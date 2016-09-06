Котенок из пластилина - детская поделка: урок с пошаговыми фото
Лепка симпатичного котенка из пластилина обязательно привлечет внимание вашего ребенка, заставит его успокоиться и заняться полезным для развития детской психики творчеством. Все дети любят животных, а особенно маленьких котят и собачек. В этом простом и понятном уроке показано шаг за шагом, как обычные оранжевые кусочки превратить в очаровательное рыжее создание с милыми глазками. Чтобы показать именно котенка из пластилина, а не взрослого кота, необходимо сделать достаточно большую голову, а туловище немного поменьше, выделить на мордочке глаза, а щечки и носик оставить маленькими.
Чтобы слепить милого – рыжего котенка, подготовьте:
- оранжевый пластилин, желательно двух разных оттенков;
- по маленькой капельке зеленого, белого, желтого, черного и розового.
Как слепить котенка из пластилина – поэтапная схема:
1) Два оранжевых брусочка разных оттенков помогут воссоздать необычный яркий окрас милого котенка. Все остальные цвета будут задействованы в малых порциях – для создания отдельных деталей.
2) Скатайте оранжевый (более светлый) шарик. Немного деформируйте его в виде головы животного.
3) Скатайте два очень маленьких шарика из желтой массы и один – из розовой. Прикрепите в качестве щечек и носика на мордашку животного. Соедините желтые шарики вместе, а сверху к ним примкните розовую капельку.
4) Прикрепите большие белые лепешки, затем зеленые и черные, постепенно уменьшая их размер, смещая в сторону. Таким способом вы получите глазки.
5) Сделайте глазки светящимися за счет использования белых точек. Прикрепите желтые веки и черные реснички (их можно выполнить в виде тонких нитей).
6) Из двух маленьких кусочков более темного оранжевого пластина сделайте треугольные (остренькие) ушки и прикрепите их к голове.
7) Для лепки туловища подготовьте маленькую оранжевую колбаску, с одной стороны ее можно заострить.
8) Прикрепите колбаску к нижней части головы, затем изогните.
9) Подготовьте маленькие шарики для создания четырех лапок.
10) Вытяните шарики в маленькие конусы. К нижней части конусов прикрепите рыжие подушечки.
11) Соедините четыре лапки с туловищем.
12) Добавьте сзади рыжий хвостик (тонкий или пушистый).
Милое создание – фигурка рыжего котенка из пластилина готова. Все этапы лепки поделки осуществляются очень легко, приведенная инструкция – прямое тому подтверждение.
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