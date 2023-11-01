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Таро-прогноз для Козерога на 2024 год

Таро-прогноз на 2024 год для Козерога

Чтение карты Таро Мир, на основе которой будет строиться прогноз для Козерогов на 2024 год, так как именно она будет главенствовать в тарологическом раскладе, сулит, что у этого знака Зодиака будут серьёзные сдвиги во всех жизненных аспектах. Особенно это будет заметно в карьере. Есть вероятность, что Козерог решит мигрировать и переедет временно за границу, чтобы сменить род деятельности. Или же он перейдёт на другую работу, и тем самым увеличит свой доход. В этом году будет много завистников, необходимо проявлять осторожность в общении с окружающими. Во время путешествий есть большой риск быть обворованным.

Личная жизнь Козерога в 2024 году

У одиноких Козерогов может быть несколько романтических встреч, но не рекомендуется торопиться с какими-либо отношениями. Должно быть ясное представление о том, чего он хочет от отношений и от партнёра, с которым готов идти по жизни. Тем же, кто уже имеет пару, но пока не состоит в официальных отношениях, не стоит торопиться с заключением брака. Этот год – не лучшее время для серьёзных решений на любовном поприще.

 

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Женщинам-Козерогам следует быть осторожными с мужчинами, так как велика вероятность быть обманутыми. Супруги, рождённые под знаком зодиака Козерог, должны осознавать чувства своего партнёра; невежество по отношению к нему может заставить его испытывать одиночество, и тем самым негативно повлиять на отношения.

Финансовое положение Козерога в 2024 году

В финансовом плане этот год неоднозначный. Будут как возможности заработать большие деньги, так и вероятность потери крупных сумм. Безусловно, Козероги не останутся на мели, потому что всегда найдут способ заработать на жизнь, но всё же надеяться на лёгкие деньги не придётся. Работать придётся в ущерб своему здоровью и семье, из-за чего могут возникнуть ссоры с родными и близкими. Возможно, даже придётся залезть в долги, но не стоит расстраиваться, к концу года всё наладится – материальная стабильность вновь вернётся в жизнь беспокойного в этом вопросе Козерога.

Здоровье Козерога в 2024 году

В 2024 году нужно беречь своё здоровье и не воспринимать его как нечто само собой разумеющееся. Нельзя допускать небрежности в отношении своих пищевых привычек и стоит быть умеренным в употреблении нездоровой пищи. Козерогам необходимо быть дисциплинированными и соблюдать здоровый распорядок дня. Тщательно планировать путешествия и избегать серьёзных приключенческих видов спорта.

Образование Козерога в 2024 году

Во второй половине года учащимся-Козерогам необходимо быть особенно сосредоточенными на учёбе, поскольку отвлекающие факторы и беззаботное отношение могут привести к ошибкам по неосторожности, которые повлияют на оценки и усердную работу. Студентам, изучающим медицину, карты Таро сулят очень удачный год, а вот будущим финансистам придётся постараться, чтобы достичь планируемых результатов. Те, кто решил сменить род деятельности и приобрести другое образование, могут столкнуться с проблемами в учёбе. Она будет идти сложно. Но сдаваться не стоит. Терпение и усердие помогут получить желаемое.

Профессия Козерога в 2024 году

Пришло время новой работы, смены карьеры или открытия нового бизнеса. Если Козероги подумывают о создании своего предприятия, образовательного курса, им следует идти вперёд, но при условии надлежащего планирования. Нужно верить своему сердцу, оно не обманет, и никому другому. На самом деле, сейчас рядом с этим знаком Зодиака будет множество завистников и льстецов, которые только и ждут, когда Козерог допустит ошибку и останется не у дел. Не надо им давать такую возможность, поэтому действовать лучше в одиночку. В 2024 году Козерогам поступит множество предложений переехать в другую страну и сменить род деятельности. Перед тем как принимать решение, нужно поговорить с родными и близкими, чтобы не обидеть их и тем самым не потерять их доверие. Так как есть большой риск возникновения ссоры на фоне решения карьерных вопросов.

Счастливый цвет Козерога в 2024 году

Фиолетовый. Благодаря этому цвету Козерог сможет справиться со всеми финансовыми проблемами, так как он его направит на нужный путь и не даст допустить больших ошибок. Перед важными событиями просто необходимо надевать вещи данного цвета. Также рекомендуется постелить ковёр такого оттенка, чтобы, наступая на него, набираться сил и энергии, а также отдавать ему негатив. Поэтому так важно его периодически вытряхивать. Вместе с пылью уйдёт и всё плохое.

 

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Счастливый кристалл Козерога в 2024 году

Лунный камень. Его нужно носить в кошельке или портмоне, а также положить в сейф или другое место, где хранятся деньги. Тогда все финансовые проблемы пройдут стороной.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 09:39

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