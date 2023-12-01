Восточный гороскоп на 2024 год Зелёного Деревянного Дракона
Когда в роль Хозяина года вступает Дракон, нужно ожидать жизни интересной и динамичной. Он не самый простой управитель, однако в данном случае можно рассчитывать на определённую стабильность и основательность, потому что Деревянный Дракон более чувствителен к насущным заботам других представителей восточного пантеона. Впрочем, это никого не должно подтолкнуть к легкомысленному отношению к своим обстоятельствам. Больше того, в выигрыше останутся те, кто сумеет продемонстрировать искреннее стремление к поступкам порядочным, тактичным, благородным.
В этом восточном гороскопе на 2024 год вы найдёте необходимую информацию относительно своих перспектив, а также советы о том, как их максимально полно реализовать. Ну и, конечно, предостережения относительно вероятных сложностей. Причём всё это имеет исключительно практическое значение, поскольку позволит более оперативно и грамотно реагировать на те или иные жизненные ситуации.
Восточный гороскоп 2024 по году рождения
Выберите свой знак по году рождения:
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