей лягушки.

Теперь можно начать работу над лепкой четырёх лапок. С ними придётся повозиться. Для задних лапок нужно скатать две толстенькие колбаски, выгнуть их особым образом и на одном конце срезать ножом для пластилина, чтобы получилась плоская ступня-ласта. Для передних конечностей скатать две верёвочки, их концы немного придавить. Концы ножек и ручек нужно разделить с помощью ножа для пластилина: на верхних - два надреза, получится три пальчика, на нижних – три, чтобы было четыре пальчика. Важно, чтобы лягушка была устойчивая, если понадобится, можно её задние лапки уплотнить пластилином сзади.

К глазкам нужно прилепить две белые лепёшечки – белки, а сверху них – чёрные небольшие бусинки из размягчённого пластилина.

Затем нарисовать ротик и сделать на месте носика две дырочки. Одну из лапок поднять кверху, якобы лягушонок машет, а вторую прижать к животику.

Чтобы картина была полной, можно её дополнить кусочком озера, на котором растёт водяная лилия. Для этого понадобится голубой пластилин, из которого надо сделать лепёшку, символизирующую водоём, белый для создания лилии, состоящей из четырёх лепестков, жёлтый – тычинка цветка, скатанного в виде маленькой колбаски. Листики же необходимо слепить из зелёного пластилина, по форме они напомнят небольшие лепёшки.

Разместить озерцо с лилией можно недалеко от лягушки. Обитательница водных просторов готова.

На самом деле лепить животных из пластилина не так уж и сложно, если делать это поэтапно с помощью фотографий и описания.

Удачи вам и творческих успехов!