Сделав расклад на карты Таро, прогноз для Близнецов на 2024 год оказался довольно неоднозначным. С одной стороны, Папесса – верховная жрица, которая будет покровительствовать этому знаку Зодиака, сулит отличные карьерные перспективы, финансовое благополучие, а с другой – проблемы на личном фронте, возникшие из-за природной двойственности людей этого созвездия. В этом году будет много сплетен и слухов, поэтому надо быть осторожнее в высказываниях и откровениях. Не рекомендуется открывать душу первому встречному. Осторожность и бдительность – превыше всего.

Личная жизнь Близнецов в 2024 году

Благоприятный период для одиноких Близнецов. Произойдёт встреча с тем человеком, с которым захочется остепениться и создать своё тёплое и уютное семейное гнёздышко. Те же, кто уже состоит в романтических отношениях, могут серьёзно поссориться со своей второй половинкой и даже расстаться. Если Близнецы дорожат этой связью, то нужно держать язык за зубами, думать прежде, чем говорить, и знать, кому рассказывать сокровенное. Но если в глубине души этот знак понимает, что данные отношения всё равно потерпят крах, то лучше не тянуть с разрывом. Близнецы, имеющие законного супруга, в 2024 году могут стать родителями, притом произойдёт это незапланированно даже у тех, кто давно хотел зачать малыша и уже отчаялся.

Финансовое положение Близнецов в 2024 году

Весь год будет стабильным и безопасным в финансовом отношении. Особенно повезёт в этом плане тем, кто работает командой, где каждый отвечает за своё звено по изготовлению готового продукта. Прибыль будет неожиданно колоссальной. Отличное время для вложения в новый бизнес, но желательно это сделать с партнёром, которому можно доверять, и чтобы его доля была не меньше половины. С новыми людьми тоже можно вступить в деловые отношения, но всё же с большой осторожностью и обязательно прислушиваясь к своему внутреннему голосу. Он не обманет.

Здоровье Близнецов в 2024 году

Карты Таро 2024 предсказывают, что, возможно, придётся страдать от проблем со здоровьем: дадут о себе знать почки, лёгкие или же колебания артериального давления на фоне беспокойств. Но всего этого можно избежать, если больше времени проводить на улице, гуляя и наслаждаясь свежим воздухом. Хорошо бы заняться спортом – бег, быстрая ходьба или же плаванье. Но только нужно одеваться так, чтобы не перемерзать.

Образование Близнецов в 2024 году

Согласно прогнозу для Близнецов на 2024 год по картам Таро, образование Близнецов выйдет на первый план. Они решат заняться самообразованием или же освоением новой профессии, для чего придётся перелопатить весь интернет и прочитать не одну книгу. Зато результат не заставит себя ждать. Этот знак благодаря новым знаниям сможет достичь больших успехов в карьере. Что же касается студентов, то повезёт тем, кто изучает математику и финансы, тем же, кто связан с творчеством, увы, придётся потрудиться ради получения зачёта и хорошей оценки на экзаменах. Есть вероятность нескольких пересдач. Но не стоит расстраиваться – всё закончится прекрасно, ещё и дружба с экзаменатором завяжется. Выпускникам школ можно не волноваться – у них всё получится – поступление пройдёт легко.

Профессия Близнецов в 2024 году

Близнецов могут ожидать некоторые непредвиденные перемены в профессии, особенно если они работают в сфере управления. Высшее руководство тайно готовит изменение внутренней структуры производства. Перемены будут произведены неожиданным образом, например, директора или менеджеры могут внезапно уйти в отставку, оставив свою работу в руках других. Также есть вероятность, что некоторые Близнецы найдут работу за границей. Именно там они покажут себя как профессионалы в своей отрасли и будут оценены по достоинству – им предложат руководящий пост. Молодые представители этого знака после окончания высшего учебного заведения решатся на открытие своего дела, где проявят все полученные знания и зарекомендуют себя, как прекрасные руководители и отличные бизнес-партнёры.

Счастливый цвет Близнецов в 2024 году

Зелёный. Этот цвет рекомендуется выбирать для дизайна квартиры и офиса, так как именно в этих сферах Близнецам нужна поддержка высших сил. Особенно это важно в новом офисе или кабинете. Это очистит ауру от предыдущих руководителей и коллег, создавая тем самым необходимую для успеха энергетику. Для улучшения любовных отношений нужно выбрать другие цвета, иначе даже большая страсть перейдёт просто в дружбу. Поэтому на свидание в зелёном не нужно ходить и в спальне также стоит избегать его оттенков.

Счастливый кристалл Близнецов в 2024 году

Серпентин. Его можно носить как на виду – кулон, подвески и браслеты, так и подальше от глаз посторонних людей – в кармане или кошельке, фигурки из него, поставленные в спальне.