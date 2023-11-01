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Таро-прогноз для Льва на 2024 год

Таро-прогноз на 2024 год для Льва

Согласно раскладу на карты Таро, прогноз для Льва на 2024 год довольно благоприятный. Он принесёт перемены и реализацию благих намерений. Достижения этого периода продвинут рождённых под данным созвездием вперёд и принесут удачу во всех аспектах их жизни. Но особенно им повезёт в финансовом плане – вложения принесут дивиденды, а активы вырастут в разы.

Личная жизнь Льва в 2024 году

У Львов могут начаться новые отношения после того, как они поставят точку на токсичных существующих. К этому решению пришлось идти долго, но оно однозначно верное, поэтому даже не стоит сомневаться в его верности. Новый роман вскружит голову этому знаку Зодиака. Он будет порхать и летать на крыльях любви, одаривая окружающих прекрасным настроением. Возможно, всё перетечёт в серьёзные отношения и к началу следующего года Львы сыграют свадьбу. Одинокие представители этого знака встретят свою вторую половинку при интересных обстоятельствах, но они будут настолько запоминающимися, что даже если этот роман и будет мимолётным, о нём Лев всегда будет вспоминать с теплотой на душе. Те же, кто состоит в браке, должны постараться не быть слишком резкими и критичными по отношению к своему партнёру. Чтобы дома было мирно и гармонично, нужно постараться избегать бессмысленных споров и конфликтов. Все мы разные и к этому нужно привыкнуть.

 

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Финансовое положение Льва в 2024 году

В 2024 году Львы будут финансово стабильны, так как смогут поступать мудро в своих решениях и выборе инвестиций. В итоге впереди ожидается процветание и получение немалых денег. Даже получится потратить солидную сумму денег на отдых и дорогостоящую покупку, на которую постоянно не хватало средств. Даже если и кажется, что финансов достаточно, чтобы давать их в долг, лучше этого не делать. Львам могут не вернуть взятое взаймы, притом это будет близкий человек, которому невозможно не доверять. В конце года придёт большая сумма из неожиданного источника. Её лучше отложить на будущее, например, приобретя недвижимость.

Здоровье Льва в 2024 году

В этом году, как говорят карты Таро, больших проблем со здоровьем не будет, но всё же рисковать им не стоит. Лучше избегать рискованных видов спорта, а также быстрой езды. Потому что существует высокий риск травмирования. Также рекомендуется не попадать под сквозняки, чтобы не простудиться и не получить хроническое воспаление нервных окончаний.

Образование Льва в 2024 году

Для студентов-Львов это очень многообещающий и прогрессивный год, особенно для тех, кто изучает политологию. Экзамены они сдадут с отличием. 2024 год – прекрасное время для самообразования и освоения новой профессии, поэтому Львы, решившие сменить род деятельности, могут позволить себе это без страха оказаться не у дел. Выпускники школ, рождённые под знаком Льва, в последний момент решать сменить факультет для поступления, и это самым благоприятным образом отразится на их будущем.

Профессия Льва в 2024 году

В этом году Львы начнут новое творческое предприятие, проект или работу, которой будут глубоко увлечены и которая долгое время была близка их сердцу. Если максимально использовать эту возможность и правильно её развивать, то данная творческая идея принесёт финансовый успех и превратится в прибыльное начинание. На работе появятся новые возможности, продвижение по службе и признание. Львы получат хорошие новости, связанные с деньгами и финансами. Надо прислушаться к своей интуиции в финансовых вопросах. В конце года у представительниц прекрасного пола, рождённых под данным зодиакальным созвездием, получится начать дело своей мечты, связанное с индустрией красоты. У мужчин-Львов, увы, таких успехов не будет, но зато они смогут показать свой профессионализм на рабочем месте и тем самым завоевать авторитет у начальства, что обязательно поспособствует карьерному росту.

Счастливый цвет Льва в 2024 году

Ярко-оранжевый. Львы – личности яркие, поэтому одеться в счастливый цвет им не составит труда. Но кроме одежды, хорошо бы подобрать и аксессуары данного цветового оттенка. Он притянет счастье, удачу и благополучие, а также зарядит положительной энергией, которая нужна для свершений и достижений этого знака Зодиака.

 

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Счастливый кристалл Льва в 2024 году

Жёлтый кварц. Его нужно носить при себе, желательно так, чтобы он не был заметен окружающим, поэтому рекомендуется его спрятать в нагрудном кармане или зашить в мешочек, который повесить на веревочке и поместить на уровне груди.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 10:29

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