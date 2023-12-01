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Восточный гороскоп на 2024 год для Тигра

Восточный гороскоп на 2024 год для Тигра

Восточный гороскоп на 2024 год предсказывает Тиграм период не самый простой, однако довольно интересный. В первые месяцы года для них вероятны некоторые проблемные обстоятельства, поскольку отношение Хозяина года Дракона к ним изначально наверняка будет несколько настороженным. Однако далее всё понемногу наладится. И к лету, а, в особенности, во второй половине года, дела у большинства Тигров пойдут всё лучше и лучше (само собой, если они не станут создавать проблемы сами себе).

 

Одной из наименее значимых сфер существования для Тигров в 2024 году станет, пожалуй, их профессиональная деятельность. Здесь им не стоит ожидать каких-либо переломных моментов и не нужно рассчитывать на весомые продвижения к карьерным вершинам. Однако это вовсе не означает, что Тигры должны начать пренебрегать своими рабочими обязанностями. Исполнять их следует добросовестно и своевременно. В этом случае можно ожидать, что год пройдёт без проблем и больших сложностей.

 

В отношениях с противоположным полом Тиграм рекомендуется придерживаться золотой середины. Они не должны вступать в споры по пустякам и излишне настаивать на собственной точке зрения, если таковая категорически не совпадает с позицией партнёра. Такой же принцип им желательно применять и в области совместного досуга. Не надо настаивать на времяпрепровождении, которое интересно только самим Тиграм (пусть даже оно им крайне интересно). Следует искать в этом смысле разумные компромиссы.

 

Одинокие Тигры наверняка будут иметь возможность встретить «своего» человека. Причём у многих интересные встречи будут происходить при неожиданных или неподходящих обстоятельствах. Поэтому представителям этого знака нужно поменьше переживать насчёт них, и просто позволить судьбе сделать всё необходимое самой.

 

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Свои финансовые дела Тиграм следует держать под постоянным контролем. Неожиданности в этой сфере чреваты для них ощутимыми проблемами. Поэтому оптимальной тактикой здесь станет основательное планирование и готовность отказывать себе в тратах, которые этим планированием не предусмотрены. Впрочем, тут важно понимать, что такой подход к деньгам не должен иметь ничего общего с чрезмерной экономией, особенно на себе. Если возникнет надобность в усовершенствовании собственного имиджа или в углублении личных профессиональных знаний (навыков и т.д.), то для таких статей расходов средства находить нужно обязательно.

 

Со здоровьем у Тигров больших проблем не предвидится. Те или иные незначительные недомогания возникать у них могут, однако простейших средств борьбы с ними обычно будет достаточно для поддержания нормального самочувствия. Едва ли не единственным потенциальным источником проблем в данном случае является риск травматизма. Поэтому Тиграм рекомендуется соблюдать соответствующую осторожность и осмотрительность. Ну и, конечно, им нужно стараться максимально бережно относиться к своей нервной системе. А для этого следует не позволять эмоциям захлёстывать себя.


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Автор: Гороскопы на Синьорина.Ру
Вчера, 09:03

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