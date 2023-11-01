Таро-прогноз для Весов на 2024 год

Прочитав тарологический прогноз для Весов на 2024 год, приходит понимание, что всё будет складываться как нельзя лучше, ведь покровительствовать этому знаку станет Ключ. Согласно расшифровке этой карты Таро, впереди ожидается счастливый период, полный приятных событий и больших достижений. Правда, ради последних придётся много трудиться. Особенно, если цель связана с финансами. Энергия будет переполнять Весов, но она может быстро исчерпаться, если не следить за здоровьем. Следует обратить внимание на работу сердца пожилым представителям этого созвездия. В 2024 году возможны предательства и разочарования в друзьях, деловых партнёрах и членах семьи.

Личная жизнь Весов в 2024 году

В этом году Весам, у которых нет пары, будет доступно множество возможностей вступить в романтические отношения, но они станут вести себя разборчиво, поэтому в итоге так и проведут год в одиночестве. Те же, кто уже состоит в отношениях, вдруг перестанут верить своему партнёру, даже если тот будет вести себя искренне и открыто. Они станут очень подозрительными, из-за чего возможен разрыв. Весам для сохранения союза нужно перебороть свою подозрительность. Наоборот, рекомендуется проявить доверительность к своей второй половинке, после которой она точно задумается об узаконивании отношений. Женатым Весам карты Таро сулят пополнение в семействе. Главное, чтобы это желание было обоюдным. Не стоит слушать советы родственников. Это решение должно быть принято сугубо двумя любящими людьми.

Финансовое положение Весов в 2024 году

В денежном плане проблем не будет, по крайней мере, серьёзных. Хотя в долги этот знак всё-таки залезет, потому что не сможет остановить себя во время любимого шоппинга. Появится шанс получить большую сумму денег в лотерею. Главное – это приобрести лотерейный билет. В середине года карта Таро – Ключ – будет особенно активной в финансовых делах. Нужно покупать ценные бумаги, вкладываться и строить свой бизнес. Всё принесёт большие доходы, притом в довольно короткий срок. Единственное предупреждение – не нужно никому давать взаймы. Деньги не вернут.

Здоровье Весов в 2024 году

Этот год будет хорошим с точки зрения здоровья. Наступит выздоровление от давней болезни. Весам следует заняться активным отдыхом на свежем воздухе, например ходьбой, бегом или спортом, а также постараться не переживать по пустякам, помня, что все неприятности когда-то исчезнут.

Образование Весов в 2024 году

В 2024 году потребуется серьёзная тяжёлая работа и большие усилия Весов, которые хотят добиться успеха в учёбе. Благодаря регулярным занятиям и стараниям они смогут сконцентрироваться и составить план учёбы на будущее, который поможет управлять им своим временем. 2024 год будет полностью посвящён самообучению как студентов, рождённых под этим созвездием, так и людей, имеющих уже образование. Учащимся этого знака нужно подтянуть хвосты, иначе конец учебного года закончится весьма печально – оценки могут сильно разочаровать.

Профессия Весов в 2024 году

Появится много возможностей - новая должность, предложения о работе или смена обязанностей. Ожидаются деловые поездки, немало и за границу. Кстати, именно там и придёт профессиональный успех – предложат остаться, предоставив выгодные условия для работы и проживания, и занять руководящую должность. Принятие решений, конечно же, будет за самими Весами, но всё же лучше в этом вопросе получить совет от более опытного коллеги. Но даже если этот знак и решит остаться дома и на прежней работе, всё равно год будет довольно напряжённым – придётся работать под руководством авторитетного и строгого человека постарше. Владельцы своего бизнеса в 2024 году смогут избавиться от конкурентов, проявив профессионализм и показав себя тонким психологом. Новые партнёры оценят профессиональные качества Весов и, возможно, предложат объединиться для создания прибыльного дела.

Счастливый цвет Весов в 2024 году

Белый. Этот цвет должен присутствовать во всех сферах жизни Весов, поэтому его рекомендуется использовать в интерьере квартиры и офиса, а также в одежде. Вещи желательно надевать такие, которые максимально закроют тело – с длинными рукавами, с высоким воротом, брюки или удлинённые юбки. Они защитят от негатива и избавят от возникших проблем. Что касается жилья в белом цвете, то желательно его разбавить чем-то ярким. Например, подобрать к белым стенам яркую картину или же мебель. Тогда и жизнь будет спокойной и полной приятных ярких сюрпризов.

Счастливый кристалл Весов в 2024 году

Розовый кварц. Его нужно носить не только как украшение, но и в качестве талисмана, который хранят в сумке, кошельке или в мешочке на шнурке. Он станет оберегом во всех жизненных сферах.