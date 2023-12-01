Восточный гороскоп на 2024 год для Крысы

Крыса и Дракон дружны. С таким Хозяином года Крысы могут рассчитывать на значительные возможности для воплощения своих надежд, планов и желаний. Хотя, с другой стороны, им нужно быть готовыми к тому, что жизнь наверняка преподнесёт немало поводов для волнений и переживаний, потому что Дракон неизбежно привносит в неё большие эмоции, неожиданности и прочие «раздражители». Впрочем, для Крыс они в основном будут иметь позитивную окраску, т.к. позволят преодолеть массу проблем и сделать хороший рывок в будущее.

Однозначно положительный прогноз представителям этого знака даётся в финансовом плане. Восточный гороскоп на 2024 год указывает на то, что Крысы будут располагать для реализации такого потенциала значительными возможностями. Правда, «под лежачий камень» все эти блага не потекут. От самих Крыс потребуются определённые усилия. Впрочем, любые из них окажутся для них вполне посильными, так что, по сути, нужно будет только устойчивое желание предоставленный потенциал реализовать. Но тут важно иметь в виду, что способы и средства достижения финансового благополучия им следует использовать исключительно легальные и оправданные с морально-этической точки зрения. Мысли об авантюрах, о лёгких деньгах лучше отставить и о подобном даже не помышлять. Иначе можно приобрести большие неприятности.

Большинство Крыс смогут претендовать на профессиональные успехи. Однако для этого потребуется большая личная мотивация. И при условии собственной стабильной установки на продвижение вверх по карьерной лестнице им удастся достичь вершин, о которых в другое время можно было бы лишь мечтать. Т.е. если мотивация присутствует (или, по крайней мере, возникнет в начале года), то Дракон однозначно встанет на сторону Крыс и будет помогать им во всех их намерениях и устремлениях.

Для достижения личного счастья Крысам рекомендуется почаще демонстрировать свой ум и чувство юмора. Именно интеллектуальные проявления будут в первую очередь привлекать к ним внимание противоположного пола. Причём касается такой совет как одиноких людей этого знака, так и тех, кто уже встретил свою любовь или даже состоит в браке. Хотя одиноким Крысам желательно иметь в виду ещё кое-что. Они должны перестать хотеть казаться лучше, чем есть на самом деле. Скорее, наоборот: им следует расслабиться и просто быть самими собой, настраивая себя на уверенность в собственных талантах и достоинствах. Потому что тогда они и окружающими будут восприниматься максимально естественно и позитивно.

Что касается здоровья, то о нём Крысам нужно будет заботиться особенно внимательно во второй половине года, потому что к этому времени основной ресурс организма почти наверняка окажется израсходованным. Уже с начала лета им необходимо задуматься о том, чтобы их образ жизни приобрёл большую активность и стал менее вредным (в плане употребления еды и напитков, привычек и т.п.) В начале года об этом можно будет ещё не думать, тем более что весна принесёт Крысам дополнительный заряд энергии. Но и расходовать её бессмысленно или легкомысленно им не стоит, поскольку периодически обстоятельства у них могут складываться так, что будет нужно прикладывать больше физических усилий, чем обычно.