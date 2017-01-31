Пони Пинки Пай (Pinkie Pie) из пластилина: урок с пошаговыми фото

Посоревноваться в красоте с милыми пони из сериала «Дружба – это чудо» могут разве только чудные петшопы или куклы Винкс. У всех жительниц Понивилля, описанных мультипликаторами, огромные глазки, шикарная грива и невероятный яркий окрас. И ярко-розовая пони Пинки Пай (Pinkie Pie) – не исключение. Эта героиня – самая оптимистичная и смешная, она никогда не унывает, ведёт активный образ жизни и часто устраивает приятные сюрпризы для своих друзей. Лепить пони Пинки Пай из пластилина нужно обязательно в хорошем настроении, проговаривая каждый этап работы вместе со своими детьми. В результате у вас получится замечательная статуэтка, выполненная своими руками.

Для лепки причудливой милой пони Пинки Пай из пластилина возьмите:

розовый и красный пластилин – это основные цвета для создания намеченной поделки, они будут израсходованы по максимуму на создание туловища и гривы;

белый, синий и чёрный – для лепки огромных глазок с ресничками;

крупинки синего и жёлтого пластилина – для воспроизведения знака отличия героини;

пластмассовую стеку для полного удобства;

одну или несколько спичек.

Как слепить пони Пинки Пай – пошаговый урок:

1) Подбор правильных оттенков – это начало любой работы с пластилином. Все пони, показанные в сериале, в принципе, похожи. Основное отличие – окрас тела и гривы. Для лепки Пинки Пай вам нужны обязательно розовый и насыщенный красный цвета. Если же вы захотите сделать других героинь, то за основу можете взять эту инструкцию и лишь подобрать другие брусочки из набора.

2) Розовый брусок поделите на 6 частей стекой, четыре дольки должны быть одинакового размера (для лепки ног), одна – самого большого (для туловища) и ещё одна – среднего (для головы).

3) Из средней розовой дольки скатайте шарик.

4) Вытяните бугорок у шарика тремя пальцами. Чтобы превратить бугорок в носик пони, продавите ноздри и ротик стекой.

5) Прикрепите по бокам от носа огромные глазки мультяшки. Сначала это будут овальные белые лепёшки, затем их следует продублировать синими, но немного меньшего размера. Глаза у пони должны быть просто бездонными.

6) Налепите сверху чёрные зрачки с белыми бликами, такой трюк придаст глазам выразительности и живого блеска. А сверху – тонкие реснички.

7) Далее подготовьте 5 порций для лепки остальных частей поняшки. Все их нужно раскатать, а затем вытянуть туловище и заострить шею.

8) Розовые ноги сделайте из конусообразных удлинённых деталей.

9) Приклейте ноги к туловищу. Либо используйте для этого спички, если пластилин слишком мягкий, либо тщательно размазывайте стыки деталей, чтобы они надёжно скрепились.

10) Красный пластилин также порежьте на отдельные дольки стекой. Это будут отдельные заготовки для волосяной части.

11) Налепите на голову кудрявую чёлку. В шею вставьте спичку – прочную основу, которая не позволит пластилину согнуться под тяжестью головы.

12) Прикрепите голову. Добавьте красные изогнутые колбаски на заднюю часть шеи вместо гривы, сзади приклейте вместо хвоста.

13) И последние мелкие детали – уши – приклейте в самом конце. Не стоит крепить их перед гривой, поскольку они будут мешать выполнению основных частей поделки. Не забудьте и о знаке отличия. О том, каким он должен быть, лучше спросить ребёнка. В мультфильме у каждой героини своя эмблема на боку, которая показывает их талант. У Пинки Пай – это синие и жёлтые воздушные шарики, которые свидетельствуют о её весёлом характере.

На этом лепку Пинки Пай можно закончить. Если вы не использовали при лепке спички, можете изгибать ноги пони по своему усмотрению.