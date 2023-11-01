ТОП-12: Таро-прогноз на 2024 год по знакам Зодиака

Испокон веков для гаданий и предсказаний будущего использовали карты Таро – они предупреждали о предстоящих радостях и неприятностях, любви и расставании, прибыли и больших расходах. Следующий год не будет исключением, поэтому и нужно посмотреть карты Таро, узнать прогноз на 2024 год по знакам Зодиака, чтобы заранее подготовиться к хорошему и плохому и постараться не пропустить в свою жизнь негатив.

Тарологи говорят, что 2024 год будет находиться под влиянием знака Льва, так как арканом года станет Сила с изображением царя зверей. К тому же, 6 декабря 2024 года Марс зайдёт в ретроградную петлю в зодиакальном знаке Льва, что означает необходимость показывать свой характер через львиное рычание, которое защитит от всех проблем. Но более подробную информацию для каждого зодиакального созвездия всё же лучше получить, обратившись к системе Таро.

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