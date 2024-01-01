Восточный гороскоп на 2024 год для Петуха

У Петуха и Дракона отличная совместимость. И поэтому людям этого знака опасаться значительных жизненных сложностей однозначно не стоит. Больше того, восточный гороскоп прогнозирует Петухам, что именно в 2024 году большинству из них удастся воплотить в жизнь как минимум часть тех надежд, ожиданий, амбиций, которые ранее казались им труднореализуемыми или даже несбыточными. Соответственно, Петухи могут смело рассчитывать на то, что в их жизни будет много моментов, связанных с позитивом и комфортным мироощущением.

У большинства представителей этого знака будет немало возможностей для улучшения своего материального благосостояния. Причём наиболее успешными окажутся те Петухи, которые при ведении финансовых дел поставят во главу угла прагматичность. Благотворительность и прочие гуманистические вещи при этом желательно реализовывать по остаточному принципу.

Для некоторых Петухов в 2024 году будет существовать опасность, выраженная в стремлении применять к решению денежных вопросов инновационные методы. Подобного им лучше избегать, даже если очень хочется. Чем более традиционными и привычными будут способы и средства их реализации, тем лучше.

А вот в карьерных делах Петухам желательно быть активнее и смелее, чем в прошлом году. Тот, кто задумывается о начале собственного бизнеса, должен приступить, наконец, к практическому его воплощению. Те же представители этого знака, которые ещё не нашли себя в профессиональной сфере, пусть начнут более настойчиво пополнять собственный багаж знаний в нужной области. Ведь вступив на новый путь, они, скорее всего, не будут иметь много времени на раскачку. Гораздо более вероятно, что им придётся уже с первых дней включиться в полный цикл исполнения своих рабочих обязанностей.

В личной жизни у Петухов ситуация будет складываться достаточно позитивно. Одинокие люди этого знака смогут рассчитывать на интересное знакомство. Хотя им при этом желательно всё время помнить, что в год Дракона к новым людям им следует относиться с разумной осторожностью. Т.е. они не должны рассматривать каждого из них как потенциального претендента на своё сердце. Сначала Петухам рекомендуется внимательно вникнуть в особенности характера такого человека, и только потом делать конкретные выводы.

Петухам, которые уже нашли свою половинку, рекомендуется настроить себя на спокойный лад. В их жизни будет много гармоничных моментов и минимум проблем и сложностей во взаимоотношениях с любимыми.

Что касается здоровья, то тут Петухам рекомендуется придерживаться простых общепринятых правил. Их соблюдения будет достаточно для того, чтобы чувствовать себя нормально на продолжении всего года Дракона. Но соблюдать их требуется систематически и последовательно. Плюс необходимо иметь в виду риски травматизма, и заботиться об их предупреждении.