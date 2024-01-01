Восточный гороскоп на 2024 год для Лошади

Дракон в качестве Хозяина года будет готов проявить к Лошадкам умеренную лояльность, близкую к нейтральному отношению. Поэтому восточный гороскоп прогнозирует Лошадям, что в 2024 году им предстоит время довольно результативное, хотя и не всегда безоблачное. Многие сумеют подвести важные итоги, как минимум части из них откроются новые возможности. Плюс Лошадям следует иметь в виду, что они однозначно выиграют, если заставят себя отойти от строго привычных методов ведения своих дел и постараются взять на вооружение инновационные способы разрешения проблем и жизненных задач.

Довольно неоднозначен прогноз относительно профессиональной сферы Лошадей. Те из них, кто уже начал делать карьеру в подходящей для себя области, вполне могут ожидать дальнейшего её развития. Но, конечно, для этого им нужно будет показать искреннюю заинтересованность в нём. А потому они должны забыть о лени и желании плыть по течению обстоятельств. Положительные результаты будут достигаться строго за счёт трудолюбия и инициативности.

Лошадки, которые не очень довольны собственной профессиональной деятельностью, пусть смело задумаются о смене сферы применения своих знаний и талантов. Или, по крайней мере, о том, чтобы сменить место работы в нынешней сфере. Шанс на успех в данном случае будет довольно высоким.

Много эмоций и времени у большинства Лошадей будет отнимать личная жизнь. Одинокие представители этого знака испытают немало волнений в связи с новыми знакомствами. К слову, тут их следует предостеречь: не стоит возлагать на нового человека слишком много надежд прежде, чем проявятся его характер и истинные намерения. Тем же Лошадкам, которые уже имеют пару, рекомендуется не совершать неожиданных для партнёра поступков, не делать кардинальных заявлений по поводу будущего отношений и прочих моментов, могущих задеть его за живое.

Постоянно в поле внимания Лошадей должна быть тема здоровья. В зоне риска в 2024 году окажутся в первую очередь те, кто страдает хроническими формами тех или иных болезней. Таким Лошадкам желательно заняться коррекцией своих повседневных привычек и сделать более здоровым рацион питания. Кроме того, люди этого знака должны постоянно иметь в виду риски механического травматизма. Соответственно, им необходимо быть максимально внимательными в общественных местах. Хотя и в домашних условиях подобную опасность тоже не нужно сбрасывать со счетов, для чего желательно соблюдать традиционные меры безопасности, относясь к ним не формально.

Что касается финансов, то они больших хлопот Лошадям, скорее всего, не доставят. Их материальное положение в основном, как минимум, не ухудшится. А часть людей этого знака его даже улучшат. Причём в выигрышной позиции окажутся те, кто заставит себя планировать собственные расходы и позаботится о том, чтобы более детально анализировать причины возникающих денежных затруднений. Плюс тут наверняка может помочь чужой опыт поведения в аналогичных обстоятельствах.