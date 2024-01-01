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Восточный гороскоп на 2024 год для Обезьяны

Восточный гороскоп на 2024 год для Обезьяны

Обезьяна с Драконом способны достичь идеального взаимодействия. И потому такой Хозяин года – настоящая находка для представителей этого знака. При этом Обезьяны должны отдавать себе отчёт в том, что им не будет дан карт-бланш на все их прихоти. А потому им следует держать себя в руках, чтобы не разочаровать Дракона и не превратить его из хорошего друга в подчёркнуто справедливого и даже строгого ментора.

 

Обезьянам наверняка не нужно будет переживать о каких-либо серьёзных проблемах с самочувствием. Большинство из них проживёт год стабильно и с удовлетворительным физическим состоянием организма. Конечно, это не значит, что они смогут позволить себе игнорировать явные симптомы недомогания. На такие проявления им, естественно, необходимо будет реагировать адекватно и своевременно. Однако опасаться, что они будут возникать слишком часто, точно не стоит.

 

Восточный гороскоп на 2024 год предписывает Обезьянам аккуратное отношение к деньгам. Им необходимо удерживаться от откровенно бессмысленных трат, а также от участия в рискованных мероприятиях. При соблюдении таких ограничений люди этого знака могут смело рассчитывать на то, что год Дракона в финансовом плане пройдёт для них вполне спокойно и более или менее безболезненно.

 

В профессиональной сфере многих Обезьян, напротив, ждут события, которые заставят выходить из зоны комфорта. Часть из них придёт к убеждённости, что их область деятельности не соответствует личным способностям или интересам. Немало Обезьян вступит – в той или иной степени – в конфронтацию с руководством. Такие обстоятельства, естественно, будут принуждать к взаимоотношениям с окружающими не самым приятным. Однако именно в них зачастую будут крыться шансы на позитивную динамику в карьерных делах. И потому Обезьянам желательно не лениться анализировать их и искать в них потенциальные возможности для такой динамики.

 

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Обезьяны, которые испытают настойчивое желание изменить сферу собственной профессиональной реализации, не должны отказывать себе в этой потребности. Но поиски новой работы и решение о её начале им следует основывать не на тщеславных амбициях или, скажем, стремлении что-то кому-то доказать, а на наличии действительных возможностей чего-нибудь достичь и воплотить свои намерения.

 

Что касается личной жизни, то тут Обезьянам предписывается активность и последовательность. Именно эти качества позволят одиноким представителям этого знака подойти более близко к обретению своего счастья, а тем, кто уже имеет пару, – к укреплению складывающихся (или уже сложившихся) отношений. Т.е. при возникновении каких-то неоднозначных обстоятельств Обезьяны должны не сидеть и пассивно ждать, пока они разрешатся сами собой, а максимально быстро включаться в процесс их преодоления (либо закрепления, если речь будет идти об обстоятельствах позитивных и интересных).


 (голосов: 1)
Автор: Гороскопы на Синьорина.Ру
Вчера, 09:58

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