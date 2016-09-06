Котенок из пластилина - детская поделка: урок с пошаговыми фото

Лепка симпатичного котенка из пластилина обязательно привлечет внимание вашего ребенка, заставит его успокоиться и заняться полезным для развития детской психики творчеством. Все дети любят животных, а особенно маленьких котят и собачек. В этом простом и понятном уроке показано шаг за шагом, как обычные оранжевые кусочки превратить в очаровательное рыжее создание с милыми глазками. Чтобы показать именно котенка из пластилина, а не взрослого кота, необходимо сделать достаточно большую голову, а туловище немного поменьше, выделить на мордочке глаза, а щечки и носик оставить маленькими.

Чтобы слепить милого – рыжего котенка, подготовьте:

оранжевый пластилин, желательно двух разных оттенков;

по маленькой капельке зеленого, белого, желтого, черного и розового.

Как слепить котенка из пластилина – поэтапная схема:

1) Два оранжевых брусочка разных оттенков помогут воссоздать необычный яркий окрас милого котенка. Все остальные цвета будут задействованы в малых порциях – для создания отдельных деталей.

2) Скатайте оранжевый (более светлый) шарик. Немного деформируйте его в виде головы животного.

3) Скатайте два очень маленьких шарика из желтой массы и один – из розовой. Прикрепите в качестве щечек и носика на мордашку животного. Соедините желтые шарики вместе, а сверху к ним примкните розовую капельку.

4) Прикрепите большие белые лепешки, затем зеленые и черные, постепенно уменьшая их размер, смещая в сторону. Таким способом вы получите глазки.

5) Сделайте глазки светящимися за счет использования белых точек. Прикрепите желтые веки и черные реснички (их можно выполнить в виде тонких нитей).

6) Из двух маленьких кусочков более темного оранжевого пластина сделайте треугольные (остренькие) ушки и прикрепите их к голове.

7) Для лепки туловища подготовьте маленькую оранжевую колбаску, с одной стороны ее можно заострить.

8) Прикрепите колбаску к нижней части головы, затем изогните.

9) Подготовьте маленькие шарики для создания четырех лапок.

10) Вытяните шарики в маленькие конусы. К нижней части конусов прикрепите рыжие подушечки.

11) Соедините четыре лапки с туловищем.

12) Добавьте сзади рыжий хвостик (тонкий или пушистый).

Милое создание – фигурка рыжего котенка из пластилина готова. Все этапы лепки поделки осуществляются очень легко, приведенная инструкция – прямое тому подтверждение.