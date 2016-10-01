Дети » Детские поделки » Энгри Бёрдз (Angry Birds) из пластилина пошагово – злая птичка Рэд

Энгри Бёрдз (Angry Birds) из пластилина пошагово – злая птичка Рэд

Компьютерная игра со злыми птицами в качестве главных персонажей уже не нова, но набирает популярность всё больше и больше. Разработчики не ошиблись, выбрав за прототип виртуальных объектов птиц различных пород, да ещё и сделав их живыми снарядами. Все мальчуганы в реальной жизни любят стрелять из рогаток. В виртуальном мире им также предоставлена такая возможность, да ещё какая – из рогатки вылетают злые птички Энгри Бёрдз (Angry Birds), а противники-свиньи должны остерегаться их. Девочек также привлекает эта игра, ведь все птички изображены яркими и необычными. Предлагаем слепить Энгри Бёрдз (Angry Birds) из пластилина. Приведённый пошаговый урок лепки актуален для детей младшего школьного возраста и дошколят, которые интересуются лепкой, для подростков, которые увлекаются компьютерными играми.

 

Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото

 

Ред – это красная птица с суровым взглядом. Это самая стандартная Ангри Бёрдз, знакомая даже игрокам-новичкам. В реальном мире предлагаем создать своими руками миниатюру этой птички из пластилина. Лепка эта не вызовет никаких затруднений, достаточно изучить пошаговый урок лепки злой птицы, приведённый ниже.

 

Смотрите также: Свинка Пеппа из пластилина своими руками, урок пошагово с фото.

Чтобы слепить Angry Birds из пластилина, возьмите:

  • красный, чёрный, белый и жёлтый пластилин;
  • лопатку-ножичек.

Мастер-класс «Красная птичка Angry Birds из пластилина пошагово»:

1) Запаситесь необходимым пластилином для работы. Если целого красного брусочка у вас нет в наличии, то используйте небольшое его количество, но замаскируйте внутри какой-либо испорченный пластилин или круглый предмет. Итак, красный – это основной цвет, из него будет выполнено шарообразное туловище героя, все остальные будут использованы в гораздо меньших пропорциях.

 

Мастер-класс по созданию Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото 1

 

2) Скатайте шарик размером с грецкий орех или больше. Всё зависит от вашего желания создать поделку нужного размера и от количества пластилина.

 

Мастер-класс по созданию Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото 2

 

3) С одной стороны шарик вытяните пальцами. Должна получиться фигура, по форме напоминающая каплю, но верхнюю острую часть следует как бы сдвинуть в бок.

 

Мастер-класс по созданию Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото 3

 

4) Надрежьте стекой выступающую часть в виде хохолка. Пальцами разгладьте выступы.

 

Мастер-класс по созданию Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото 4

 

5) На переднюю сторону поделки – мордочку – налепите чёрные очки. Сделать их нужно из лепёшки в форме полумесяца. Удобно вырезать такую деталь стекой, чтобы получить ровные линии.

 

Мастер-класс по созданию Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото 5

 

6) Налепите белые точки – глаза. Над ними придавите пластилин стекой, чтобы показать насупленные брови. Достаточно двух тонких полос.

 

Мастер-класс по созданию Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото 6

 

7) На белые точки налепите ещё меньшие по размеру чёрные зрачки. Обязательно сдвиньте их друг к другу, чтобы сделать реально злой взгляд птички. Можно добавить белые крохи-блики, чтобы взгляд получился живым.

 

Мастер-класс по созданию Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото 7

 

8) Подготовьте для оформления брюшка белую лепёшку, подходящую по размеру.

 

Мастер-класс по созданию Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото 8

 

9) Налепите лепёшку на нижнюю часть, но не состыковывайте с чёрными очками, оставьте небольшой зазор.

 

Мастер-класс по созданию Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото 9

 

10) В промежуток между белой и чёрной деталями налепите птичий клюв, сделав миниатюрный конус из жёлтого пластилина. Выполняя эту деталь, соизмерьте размер клюва со всей поделкой, чтобы угадать его параметры.

 

Мастер-класс по созданию Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото 10

 

11) И не забудьте о хвостике, ведь у каждой птицы он должен быть, и злая птичка Рэд – не исключение. Чтобы сделать эту деталь, скрепите вместе три маленькие колбаски, придавите с двух сторон. Приклейте хвост с противоположной от клюва стороны.

 

Мастер-класс по созданию Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото 11

 

Смотрите также: Котёнок из пластилина - детская поделка: урок с пошаговыми фото.

 

Компьютерный персонаж готов. Angry Birds, слепленную из пластилина своими руками, можно поставить на столике возле монитора и любоваться своим творением. Вашему ребёнку обязательно захочется вылепить всю коллекцию злых птичек после такого увлекательного урока. Сделать это можно, ориентируясь на приведённые здесь подсказки.

 

Энгри Бердз (Angry Birds) из пластилина: фото

 (голосов: 0)
Автор: Елена Николаева
Сегодня, 08:03
Фото: Елена Николаева

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Новый год 2017 Новый год 2017

Дети:

» Развитие ребенка

» Детские поделки

» Беременность и роды

» Воспитание детей

» Новости о детях