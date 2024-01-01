Восточный гороскоп на 2024 год для Свиньи

Свинья вполне способна найти общий язык с новым Хозяином года Драконом. Хотя сочетаемость этих знаков и не считается идеальной. В целом восточный гороскоп на 2024 год прогнозирует Свиньям жизнь интересную и подталкивающую их к значительным переменам. Причём результат таковых в основном будет строго позитивным. Правда, самый процесс реализации происходящих изменений может отчасти оказаться не совсем комфортным. Ведь Дракон будет подталкивать Свинок к переменам так, как сам считает правильным, не всегда сообразуясь с индивидуальностью представителей этого знака.

В личной жизни Свинкам следует соблюдать разумную осторожность. В особенности, тем, кто уже имеет пару. Хотя и одиноких людей этого знака такая рекомендация касается тоже. Сама же осторожность должна заключаться в том, что Свиньям не следует показывать излишнюю заинтересованность в развлечениях. Во-первых, это может не самым лучшим образом повлиять на их имидж в глазах противоположного пола. А во-вторых, такой подход к жизни будет негативно воздействовать на иные аспекты существования Свинок, создавая дополнительные проблемы, которых при обычных обстоятельствах вполне можно избежать.

Отдельно нужно отметить, каковы шансы на судьбоносную встречу для одиноких представителей этого знака. Они достаточно высоки. Причём для многих из них настолько, что состоится такая встреча уже в первые месяцы 2024 года.

Начало года Дракона для части представителей этого знака может пройти под «знаком» плохого самочувствия. Симптомы недомогания при этом у разных Свиней будут значительно разниться. Т.е. проблемы могут возникать по любому поводу. Поэтому уже начиная с февраля им рекомендуется относиться к состоянию своих организмов максимально внимательно и заботливо. Далее ситуация постепенно выровняется и станет менее сложной, так что заботу о собственном здоровье можно будет ослабить и даже позволить себе игнорировать негативные симптомы (если они, конечно, не критически опасны).

Финансовая ситуация у Свиней будет складываться более-менее ровно. Во всяком случае, те из них, кто заставит себя не тратить деньги бесконтрольно, скорее всего, материально не просядут. Плюс Свинкам желательно «держать нос по ветру» и не игнорировать возможность получить новый источник пополнения собственного бюджета. Такая перспектива для них очень даже реалистична, и нужно будет просто не упустить её.

Продвижения в карьерных делах для Свиней вполне вероятны. Но для этого потребуются определённые усилия с их стороны. И это означает, что пассивность в 2024 году им противопоказана. Главное, о чём следует постоянно помнить, – необходимость своевременно избавляться от того, что мешает или что стало бесполезным. Плюс очень важно проявлять принципиальность в ключевых для себя аспектах. А кроме того, Свинки не должны бояться брать на себя лидерскую роль.