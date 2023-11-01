Таро-прогноз для Рыб на 2024 год

Какой прогноз для Рыб на 2024 год? Как обещают карты Таро, неоднозначный. Этому знаку придётся приложить немало усилий, чтобы завершить свою работу. Нередко будет возникать ощущение нахождения в ловушке, так как постоянно придётся стоять перед выбором, по какому пути нужно идти, чтобы он привёл к удаче и счастью. Соглашаться на большие жертвы карта Луна из Старших Арканов, а именно она открывает будущее этого знака, не рекомендует, потому что таким образом не получится достичь поставленных целей. Рыбам будет сложно в 2024 году, но в итоге они выйдут из всех трудностей победителями.

Личная жизнь Рыб в 2024 году

Вопросы, связанные с отношениями, будут позитивными и радостными. Есть шанс, что в жизнь одиноких Рыб войдёт новая любовь – яркая и запоминающаяся. И даже если романтические отношения и будут короткими, они всё равно принесут массу положительных эмоций. Состоящих в романтических отношениях, но пока не зарегистрировавших брак, ожидают перемены. Большая вероятность, что в конце года влюблённые пойдут в ЗАГС.

Для супружеских пар на первое место выйдут чувства, так как бытовые проблемы сведутся к минимуму. Супругам рекомендуется подумать о круизе или отдыхе, во время которого можно будет заняться водными видами спорта. Вода унесёт накопившийся негатив и подарит только хорошее. Брак станет крепче и гармоничнее.

Финансовое положение Рыб в 2024 году

Откроются новые финансовые возможности, главное - вовремя ими воспользоваться. Не стоит бояться рисковать – риск, наоборот, подарит удачу в денежных делах. Можно попробовать открыть своё дело, связанное с творчеством или хобби, а также устроиться на другую работу, отличную от настоящей, и попробовать себя в другой профессии. Есть вероятность, что такой эксперимент принесёт большие деньги в будущем. Перед Рыбами-бизнесменами будут открыты двери даже туда, куда они и не мечтали. Появятся серьёзные партнёры, которые помогут укрепить настоящее дело, а после его и расширить. Финансы будут сыпаться как из рога изобилия, но при одном условии – вера в себя и никакого волнения о сделанном и сказанном. Всё будет хорошо!

Здоровье Рыб в 2024 году

Следует избегать употребления тяжёлой и жареной пищи, чтобы поддерживать своё здоровье, поскольку в этом году может беспокоить расстройство желудка и другие проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Необходимо поддерживать правильный режим тренировок и избегать обезвоживания. Ну и, конечно, равномерно распределять время между отдыхом и работой. Тогда год пройдёт спокойно и без серьёзных болезней.

Образование Рыб в 2024 году

Рыбы в силу своего характера способны глубоко погрузиться в любой предмет. К тому же они очень терпеливы и старательны. Студенты, готовящиеся к конкурсным экзаменам и работающие в области исследований или стремящиеся получить докторскую степень по классической литературе и истории, в этом году, скорее всего, будут иметь отличные результаты. Представители данного созвездия будут глубоко погружаться в учёбу, если они интересуются астрологией, оккультной наукой или мифологическими исследованиями. Перед ними откроются большие перспективы. Путь развития придётся выбирать самостоятельно. Главное – не ошибиться.

Профессия Рыб в 2024 году

Рыбы будут перегружены работой и постоянными путешествиями, связанными с профессиональной деятельностью. Представители этого знака Зодиака, которые ждали какое-то время повышения по службе, в этом году смогут получить желаемое. Перед ними откроются большие перспективы для продвижения и поддержка начальства. Однако нужно остерегаться своего высокомерного отношения, потому что оно может легко расстроить людей и вызвать проблемы с окружающими, которые готовы были всегда поддержать Рыб в профессиональных вопросах. Как обещают карты Таро, у этого знака Зодиака могут возникнуть в середине года сложности с коллегами из других стран. Чтобы их решить, нужно проявить природную сдержанность и терпеливость.

Счастливый цвет Рыб в 2024 году

Золотой или оранжевый. Именно эти цвета подарят Рыбам уверенность в себе и успех во всех их начинаниях. Поэтому нужно, чтобы золотой и оранжевый были всегда рядом – одежда, обувь, аксессуары, дизайн квартиры и офиса, а также украшения. Золото должно стать основным драгоценным металлом, который Рыбы будут носить на себе. Оно будет напитывать рождённых под этим зодиакальным созвездием силой и энергией, помогая в решении многих непростых и неоднозначных вопросов.

Счастливый кристалл Рыб в 2024 году

Красная яшма. Этот камень, если его носить при себе в потайном месте, поможет в разрешении всех несправедливых деяний и предупредит неприятности. Также его можно повесить на золотую цепочку, как оберег от злых людей.