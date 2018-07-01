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Как слепить щенка из пластилина: Мастер-классы животных поэтапно с фото

Кто из нас не мечтал в детстве о верном четвероногом друге? Сегодня мы разберем, как слепить щенка из пластилина поэтапно. Вы не только сможете насладиться творчеством вместе с ребенком, но и после поиграть всей семьей готовыми фигурками. А если решите слепить несколько животных, то вскоре, возможно, и устроите даже целое театрализованное шоу для своего крохи и его друзей. 

 

Как слепить щенка из пластилина: Мастер-классы животных поэтапно с фото

 

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Мастер-класс «Как слепить щенка из пластилина поэтапно»

Возьмите брусок коричневого пластилина, половинку светлого и небольшие кусочки черного и желтого. Их нужно будет разогреть и размягчить. В холодное время года можно воспользоваться обогревателем или батареей, но класть пластилин прямо на них ни в коем случае нельзя, его нужно предварительно поместить в баночку или коробку из пластика. 

 

Подготовьте пластилин для собачки фото 1

 

Коричневый пластилин разделите на три части: одна пойдет на изготовления тела, вторая, поменьше, на голову, а остаток на лапки. Чтобы сделать тело, пластилин нужно раскатать в виде толстой колбаски, голова, соответственно, представляет шар. Затем скрепить эти две части. 

 

Лепим голову и туловище коричневым пластилином фото 2

 

Возьмите оставшийся кусочек коричневого пластилина и слепите из него грушевидные лапки – задние побольше, передние поменьше. 

 

Формируем 4 лапки для собачки из пластилина фото 3

 

Прикрепите лапки к телу с головой. Получилась сидящая фигурка. 

 

Прикрепите лапки к телу с головой фото 4

 

Возьмите часть черного пластилина и сделайте из него два ушка в виде листиков, украсьте их желтыми деталями, схожими по форме с ушами, но меньшими по размеру. 

 

Из коричневого и желтого формируем уши фото 5

 

Уши прикрепите к голове. Теперь можно оформить озорную мордочку. Для этого вам понадобится черный пластилин, из которого необходимо скатать круглый носик и его налепить на носовую часть, выполненную из желтого пластилина. Черным нужно сделать и пятнышко у глаза. 

 

Желтым делаем мордочку, а черным - нос и пятнышко собаки фото 6

 

Налепите щенку черные глазки очень близко к носику, а под их низ прикрепите белые лепешки. Так получится наивный щенячий взгляд. Прилепите черный ротик. С помощью зубочистки или ножа для пластилина определите место коготков милого животного. 

Из желтого пластилина сделайте щеночку косточку. 

 

Белым и черным пластилином делаем глазки фото 7

 

Добавьте своему пластилиновому питомцу желтый хвостик. Для озорства пусть он на конце будет черный. 

 

Делаем хвостик щенку из пластилина фото 8

 

Маленький симпатяжка готов. Как видите, слепить щенка из пластилина не так уж и сложно.

 

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Если вашему малышу понравится творить, то очень скоро он захочет сделать для своего озорного питомца еще друзей. И ваша коллекция поэтапно пополнится не менее симпатичными зверюшками. 

 

Щенок из пластилина пошаговые фото с инструкцией по изготовлению


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 07:53

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