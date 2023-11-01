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Таро-прогноз для Овна на 2024 год

Таро-прогноз на 2024 год для Овна

Овен – первый зодиакальный знак, которым управляет планета Марс. Он обладает энергией огня и в основном представлен картами Жезлов. Представители этого созвездия склонны к риску, смелы и уверены в себе, обладают природными лидерскими качествами, которые отличают их от других, как и сама карта Император (Старшие Арканы). Они прирождённые бунтовщики и любят идти против социальных норм общества. Поэтому давайте посмотрим на расклад карт Таро: прогноз для Овна на 2024 год для всех жизненных сфер.

Личная жизнь Овна в 2024 году

Этот год пройдёт под знаком любви и семейной гармонии. Одинокие Овны встретят человека, с которым захочется создать крепкую и любящую семью, и это желание будет взаимно. Тем же, кто подумывает о свадьбе с любимым давно, карты Таро советуют брать всё в свои руки, как, в принципе, представители данного созвездия обычно и делают. Партнёр морально готов к этому шагу, но только никак не может решиться пойти на него, придумывая разные причины. Состоящих в браке Овнов ждёт радостный и приятный год. Главное, чтобы они контролировали своё эго и не были слишком эгоцентричными в отношениях.

 

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Финансовое положение Овна в 2024 году

Оно будет превосходным – появится шанс купить дом, заняться инвестированием в недвижимость. Главное – верить в себя и следовать своей интуиции. Она не подведёт. А вот слушать чужие советы не стоит, вокруг Овнов соберутся не только друзья, но и завистники, которые с радостью посоветуют то, что даст негативные результаты. Год подарит возможность зарабатывать и комфортно распоряжаться деньгами, которых будет предостаточно. Но транжирить их не стоит, потому что впереди ожидаются большие траты.

Здоровье Овна в 2024 году

Здоровье будет отличным благодаря активности Овнов и постоянным прогулкам на свежем воздухе, которые станут доброй вечерней привычкой. Рекомендуется этому знаку медитация для успокоения ума и контроля гнева, который постоянно захлёстывает его. Не стоит забывать, что вечное недовольство может привести к большим проблемам с артериальным давлением. Хорошо начать ходить бассейн, вода тоже имеет успокаивающий эффект.

Образование Овна в 2024 году

Этот год будет особенно благоприятен для Овнов, которые готовятся к сдаче конкурсных экзаменов для работы в армии или полиции. Студенты могут не волноваться, в 2024 году им несказанно повезёт во время сессий – они будут сдаваться легко и без особых усилий по подготовке. Кстати, выпускники школ тоже могут не переживать – поступят без проблем в вузы своей мечты.

Профессия Овна в 2024 году

Овны будут получать удовольствие от работы. Их энтузиазм и любовь к своей профессии могут возрасти благодаря новым задачам и вызовам. Появятся совершенно новые перспективы трудоустройства. Это похоже на переход на новый этап в работе, когда есть высокая мотивация. Это очень многообещающий год для перемен в карьере. Всё будет хорошо, пока этот знак будет вести себя сдержанно, эмоции могут помешать успехам на новом месте работы.

Счастливый цвет Овна в 2024 году

Красный. Именно этот цвет рекомендуется надевать на праздники, а также перед важными встречами. Немаловажно изменить и дизайн квартиры и офиса – добавить красных акцентов. Например, на диваны положить подушки алого цвета или же кровать застелить пледом с красными вставками, в офисе повесить картину в красных цветах или же добавить плакат, на котором будет изображено пламя, закат Солнца или другое природное явление в алых оттенках. Однако ни в коем случае не рекомендуется помещать на виду у себя кровавые изображения – можно притянуть неприятности и боль. Нужно помнить, что нельзя перебарщивать с красным – Овны склоны к агрессии, а этот цвет может их вовсе вывести из себя. Необходимо смешивать с белым, молочным и другими светлыми оттенками. Это касается и одежды, и дизайна помещения.

 

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Счастливый кристалл Овна в 2024 году

Бронзит. Его нужно носить в качестве украшения или же как талисман.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 10:11

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