ТОП-12: Таро-прогноз на 2024 год по знакам Зодиака
Испокон веков для гаданий и предсказаний будущего использовали карты Таро – они предупреждали о предстоящих радостях и неприятностях, любви и расставании, прибыли и больших расходах. Следующий год не будет исключением, поэтому и нужно посмотреть карты Таро, узнать прогноз на 2024 год по знакам Зодиака, чтобы заранее подготовиться к хорошему и плохому и постараться не пропустить в свою жизнь негатив.
Тарологи говорят, что 2024 год будет находиться под влиянием знака Льва, так как арканом года станет Сила с изображением царя зверей. К тому же, 6 декабря 2024 года Марс зайдёт в ретроградную петлю в зодиакальном знаке Льва, что означает необходимость показывать свой характер через львиное рычание, которое защитит от всех проблем. Но более подробную информацию для каждого зодиакального созвездия всё же лучше получить, обратившись к системе Таро.
Выберите свой знак зодиака:
Телец
(21.04 - 20.05)
Близнецы
(21.05 - 21.06)
Рак
(22.06 - 22.07)
Лев
(23.07 - 22.08)
Дева
(23.08 - 23.09)
Весы
(24.09 - 23.10)
Скорпион
(24.10 - 22.11)
Стрелец
(23.11 - 21.12)
Козерог
(22.12 - 20.01)
Водолей
(21.01 - 20.02)
Рыбы
(21.02 - 20.03)
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