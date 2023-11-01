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Таро-прогноз для Водолея на 2024 год

Таро-прогноз на 2024 год для Водолея

Тарологический прогноз для Водолея на 2024 год нельзя назвать оптимистичным, так как этот знак попадёт под влияние карты Таро Отшельник, поэтому много времени проведёт в одиночестве. Хотя для данного зодиакального созвездия быть одному намного лучше, чем в окружении не своих людей, которые не понимают и не находятся на одной волне с Водолеем. В этом году рождённые под данным созвездием будут невероятно амбициозны и неудержимы в достижении своих карьерных целей. Они будут надеяться только на себя и усердно работать, чтобы достичь желаемого. Ожидается большая денежная прибыль, которая придёт благодаря грамотно вложенным инвестициям.

Личная жизнь Водолея в 2024 году

2024 год может стать одним из самых романтических и эмоциональных. Водолеи встретят множество темпераментных романтиков. Они будут нерешительны в принятии важных решений. Очень скоро такой знакомый надоест Водолею, и он задумается об окончании скучных отношений, но есть большая вероятность, что сделать это не получится. Человек станет вести себя навязчиво и даже неадекватно. Поэтому карты Таро и рекомендуют во время знакомства тщательно изучать людей и стараться не подпускать их близко к себе. Сначала нужно хорошо познакомиться, а потом уже строить романтические отношения.

 

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Те же, кто уже состоит в браке, пусть и гражданском, будут наслаждаться приятными моментами в кругу семьи. Хотя неприятные разговоры и могут возникнуть в паре, однако конфликты и недопонимания будут быстро исчерпаны. В конце года ожидается пополнение. Не сказать, что этот факт сильно обрадует Водолея, не привыкшего быть к кому-либо привязанным, но и не огорчит. Всё-таки дети – это прекрасно.

Финансовое положение Водолея в 2024 году

Финансы не должны быть проблемой в этом году, поскольку Водолеи смогут легко достичь своих материальных целей. Возможно, им предложат повышение заработной платы или же карьерный рост с вытекающими отсюда последствиями – знакомство с влиятельными людьми и финансовый подъём. К тому же, этот знак может получить лёгкие деньги, изучив фондовые биржи. Кстати, именно в 2024 году рекомендуется приобрести лотерейный билет, можно это делать каждый месяц, - скорее всего, выигрыш будет настолько большим, что Водолей сможет позволить себе крупные траты, не задумываясь о последствиях для своего кошелька.

Здоровье Водолея в 2024 году

В целом здоровье не подведёт, хотя хронические болезни напомнят о себе, особенно представительницам прекрасного пола, рождённым под этим знаком Зодиака. При первых же симптомах заболеваний необходимо срочно обратиться за помощью врача. Пускать всё на самотёк не стоит – последствия могут быть весьма печальные.

Образование Водолея в 2024 году

Усилия студентов Водолеев в 2024 году приведут к желаемым результатам, которые вдохновят их прилагать ещё больше сил в будущем для достижения своих целей. Прибыль получат студенты, проходящие курсы по науке о данных, бухгалтерскому учёту, массовым коммуникациям, театральному актёрскому мастерству или любому языку. Студенты, рождённые под этим знаком, будут исключительно хорошо сдавать конкурсные экзамены. Поступающие в вузы могут не волноваться – Отшельник сулит удачу всем Водолеям, независимо от пола, возраста и размеров желания это сделать.

Профессия Водолея в 2024 году

Из-за резкой смены руководства Водолеи могут начать искать различные возможности карьерного роста или получать удовольствие от своей нынешней должности, которая положительно отразится не только на финансовом положении, но и на статусе в обществе. Этот зодиакальный знак обзаведётся влиятельными знакомыми, которые помогут построить большой и прибыльный бизнес. Единственное предупреждение – не нужно сильно раскидываться деньгами. Желательно каждый свой шаг, связанный с финансами, продумывать и просчитывать. Только так получится добиться больших успехов в работе.

Счастливый цвет Водолея в 2024 году

Светло-голубой. Водолеям нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе, море или реке, чтобы наслаждаться натуральным светло-голубым цветом. Если же времени катастрофически не хватает, то рекомендуется приобрести картину, переклеить обои или же постелить на диван и кресла счастливого цвета покрывало, плед или же другую ткань. К тому же, в таких цветовых оттенках можно заказать мебель – и красиво, и удача за хвост поймана будет. Останется только воспользоваться ею.

 

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Счастливый кристалл Водолея в 2024 году

Солнечный камень. Хорошо, когда кристалл носится в виде талисмана-серёжек или кулона. Он защитит от негатива со стороны завистников и притянет большую любовь и уверенность в себе.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 08:44

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