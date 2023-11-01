Таро-прогноз для Скорпиона на 2024 год

Согласно раскладу, карты Таро Скорпионам сулят напряжённый рабочий годовой период, потому что их будет сопровождать карта Башня. На их пути появится множество возможностей, поэтому год будет намного лучше предыдущего. В целом тарологический прогноз для Скорпиона на 2024 год довольно оптимистичный и многообещающий. Общественная жизнь будет активной, уважение среди коллег и друзей возрастёт в разы, да и на личном плане всё будет складываться хорошо. Главное, о чём нужно помнить представителям этого знака – это стараться сдерживать свои эмоции, чтобы предотвратить о себе слухи.

Личная жизнь Скорпиона в 2024 году

Скорпионам предстоит воссоединение с бывшим партнёром. Однако они должны проявлять осторожность, поскольку такая любовь не всегда может быть признаком того, что это что-то прочное или стабильное. Одиноким представителям всё же лучше не отказываться от праздничных мероприятий, именно там они смогут встретить свою настоящую любовь, в которой не будет недопонимания и предательства. Тем же, кто уже состоит в отношениях, но пока не узаконил их, нужно задуматься, не строятся ли они в первую очередь на меркантильности со стороны второй половинки? Если всё-таки ответ положительный, то лучше уже сейчас поставить точку на таком союзе.

Семейным Скорпионам пора взять всё в свои руки и решить вопрос с отдыхом, потому что партнёр так и будет придумывать причины никуда не ехать, чтобы сэкономить деньги на бытовые нужды. Но именно сейчас романтический отпуск нужен им двоим для восстановления былых чувств. Есть вероятность, что они вернутся оттуда с пополнением – беременность будет неожиданной, но принесёт много радости.

Финансовое положение Скорпиона в 2024 году

В материальном плане год неоднозначный. Карта Башня означает, что Скорпионы смогут заработать большую сумму денег, но не смогут её сохранить, так как впереди их будут ждать непредвиденные крупные расходы. Немалая часть пойдёт на отпуск, а также на бытовые нужды, остальные деньги разлетятся в разные стороны, много - на родных и близких. Этот знак решит помочь им в покупке недвижимости или автомобиля, поэтому в итоге окажется ни с чем. Но отчаиваться не стоит, потому что зарабатывать Скорпионы умеют. В случае необходимости найдут дополнительный заработок и обеспечат и себя, и своё семейство. К тому же, в конце года они смогут получить большую сумму от неожиданного источника. Это может быть наследство или же возврат забытого долга.

Здоровье Скорпиона в 2024 году

Скорпионам необходимо внимательно следить за своим здоровьем, поскольку они могут столкнуться с болезнями, связанными с пищеварением, желудочными инфекциями, кашлем и ожирением. Вывод один – не нужно переедать и простывать. Тогда год пройдёт относительно спокойно в плане здоровья. Иначе без обращения в больницу не обойтись.

Образование Скорпиона в 2024 году

Студентам-Скорпионам рекомендуется избегать траты драгоценного времени на бессмысленные вещи и посвятить всё своё внимание учебе и профессиональному развитию, тогда их тяжёлый труд обязательно будет вознаграждён хорошими оценками и зачётами, сданными автоматом. Тем же, кто решил заняться самообразованием, нужно обратиться за советами к более опытным людям в изучаемой области. Это могут быть как виртуальные, так и очные консультации. Не стоит на это жалеть денег – всё вернётся сполна.

Профессия Скорпиона в 2024 году

В этом году у Скорпиона есть шанс получить множество перспективных возможностей на работе. Однако они могут принести внутренние потрясения. Офисная политика создаст недопонимание. Когда дело начнёт доходить до принятия решений, возможны проблемы. Скорпионы могут застрять в суматохе, бумагах и бюрократизме. Однако при поддержке коллег, а она будет в 2024 году весомой, Скорпион получит помощь начальства и сможет вырваться из такой внутренней неразберихи и неприятного окружения. В конце года всё наладится. Этот знак сможет достичь огромных успехов в карьере.

Счастливый цвет Скорпиона в 2024 году

Чёрный. В 2024 году Скорпионам, даже если они не очень и любят этот цвет, всё же придётся походить в чёрном, потому что именно он принесёт удачу в финансах и работе, а сейчас эти жизненные сферы превыше всего. Неплохо бы сменить не только свой гардероб, выбрав тёмные деловые костюмы, пальто и классическую обувь, но и мебель. Если в офисе или дома много цветного или белого, желательно приобрести хотя бы, например, кресло или стул чёрного цвета. Именно на нём будут приняты верные решения, связанные не только с работой, но и с личной жизнью. Если впереди ожидается сложный день, надо дотронуться до чего-то чёрного в помещении, тогда всё плохое уйдёт.

Счастливый кристалл Скорпиона в 2024 году

Жёлтый оникс. Его нужно носить на груди, например, как медальон. Он будет отражать негатив, не пуская его в душу Скорпиона, и притягивать хорошее.