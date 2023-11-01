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Таро-прогноз для Стрельца на 2024 год

Таро-прогноз на 2024 год для Стрельца

В 2024 году карты Таро сулят Стрельцам удачу и счастье, потому что им будет покровительствовать карта Шут. Этот знак будет ставить перед собой большие цели, которых сможет достичь часто через гнев и недовольство сложившейся ситуацией. Но даже при таких условиях прогноз для Стрельца на 2024 год – положительный, притом во всех жизненных сферах. В течение этого периода произойдёт спад в дружеских отношениях, работе и финансах, что станет сигналом для представителей данного зодиакального созвездия укрепить и восстановить ключевые аспекты жизни, чтобы выйти победителем.

Личная жизнь Стрельца в 2024 году

Стрельцов в этом году ждёт много романтики, поскольку не будет отбоя от поклонников. Но ничего серьёзного не ожидается – интрижки и лёгкие влюблённости. Одинокие представители этого знака могут встретить кого-то с такими же интересами и симпатиями, и это сходство поможет им сблизиться и понять друг друга, но не более. Есть вероятность, что такое общение не приведёт к чему-то серьёзному. Скорее всего, пути их разойдутся.

 

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Те же, кто уже состоит в отношениях, но пока не узаконил их, могут решиться на измену с человеком младшего возраста, что и станет причиной разрыва и начала нового витка в любовной жизни. Кстати, такое же испытание на прочность может ожидать и тех, кто состоит в браке, но вероятность измены небольшая, хотя авантюрный дух этого знака не раз будет подталкивать к походу налево. В конце года у Стрельцов, независимо от их семейного положения, наступит затишье в любовных перипетиях – они, наконец-то, найдут себя.

Финансовое положение Стрельца в 2024 году

У Стрельца будет возможность получать деньги из разных источников одновременно. Притом для этого не придётся трудиться на нескольких работах. Правильное вложение финансов поможет получать большие доходы. К тому же, этот знак, имея хорошее чутьё на то, где оторвать больше, но поработать меньше, откроет своё дело, которое к середине года даст ему возможность разбогатеть. На работе его ждут приятные перемены, и поспособствует этому новое руководство, с которым Стрелец сможет наладить правильные отношения, чтобы иметь дополнительный заработок прямо в своём офисе.

Здоровье Стрельца в 2024 году

В 2023 году некоторые представители этого знака Зодиака очень долго и много болели, в 2024 году они пойдут на поправку. В целом весь год пройдёт без болезней, однако это не значит, что нужно не обращать внимания на скачки давления и головные боли. Если они станут постоянными, лучше обратиться к врачу.

Образование Стрельца в 2024 году

Если Стрельцы в 2024 году готовы поступить в магистратуру и высшие учебные заведения зарубежных университетов, то сейчас самое лучшее время. Этот год также будет благоприятным для тех студентов, которые учатся в высших учебных заведениях и готовятся к получению докторской степени, поскольку они получат поддержку от своих учителей и наставников. Однако нужно помнить, что для достижения цели надо проявить сдержанность в эмоциях, принимая все преграды как необходимость для получения отличного результата, и не давать себе даже минимальной возможности расслабиться и бросить начатое дело.

Профессия Стрельца в 2024 году

Стрельцы не очень удовлетворены своей профессиональной деятельностью в этом году. Они чувствуют, что пришло время уйти из сферы деятельности/компании, в которой работали долгое время, и начать что-то своё или стать самим себе начальником. 2024 год — год таких перемен. Карта Таро этого года указывает на начало нового делового предприятия, новой работы, проекта и инвестиций. На пути этого знака Зодиака появится множество возможностей для получения денег при смене своей деятельности, и только от него будет зависеть, ухватится он за них или же всё пустит на самотёк. Тарологический прогноз на 2024 год для Стрельцов предсказывает финансовую поддержку от серьёзного источника – крупный инвестор, богатый партнёр или же влиятельное начальство. Стрельцам нужно посеять семя нового начинания, заботливо ухаживать за ним, усердно работая, чтобы поднять его с мёртвой точки и быть уверенным, что оно принесёт плоды.

Счастливый цвет Стрельца в 2024 году

Тёмно-жёлтый. Этот цвет не рекомендуется использовать в одежде, так как он притянет неприятности с деньгами. Но если планируется романтическое свидание, то можно надеть какую-то мелкую вещь – перчатки, шейный платочек или же взять сумочку этого цвета. В интерьере тёмно-жёлтый только приветствуется – можно приобрести ковёр, мебель или же плед, постельное бельё. В офисе необходимо повесить картину в таких оттенках.

 

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Счастливый кристалл Стрельца в 2024 году

Бирюза. Его нужно носить в серёжках, клипсах или в бусах. Это поможет избавиться от сложностей в отношениях с окружающими, а также притянет внимание людей с высокими статусом, которые помогут в достижении поставленных карьерных и финансовых целей.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 10:05

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