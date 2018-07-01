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Как слепить зайца из пластилина: мастер-классы животных поэтапно с фото

Ищете подробную инструкцию, как слепить зайца из пластилина поэтапно? В этом мастер-классе вы найдёте фото и описание каждого шага лепки милого зверька. 

 

Как слепить зайца из пластилина

 

Каждый малыш знает, что у этих животных цвет шубки меняется в зависимости от времени года. Мы предлагаем вам сделать серого зайку. Но вы можете проявить фантазию и превратить его в игрушечного кролика розового цвета или слепить Кроша из мультфильма «Смешарики», обладателя голубой шерсти. Главное, чтобы ваш малыш был доволен. 

 

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Мастер-класс «Как слепить зайца из пластилина поэтапно»

Возьмите жёлтый, белый, зелёный, чёрный и серый пластилин. Кстати, последний довольно часто отсутствует в наборах. Но вы можете сделать его самостоятельно: разомните часть чёрного бруска и добавьте туда светлый, смешайте. В итоге вы получите желаемый оттенок. 

 

Подготовьте пластилин фото 1


Серый пластилин размягчите и поделите на три части. Из первой скатайте круглую голову, из второй - грушевидное туловище, а третью пока оставьте, она пойдёт на создание мелких деталей. 

 

Серым пластилином сделайте две детали овал и круг фото 2


Можно приступить к лепке длинных ушек зайца. Надо из кусочка серого пластилина скатать колбаски, сплющить их, получатся два овальных ушка. Сверху их нужно украсить такими же по форме вставочками красного цвета. 

 

Серым и красным пластилином формируем ушки фото 3


Теперь можно заняться оформлением заячьей мордашки. Сформируйте из чёрного пластилина два кругленьких глазика, прилепите их к белым зрачкам-блинчикам. Снизу прилепите щёчки и подбородок такого же оттенка, как и зрачки, предварительно нарисовав на них ротик. Затем нужно прикрепить красный пуговку-носик, а сверху длинные ушки. 

 

Формируем пластилиновую голову зайцу фото 4


Возьмите форму туловища и сверху к нему прилепите белые грудку и животик.

 

Крепим белый животик зайцу из пластилина фото 5


Заячьи лапки слепите из пластилина серого оттенка, как и всё его тело. Наметьте пальчики с коготками с помощью ножа для работы с пластилином. 

 

Формируем лапки зайчику из пластилина фото 6


Соберите все детали вместе, сзади можете прикрепить белый или серый хвостик. 

 

Соберите все детали вместе фото 7


Чтобы серый малыш не голодал, «дайте» ему в лапки морковку, выполненную из красного пластилина, а листья - из зелёного. 

 

Добавьте зайцу морковку в лапки фото 8


Сделайте ещё одну морковку и положите недалеко от зайчика. Это его запас на случай, если он проголодается.  

 

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Как слепить зайца из пластилина фото 9

Вот у вас и получился красивый зайчик. Теперь вы знаете, как слепить зайца из пластилина поэтапно, а значит, сможете со своим малышом без труда делать разные фигурки этих животных. Возможно, ваш ребёнок даже решит «поселить» в своей комнате целую заячью семью, а вы поможете ему в этом. 


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Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 07:59
Фото: Леся Старинская

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