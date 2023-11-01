Таро-прогноз для Тельца на 2024 год

Телец – второй знак зодиака небесной сферы, отличающийся практичностью и стабильностью. Представители этого знака Зодиака упрямы и решительны. Порывистые черты Тельца соответствуют чертам Иерофанта, поэтому карты Таро и обещают, что именно он и будет покровительствовать людям этого созвездия в следующем году. Как гласит тарологический прогноз для Тельца на 2024 год, они всего добьются благодаря своему природному реалистичному взгляду на жизнь и упорству. И самое главное, смогут достичь своего большого желания – стабильности во всех жизненных сферах.

Личная жизнь Тельца в 2024 году

Тельцов ждёт весёлая и полная волнений любовная жизнь. Они будут искать серьёзные и долгосрочные отношения и, скорее всего, не станут встречаться просто ради развлечения. Но всё же несколько мимолётных романов у одиноких представителей этого знака Зодиака будет, которые, кстати, останутся в их памяти надолго. Те, у кого уже есть романтические отношения, будут стремиться делать решительные шаги, чтобы перевести их в более серьёзные. Представят любимого человека не только своим друзьям, но и семье, предложат съехаться или же вовсе узаконить отношения. Тельцы, состоящие в браке, начнут вести себя как настоящие романтики, чем сильно удивят вторую половинку, не привычную к таким душевным порывам своего сдержанного на эмоции партнёра.

Финансовое положение Тельца в 2024 году

Как советует Иерофант, лучше хранить свои деньги в известных, авторитетных учреждениях. Потому что карты Таро прогнозируют немалые потери, если Телец решит потратить свои финансы на азартные игры или авантюрные проекты. Новые способы зарабатывания, например, подработка, где этот знак не до конца будет понимать, что от него требуется, и новые финансовые продукты могут оказаться проблематичными, поэтому и не стоит за них браться. Денежный прогноз для Тельца на 2024 год может быть неутешительным, если он вдруг начнёт рисковать и идти не по проторённому пути. Стабильность – вот, что должно стоять на первом месте. Тогда никаких изменений в худшую сторону в материальном плане не будет.

Здоровье Тельца в 2024 году

Этот год можно назвать хорошим для данного созвездия. Проблемы со здоровьем пройдут стороной. Конечно, простуд не избежать, как и сбоев в работе желудочно-кишечного тракта на фоне переедания, но во всём остальном будет спокойно. Представительницам прекрасного пола не стоит забывать посещать гинеколога. Это поможет избежать неприятностей с женским здоровьем.

Образование Тельца в 2024 году

Тельцы в этом году захотят изучить и понять больше о науке, фактах и религии. Или же могут заняться каким-либо техническим изобретением. 2024 год - это фантастический момент, чтобы начать изучать оккультную науку или астрологию. Тем более судьба их сведёт с людьми-наставниками, которые будут рядом и направят этот знак в нужное русло. Для студентов откроются дороги для интересных подработок, которые в будущем могут стать основной профессией.

Профессия Тельца в 2024 году

Тельцы могут провести большую часть 2024 года из-за работы в путешествиях, которые подарят массу впечатлений. Но даже если этот знак и не будет проводить практически всё время в командировках, то всё равно работа займёт немалую часть его жизни. У него появится больше полномочий, скорее всего, поступит предложение о повышении по службе. Особенно это актуально для женщин, у них больше шансов, потому что их интеллект и знания оценят люди высокого социального статуса. Мужчины же этого знака, наоборот, могут начать работать под руководством женщины-начальника, которая их будет во всём поддерживать. В этом году Тельцы будут напористыми, шумными, самоуверенными и спонтанными на работе, а также высокомерными, что может сильно расстроить коллег и тем самым испортить с ними отношения.

Счастливый цвет Тельца в 2024 году

Розовый лотос. В 2024 году Тельцам нужно разбавить свой гардероб одеждой цвета розовый лотос, к минимуму сведя серые, чёрные и тёмно-синие цвета, которые они так любят. Конечно, это будет для них нелегко, но постепенно, начиная с небольших деталей – платок, шейный шарф, рубашка или же носки розоватого цвета помогут внести нужные коррективы. Что же касается интерьера дома, то рекомендуется розовый использовать только в спальне. Он поможет наладить личную жизнь, но может помешать в решении деловых вопросов – появится неестественная для Тельцов ветреность и беспечность в отношении денег.

Счастливый кристалл Тельца в 2024 году

Изумруд. Его нужно носить вдали от чужих глаз, например, положить в потайной карман портмоне или дамской сумочки. Тогда он придаст силу и уверенность в себе.