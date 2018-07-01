Как слепить зайца из пластилина: мастер-классы животных поэтапно с фото

Ищете подробную инструкцию, как слепить зайца из пластилина поэтапно? В этом мастер-классе вы найдёте фото и описание каждого шага лепки милого зверька.

Каждый малыш знает, что у этих животных цвет шубки меняется в зависимости от времени года. Мы предлагаем вам сделать серого зайку. Но вы можете проявить фантазию и превратить его в игрушечного кролика розового цвета или слепить Кроша из мультфильма «Смешарики», обладателя голубой шерсти. Главное, чтобы ваш малыш был доволен.

Мастер-класс «Как слепить зайца из пластилина поэтапно»

Возьмите жёлтый, белый, зелёный, чёрный и серый пластилин. Кстати, последний довольно часто отсутствует в наборах. Но вы можете сделать его самостоятельно: разомните часть чёрного бруска и добавьте туда светлый, смешайте. В итоге вы получите желаемый оттенок.



Серый пластилин размягчите и поделите на три части. Из первой скатайте круглую голову, из второй - грушевидное туловище, а третью пока оставьте, она пойдёт на создание мелких деталей.



Можно приступить к лепке длинных ушек зайца. Надо из кусочка серого пластилина скатать колбаски, сплющить их, получатся два овальных ушка. Сверху их нужно украсить такими же по форме вставочками красного цвета.



Теперь можно заняться оформлением заячьей мордашки. Сформируйте из чёрного пластилина два кругленьких глазика, прилепите их к белым зрачкам-блинчикам. Снизу прилепите щёчки и подбородок такого же оттенка, как и зрачки, предварительно нарисовав на них ротик. Затем нужно прикрепить красный пуговку-носик, а сверху длинные ушки.



Возьмите форму туловища и сверху к нему прилепите белые грудку и животик.



Заячьи лапки слепите из пластилина серого оттенка, как и всё его тело. Наметьте пальчики с коготками с помощью ножа для работы с пластилином.



Соберите все детали вместе, сзади можете прикрепить белый или серый хвостик.



Чтобы серый малыш не голодал, «дайте» ему в лапки морковку, выполненную из красного пластилина, а листья - из зелёного.



Сделайте ещё одну морковку и положите недалеко от зайчика. Это его запас на случай, если он проголодается.

Вот у вас и получился красивый зайчик. Теперь вы знаете, как слепить зайца из пластилина поэтапно, а значит, сможете со своим малышом без труда делать разные фигурки этих животных. Возможно, ваш ребёнок даже решит «поселить» в своей комнате целую заячью семью, а вы поможете ему в этом.