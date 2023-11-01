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Таро-прогноз для Девы на 2024 год

Таро-прогноз на 2024 год для Девы

Как говорят карты Таро, в жизни Дев будет много страха, скуки и неудовлетворённости до начала весны, пока они не окажутся под покровительством Звезды, поэтому прогноз для Девы на 2024 год довольно оптимистичный. Аккуратность и аналитический склад ума — вот две главные черты, которые будут отличать представителей данного зодиакального созвездия. С этими качествами они смогут успешно справиться с любыми проблемами, возникшими на их жизненном пути. Карты Таро настоятельно советуют быть готовыми к переменам. Не нужно бояться меняться, иначе можно пропустить уникальные возможности, проявляющиеся перед Девами. Необходимо постараться выйти из зоны комфорта и искать новые пути для своего роста и развития.

Личная жизнь Девы в 2024 году

В 2024 году Девам будет сопутствовать удача в любви. Одинокие представители этого созвездия привлекут внимание со стороны противоположного пола. Главное – не бояться свободно выражать возникшие чувства, они будут взаимны. Инициатива приветствуется. Но при этом не стоит забывать и о тех личностях, которые любят говорить невинную ложь ради покорения понравившейся особы. Девы могут попасть под их лживое обаяние. Те же, кто давно находится в отношениях, но пока не узаконил их, должны задуматься, не пора ли это сделать. Желательно об этом поговорить со своим партнёром в первой половине года, потом всё может измениться – сохранить гармонию и понимание в паре станет сложно. Супругам рекомендуется остерегаться переживаний и перепадов настроения второй половинки. Также следует избегать чрезмерной чувствительности и капризности, так как они могут довести человека до депрессии. Нужно быть внимательнее и оказывать поддержку друг другу.

 

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Финансовое положение Девы в 2024 году

В 2024 году, как предрекает карта Звезда, у Дев будет надёжное финансовое будущее, поэтому они будут чувствовать себя спокойно. Это также предполагает, что представители данного созвездия смогут принять финансово обоснованные решения, что поможет в реализации давних задумок, на которые не хватало денег. Однако важно контролировать свои траты, иначе придётся брать кредиты, что не самым лучшим образом отразится на отношениях с деловыми партнёрами. Исчезнет доверие.

Здоровье Девы в 2024 году

Не надо забывать о своём здоровье и благополучии. Нужно регулярно заниматься физическими упражнениями, правильно питаться и уделять время релаксации. Это поможет Девам оставаться энергичными и здоровыми на протяжении всего года.

Образование Девы в 2024 году

Если Девы-студенты изучают финансы и цифры, то этот год просто идеальный для них. Экзамены сдадутся без проблем и пересдач. У тех же, кто связан с творческими профессиями, например, средства массовой информации, возникнут сложности с реализацией своих идей. Девам, решившим получить второе высшее образование, судьба преподнесёт сюрприз – они смогут поступить с первого раза, однако не факт, что потом всё будет складываться удачно.

Профессия Девы в 2024 году

Трудолюбия и ответственности Девы должно хватить, чтобы справиться со всеми задачами, предстоящими ей в новом году. Однако нужно постараться не перегружать себя работой, чтобы избежать переутомления и стресса. Найти баланс между работой и отдыхом, чтобы сохранить своё физическое и эмоциональное здоровье. Появится возможность начать новый проект или бизнес. Не стоит бояться брать на себя риски и доверять своим способностям. Представителям этого знака нужно быть готовыми к неожиданностям и изменениям планов, так как они могут привести их к новым и интересным возможностям. В целом, карьерный прогноз предвещает успешный и продуктивный год, полный возможностей для личностного и профессионального роста. Наблюдательность и трудолюбие Дев помогут им преодолеть любые препятствия и достичь поставленных целей. Нужно быть уверенными в своих силах, тогда весь год Девы будут наслаждаться успехом и удовлетворением от своих достижений.

Счастливый цвет Девы в 2024 году

Светло-зелёный. В этом году Девам будет везти благодаря правильно подобранному гардеробу, состоящему из вещей светло-зелёного цвета. Только не рекомендуется покупать обувь данного оттенка – это создаст мнимое ощущение лёгкости бытия, из-за чего некоторые проблемы могут быть пропущены, а значит, и не решены. Что касается интерьера, то именно в спальне стоит поставить своё фото в светло-зелёной рамке. Если таковой не найдётся, то можно для фото одеться в данном оттенке. Перед бизнес-переговорами нужно на сумочку вешать платок этого цвета, тогда они пройдут удачно.

 

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Счастливый кристалл Девы в 2024 году

Амазонит. Его нужно носить в сумке или же как кулон на золотой цепочке – он притянет богатство и успех у противоположного пола.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 08:59

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