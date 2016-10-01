Энгри Бёрдз (Angry Birds) из пластилина пошагово – злая птичка Рэд

Компьютерная игра со злыми птицами в качестве главных персонажей уже не нова, но набирает популярность всё больше и больше. Разработчики не ошиблись, выбрав за прототип виртуальных объектов птиц различных пород, да ещё и сделав их живыми снарядами. Все мальчуганы в реальной жизни любят стрелять из рогаток. В виртуальном мире им также предоставлена такая возможность, да ещё какая – из рогатки вылетают злые птички Энгри Бёрдз (Angry Birds), а противники-свиньи должны остерегаться их. Девочек также привлекает эта игра, ведь все птички изображены яркими и необычными. Предлагаем слепить Энгри Бёрдз (Angry Birds) из пластилина. Приведённый пошаговый урок лепки актуален для детей младшего школьного возраста и дошколят, которые интересуются лепкой, для подростков, которые увлекаются компьютерными играми.

Ред – это красная птица с суровым взглядом. Это самая стандартная Ангри Бёрдз, знакомая даже игрокам-новичкам. В реальном мире предлагаем создать своими руками миниатюру этой птички из пластилина. Лепка эта не вызовет никаких затруднений, достаточно изучить пошаговый урок лепки злой птицы, приведённый ниже.

Чтобы слепить Angry Birds из пластилина, возьмите:

красный, чёрный, белый и жёлтый пластилин;

лопатку-ножичек.

Мастер-класс «Красная птичка Angry Birds из пластилина пошагово»:

1) Запаситесь необходимым пластилином для работы. Если целого красного брусочка у вас нет в наличии, то используйте небольшое его количество, но замаскируйте внутри какой-либо испорченный пластилин или круглый предмет. Итак, красный – это основной цвет, из него будет выполнено шарообразное туловище героя, все остальные будут использованы в гораздо меньших пропорциях.

2) Скатайте шарик размером с грецкий орех или больше. Всё зависит от вашего желания создать поделку нужного размера и от количества пластилина.

3) С одной стороны шарик вытяните пальцами. Должна получиться фигура, по форме напоминающая каплю, но верхнюю острую часть следует как бы сдвинуть в бок.

4) Надрежьте стекой выступающую часть в виде хохолка. Пальцами разгладьте выступы.

5) На переднюю сторону поделки – мордочку – налепите чёрные очки. Сделать их нужно из лепёшки в форме полумесяца. Удобно вырезать такую деталь стекой, чтобы получить ровные линии.

6) Налепите белые точки – глаза. Над ними придавите пластилин стекой, чтобы показать насупленные брови. Достаточно двух тонких полос.

7) На белые точки налепите ещё меньшие по размеру чёрные зрачки. Обязательно сдвиньте их друг к другу, чтобы сделать реально злой взгляд птички. Можно добавить белые крохи-блики, чтобы взгляд получился живым.

8) Подготовьте для оформления брюшка белую лепёшку, подходящую по размеру.

9) Налепите лепёшку на нижнюю часть, но не состыковывайте с чёрными очками, оставьте небольшой зазор.

10) В промежуток между белой и чёрной деталями налепите птичий клюв, сделав миниатюрный конус из жёлтого пластилина. Выполняя эту деталь, соизмерьте размер клюва со всей поделкой, чтобы угадать его параметры.

11) И не забудьте о хвостике, ведь у каждой птицы он должен быть, и злая птичка Рэд – не исключение. Чтобы сделать эту деталь, скрепите вместе три маленькие колбаски, придавите с двух сторон. Приклейте хвост с противоположной от клюва стороны.

Компьютерный персонаж готов. Angry Birds, слепленную из пластилина своими руками, можно поставить на столике возле монитора и любоваться своим творением. Вашему ребёнку обязательно захочется вылепить всю коллекцию злых птичек после такого увлекательного урока. Сделать это можно, ориентируясь на приведённые здесь подсказки.