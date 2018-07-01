Как слепить щенка из пластилина: Мастер-классы животных поэтапно с фото

Кто из нас не мечтал в детстве о верном четвероногом друге? Сегодня мы разберем, как слепить щенка из пластилина поэтапно. Вы не только сможете насладиться творчеством вместе с ребенком, но и после поиграть всей семьей готовыми фигурками. А если решите слепить несколько животных, то вскоре, возможно, и устроите даже целое театрализованное шоу для своего крохи и его друзей.

Мастер-класс «Как слепить щенка из пластилина поэтапно»

Возьмите брусок коричневого пластилина, половинку светлого и небольшие кусочки черного и желтого. Их нужно будет разогреть и размягчить. В холодное время года можно воспользоваться обогревателем или батареей, но класть пластилин прямо на них ни в коем случае нельзя, его нужно предварительно поместить в баночку или коробку из пластика.

Коричневый пластилин разделите на три части: одна пойдет на изготовления тела, вторая, поменьше, на голову, а остаток на лапки. Чтобы сделать тело, пластилин нужно раскатать в виде толстой колбаски, голова, соответственно, представляет шар. Затем скрепить эти две части.

Возьмите оставшийся кусочек коричневого пластилина и слепите из него грушевидные лапки – задние побольше, передние поменьше.

Прикрепите лапки к телу с головой. Получилась сидящая фигурка.

Возьмите часть черного пластилина и сделайте из него два ушка в виде листиков, украсьте их желтыми деталями, схожими по форме с ушами, но меньшими по размеру.

Уши прикрепите к голове. Теперь можно оформить озорную мордочку. Для этого вам понадобится черный пластилин, из которого необходимо скатать круглый носик и его налепить на носовую часть, выполненную из желтого пластилина. Черным нужно сделать и пятнышко у глаза.

Налепите щенку черные глазки очень близко к носику, а под их низ прикрепите белые лепешки. Так получится наивный щенячий взгляд. Прилепите черный ротик. С помощью зубочистки или ножа для пластилина определите место коготков милого животного.

Из желтого пластилина сделайте щеночку косточку.

Добавьте своему пластилиновому питомцу желтый хвостик. Для озорства пусть он на конце будет черный.

Маленький симпатяжка готов. Как видите, слепить щенка из пластилина не так уж и сложно.

Если вашему малышу понравится творить, то очень скоро он захочет сделать для своего озорного питомца еще друзей. И ваша коллекция поэтапно пополнится не менее симпатичными зверюшками.