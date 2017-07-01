Рыжая собачка из пластилина своими руками: детская поделка

Все мы знаем, что лучший друг человека – это собака! И следующий 2018 год нам будет покровительствовать это животное. Мы слепим из пластилина смешную собачку, которая порадует не только детей, но и взрослых. Рыжая собачка из пластилина, сделанная своими руками, станет вашим талисманом в новом году! Ну, а лепить такую поделку будем вместе с детьми.

Материалы и инструменты для детской поделки из пластилина:

Пластилин оранжевого, белого, чёрного и синего цвета;

Иголка.

Как слепить собачку из пластилина своими руками:

1) Для тельца собачки хорошенько разминаем оранжевый пластилин. Лепим из него вытянутый конус, зауженный кверху. Чтобы собачка была устойчивой, донышко делаем плоским. Чтобы собачка получилась ровной и гладкой, необходимо тщательно разгладить пальцами все неровности на поверхности тельца.

2) Голову для игрушки лепим в виде овала.

3) Присоединяем голову к тельцу и сглаживаем все неровности. Голову нужно очень крепко прикрепить, чтобы собачка не развалилась.

4) Из оранжевого пластилина катаем 4 небольших шарика. Эти шарики должны быть одинакового размера.

5) Теперь приклеиваем эти шарики внизу тельца. Это будут лапки.

6) Теперь мы будем лепить ушки для собачки. И для этого катаем сначала 2 нетолстые колбаски, которые затем расплющиваем пальцами. Нам нужно, чтобы они стали плоскими.

7) По бокам головы приклеиваем ушки так, чтобы они стояли.

8) Затем мы их немножко отгибаем. Тогда они получаются висячими.

9) Делаем носик. Его мы будем лепить из чёрного пластилина. Носик будет большим. Мы скатываем овал.

10) Приклеиваем носик к мордочке. И сразу сделаем собачке глазки. Для этого нам понадобится пластилин белого цвета.



Скатываем из него маленькие шарики одинакового размера. Теперь их нужно расплющить, чтобы они были плоскими.

Приклеиваем эти шарики на место глазок.

11) Из чёрного пластилина скатываем шарики ещё меньше. Это будут зрачки для глазок. Шарики чёрного цвета должны быть примерно с бисеринку. Их мы клеим к белой части глаз и также немножечко расплющиваем.

12) Затем сделаем для собачки красивый ошейник с бантиком. Его можно сделать из пластилина любого цвета. В нашем случае это синий.



Катаем жгутик, который не должен быть слишком толстым. Его длина должна быть равно обхвату шеи собачки.

Далее лепим из пластилина бантик.

13) Приклеиваем ошейник к шее собачки и так же приклеиваем спереди бантик.



Берём иголку и рисуем на бантике складочки.



Так же иголочкой необходимо прорисовать пальчики на всех лапках.



Вот такая яркая и весёлая рыжая собачка из пластилина получается!